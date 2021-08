A családok és az oktatás az értékrend középpontjában

A családok támogatása, az oktatás fejlesztése és a környezet jobbá tétele áll a gazdaságpolitika, a kormányzás értékrendjének középpontjában - erről a pénzügyminiszter beszélt Budapest legújabb iskolája, a II. kerületi Gyermekek Háza új épületének átadásán kedden.

2021. augusztus 31. 14:34

Varga Mihály pénzügyminiszter, a térség fideszes országgyűlési képviselője beszédet mond Budapest legújabb iskolája, a II. kerületi Gyermekek Háza új épületének átadásán 2021. augusztus 31-én. Az építkezést a kormány 5,3 milliárd forinttal támogatta, és ez nem csak azt tette lehetővé, hogy új épületbe költözzenek, hanem azt is, hogy az intézmény gimnáziumi tagozattal bővíthesse profilját. MTI/Balogh Zoltán

Varga Mihály, aki egyben a térség fideszes országgyűlési képviselője, azt mondta, háromszor annyi forrás áll rendelkezésre oktatási célra, a családok támogatására idén, mint 2010-ben. Hozzátette: a kormány évről évre többet fordít az alapfokú és a középfokú oktatásra; ezek a források az elmúlt tíz évben 735 milliárd forinttal emelkedtek.



Közölte, jelenleg kilencszáz oktatási intézmény korszerűsítése, bővítése zajlik, és ezek között van a II. kerületi Völgy utcai iskola. Elmondta, a kormány 5,3 milliárd forintos támogatása nemcsak azt tette lehetővé, hogy új épületbe költözzenek, hanem azt is, hogy az intézmény gimnáziumi tagozattal bővülhessen.



A koronavírus-járvány és az annak nyomán járó komoly kihívások nem változtattak azon az elven, hogy továbbra is "a legfőbb alapérték a család" - hangoztatta. Hozzátette: a kormányzati munka középpontjában továbbra is a családok erősítése, a gyereknevelés támogatása és - következő lépcsőként - az egyre magasabb szintű oktatás biztosítása áll.



Elmondta, a II. kerületben 27 év után most először vehettek birtokba új iskolaépületet a gyerekek és a pedagógusok. Örömtelinek mondta azt is, hogy a városrészben növekszik a gyerekszám, és egyre többen jelentkeznek a - sikeres oktatási programmal rendelkező - Gyermekek Háza iskolába is.



A képviselő a II. kerületet az elmúlt években érintő jelentős fejlesztések között említette a Szent Angéla ferences gimnázium bővítését, a Szent Ferenc kórház felújítását, az irgalmasrendi kórház, valamint a Millenáris kibővítését.



Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár ismertetése szerint az intézmény felújítása, új épületbe költöztetése, amelyről még 2017 végén döntöttek, mintegy 5,3 milliárd forintba került.



Mint mondta, a II. kerületi beruházás nem egyedülálló; szerte az országban mintegy kilencszáz helyszínen végeztek fejlesztéseket hazai és uniós forrásokból, összességében 350 milliárd forint értékben.



Értékelése szerint a Völgy utcai, egyedi működési engedéllyel rendelkező speciális intézményben olyan útmutató pedagógiai munka folyik évtizedek óta, amely jó példa lehet számos más intézmény számára.



Erre utalva arról beszélt, gyakran éri az a kritika őket, hogy az állami intézményi fenntartás homogenizáló, egyeniskolákat készít. Az államtitkár ezzel a véleménnyel szemben úgy látja, nincs két egyforma iskola Magyarországon, legyen az bármilyen fenntartású is.



A II. kerületi iskolára utalva megjegyezte, "tudunk olyan csodát" is, hogy állami fenntartásban működik egy speciális, egyedi működési rendű - korábbi nevén alternatív programmal bíró - intézmény, amely pedagógiai elveit tekintve nem szokványos, mégis modellértékű.



Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke is arról beszélt, bízik abban, hogy az iskola mintegy harminc éve elindított szakmai programja még jobban ki tud majd teljesedni az új épület átadásával. Szerinte a Völgy utcai "egyedi" iskola "olyan példakép, amiből sok kellene".



Elmondta, mióta elnökként dolgozik, az SNI- (sajátos nevelési igényű), illetve a fogyatékossággal élő gyerekek ellátása mindig prioritást élvez. Szerinte a gyerekeknek akkor tudnak a legtöbbet adni, ha integrációban nevelik őket, mert így élhetik meg a legnagyobb elfogadást. Hozzátette: szeretné, ha a Völgy utcai iskola programja - melynek egyik eleme, hogy az osztályokba meghatározott számú fogyatékossággal élő gyerek is jár - jó gyakorlatként terjedne az országban.



A Klebelsberg Központ elnöke az iskola szakmai programját értékelve úgy fogalmazott: biztos abban, hogy az ebben az intézményben felnövekvő, onnan kikerülő gyerekeknél egészségesebb szemléletűek kevesen lesznek.



Azt hangoztatta, a nevelés, az oktatás nemcsak tanulásról, sportról, művészetekről, fejlesztésekről, hanem egymás elfogadásáról, a szeretetről szól.

