Karácsony tehetetlenül kapálózik

Karácsony Gergely tehetetlensége miatt az ellenzéki előválasztási komédiában visszacsúszott a harmadik helyre a miniszterelnök-előjelöltek versenyében, ezért átgondolatlanul kapkod – értékelte a baloldali politikus tevékenységét Kiszelly Zoltán politikai elemző, aki arra is kitért, a baloldal a Tranziton ismét bebizonyította, hogy nincs programja.

2021. augusztus 30. 11:26

Felmondaná a kormánnyal kötött egyezséget Karácsony Gergely főpolgármester, és az atlétikai világbajnokság lemondásának lehetőségét vetette fel az elmúlt héten. „Ez már a sodródás jele, a főpolgármester egyre inkább Don Quijote szélmalomharcára kényszerül” – szögezte le Kiszelly Zoltán, a Századvég Alapítvány politikai elemzések központjának igazgatója, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy Karácsony Gergely tehetetlensége miatt visszacsúszott a harmadik helyre a baloldali miniszterelnök-jelöltek között, ezért kétségbeesetten kapálózik.

„Megpróbál mindent még egyszer bedobni, ám ez egy átgondolatlan kampány, amit még a hozzá közel álló sajtó is blöffnek nevezett. Amíg Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára érdekében elegendő az előválasztáson a DK-s törzsközönséget megszólítani, addig Karácsony Gergely elsősorban a közösségi oldalakon népszerű, ám akik „tetszik”-jelekkel értékelik beírásait, azok nem biztos, hogy a regisztrációhoz kötött előválasztáson is részt vesznek” – állapította meg a szakember, aki úgy érzi, hogy most már Gyurcsány Ferencnek sem érdeke Karácsony Gergely megerősödése, ami akkor sem következne be, ha a Fővárosi Közgyűlésben szeptember 1-jén megszavaznák a baloldali képviselők a javaslatát.

A politológus úgy látja, Gyurcsány Ferenc ezért is viszi el előle folyamatosan a show-t, aki az atlétikai világbajnokság lemondása kapcsán is jelezte, hogy a felvetés tőlük származik, majd egy szegedi fórumon arról értekezett, hogy arra is felkészülnek, mit tegyenek, ha az országgyűlési választások után Orbán Viktor nem adná át békésen a hatalmat. „A DK-elnök szeret szerepelni, és mostanában egyértelműen a törzsközönségét, a buboréklakókat szolgálja ki, akikben azt igyekszik erősíteni, hogy ő a garancia a baloldal számára, az ő pártja a legelkötelezettebb a kormányváltás iránt. Egyúttal azzal is tisztában van, hogy ő bármit tesz, azzal rögtön reflektorfénybe kerül” – értékelte a bukott miniszterelnök tevékenységét a politológus.

Gyurcsány Ferenchez képest csak vergődtek az ellenzéki politikusok a Tranziton is, ahol a kormánypártok vezetőivel vitázhattak. „Ezen a konferencián is jól látszott a különbség a két oldal között. Amíg a kormánynak kialakult közép- és hosszú távú elképzelései vannak, amelyben kiemelt helyet kap többek között a családtámogatás, a munkahelyteremtés, az ország megvédése az illegális bevándorlással szemben, addig az ellenzék nem képes alternatívát felmutatni, nincs semmilyen átfogó közös programja, egyedül a hatalom megszerzése tartja össze őket. Ezért nem volt érdemi vita még egy ilyen fontos közéleti fórumon sem” – foglalta össze a konferencia tapasztalatait Kiszelly Zoltán.

Magyar Hírlap