Így szivárog be az LMBTQ-propaganda az iskolákba

A legkésőbb jövő év elején megtartandó szavazáson a magyarok többek között arról is dönthetnek, hogy szeretnék-e, ha gyermekeiket szexuális propagandával traktálnák az oktatási intézményekben és a médiában, valamint engedélyeznék-e, hogy a kiskorúak számára elérhetők legyenek a nemváltoztató műtétek.

2021. augusztus 31. 23:44

Kép: origo/Szabó Gábor

Transznemű előadó, kérdőívek, szituációs játékok. Az elmúlt hetekben kiderült, hogy több magyar iskolába is beengedték az LMBTQ-aktivistákat, akik különböző módszerekkel érzékenyítik a diákokat a gender-ideológiára. A gyermekek védelme érdekében a kormány népszavazást is indított, azt azonban több baloldali párt, és egy Soros-szervezet is megtámadta, ezzel is bizonyítva, beengedné az LMBTQ-propagandát az óvodákba, iskolákba. Jól látszik tehát, hogy a gyermekvédelmi törvényre szükség van, és fontos, hogy az emberek a népszavazáson is kifejezzék véleményüket.

Kérdőív a diákoknak a szexuális irányultságról

Egy kérdőív segítségével próbálták meg feltérképezni a diákok szexuális irányultságát az iskolaújság szerkesztői a budapesti Eötvös József Gimnáziumban, írta meg a Magyar Nemzet augusztus közepén. A lap arról értesült, hogy az LMBTQ-témájú kérdőív még április végén, a gyermekvédelmi törvény elfogadása előtt látott napvilágot, és azt az iskolaújság szerkesztői állították össze.

Az Eötvös Diákot készítő fiatalok ezek szerint fontosnak tartották, hogy a szexuális kisebbségeket érintő témákról szó essen az iskola falain belül. A kérdéssorban olyan személyes dolgokra kérdeztek rá, mint hogy a diákok hogyan jellemeznék nemi identitásukat...?

Emellett arról is érdeklődtek, hogy a kérdőívet kitöltő diákok milyen személyes névmással szeretnék, hogy hivatkozzanak rájuk olyan nyelvekben, amelyekben az egyes szám harmadik személyű alaknak van specifikus neme.

A kérdőívet több mint 300 száz diák töltötte ki.

A Magyar Nemzet megkeresésére az iskola igazgatója elmondta, a kérdőív kapcsán az újság tanárszerkesztője járt el, hiszen a korábban kiküldött kérdőíveknél is mindig az aktuális tanárszerkesztő döntött. Mivel az újság felelős kiadója ő maga, az elkészült cikkről több beszélgetést is folytattak a szerkesztőkkel és a mentortanárral is. Mint mondta, az Eötvös Diákban megjelenő cikk a toleranciáról szól, célja pedig a tájékoztatás volt, hiszen egy értelmiségi csak akkor mondjon véleményt, ha tájékozódott. Azaz, a szokásos LMBTQ-propagandaszöveggel védekezett.

Hozzátette: a kérdőív nem a diákok szexuális orientáltságának puszta felmérését célozta, csak azt akarta bebizonyítani, hogy a fiatalokat érdekli, és többeket érint is a téma. Hát persze...

Szituációs feladatok és új fogalmak



Az Eötvös József Gimnázium után a budapesti Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnáziumról is kiderült, hogy az intézményben megjelent az LMBTQ-propaganda. Szintén a Magyar Nemzetnek az iskola egy diákja számolt be róla, hogy 2019-ben részt kellett vennie az intézményben egy szervezett LMBTQ-érzékenyítő foglalkozáson, amiről több képet is küldött a lapnak.

Kép: Magyar Nemzet

Az egyik fotón az látható, hogy az osztályteremben a táblán az LMBTQ betűk fogalmi magyarázatai mellett olyan fogalmakkal ismertetik meg a diákokat, mint az aszexuális, demiszexuális és alloszexuális. Sőt, az óraadó tanár felírta a Soros-féle Labrisz Leszbikus Egyesület honlapjának a címét, illetve a szervezet ügyfélfogadási idejét.

A másik képen két, a gyerekeknek kiosztott szituációs gyakorlat szerepel. "Tomi 16 éves, két apukájával él (Ödön és Ernő). Egy nap azzal megy haza, hogy az iskolában a többiek azzal csúfolták, hogy »buzik a szülei«. Játsszátok el a beszélgetést a szülőkkel." A másik pedig: "Magdaléna 16 éves transzlány. A tornaórához a lányöltözőben szeretne átöltözni, de vannak lányok, akik tiltakoznak ez ellen. Játsszátok el a jelenetet."

Az esettel kapcsolatban a Magyar Nemzet megkereste az oktatási intézmény igazgatóját, aki annyit válaszolt, hogy "tekintettel a téma érzékenységére és arra, hogy tavasszal választások lesznek az országban, így mindenki mindenből politikai kérdést csinál, és lassan elveszti a józan eszét, nem válaszolok ezekre a kérdésekre."

Transznemű előadó érzékenyít a szülők tudta nélkül



A szülők tudta nélkül tartottak LMBTQ témájú érzékenyítést a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium Szakgimnázium és Technikumban. Erről Géczy Krisztián Törökbálint fideszes polgármestere tájékoztatta a Magyar Nemzetet.

Nem osztályokra lebontva, hanem előadás jelleggel tartották meg a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium Szakgimnázium és Technikum által megszervezett érzékenyítő programokat, amelyeken tudomásom szerint kötelező volt a részvétel, mondta el a Géczy Krisztián, akinek egyik gyermeke szintén a gimnázium tanulója. Hozzátette, az érzékenyítő programokra a visszajelzések alapján egy transzvesztitát is meghívtak...

Az alpolgármester hozzátette, hogy bár az érzékenyítőnapokat az iskola Facebook-oldalán burkoltan meghirdették, a szülőket nem tájékoztatta senki arról, hogy ilyen jellegű rendezvény lesz a gimnáziumban. Mint mondta, azt kérik: a szülők megkérdezése nélkül a normálistól eltérő dolgokban érzékenyíteni a gyerekeket.

Az iskolákba kezd beszivárogni az LMBTQ-ideológia, a baloldal beengedné az aktivistákat

Jól látható ezen a néhány példán keresztül is, hogy kezd beszivárogni az iskolákba a gender-ideológia és az érzékenyítés. Ez is mutatja, hogy szükség van a gyermekvédelmi törvényre, és ezért is fontos, hogy az emberek elmondják a véleményüket a népszavazás során.

A legkésőbb jövő év elején megtartandó szavazáson a magyarok többek között arról is dönthetnek, hogy szeretnék-e, ha gyermekeiket szexuális propagandával traktálnák az oktatási intézményekben és a médiában, valamint engedélyeznék-e, hogy a kiskorúak számára elérhetők legyenek a nemváltoztató műtétek.

A Momentum mellett a Kétfarkú Kutya Párt és a Soros-féle Társaság a Szabadságjogokért is felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriánál. Sőt, a Momentum miniszterelnök-jelölt-jelöltje, Fekete-Győr András a Hit Rádiónak arról beszélt, azon az állásponton vannak, hogy a gyerekeknek minél több dolgot kell megmutatniuk a felnőtt életből.

origo.hu