Ki állítja meg Gyurcsányt?

2021. augusztus 31. 20:14

A Stop Gyurcsány! Stop Karácsony! aláírásgyűjtés azért időszerű, mivel az ellenzéki pártok már tehetetlenek a Gyurcsány-párttal szemben, így már csak mi, szavazók tudjuk a 2010 előtti elpocsékolt nyolc év visszatérését megakadályozni.



Idestova tíz éve alakult az utódpárt utódpártja, a Demokratikus Koalíció (DK), amely a korábbi MSZP és SZDSZ használható részeit és szavazóbázisát sikeresen integrálta. A siker nem hullott a baloldal bukásához 2006-os tevékenységével jelentősen hozzájáruló Gyurcsány Ferenc ölébe. Ha kidobták az ajtón, visszamászott az ablakon. Másokkal ellentétben ő elvégezte a szükséges politikai munkát, igaz, mindig kiszámíthatóan és a tankönyv szerint haladt.

Mi a sikerük titka? A Underwood Gyurcsány házaspár és pártjuk, a DK kommunikációja a faékhez hasonlóan egyszerű: ha Orbán Viktor van a kék sarokban, mindig ők akarnak lenni a vörösben. A többi ellenzéki párt onnantól már csak hozzájuk tudja mondandóját viszonyítani.

Az ambiciózus Gyurcsány már a millennium idején is kétpártrendszerben gondolkodott, akkor az MSZP-ből akarta a Fidesz váltópártját létrehozni. Ehhez szép fokozatosan átvette az SZDSZ fő témáit (és szavazóit). Akkor ez még nem sikerült teljesen, a “trükkök százaival” megnyert 2006-os választás és az őszödi beszéd kiszivárgása utáni események után meg pláne nem. Újra kellett mindent kezdeni, ezért alapította meg saját oligarcha pártját. Talán 2013/14-ben volt az utolsó alkalom, hogy az ellenzéki pártok megállítsák a DK-t. Az akkori két stratégiát azért érdemes feleleveníteni, mivel most is ezekkel próbálkoznak.

Az első stratégia a kiszorítás. Az ellenzéki pártok egy DK nélküli “összefogást” akartak létrehozni. Ezt 2013 őszén a munkásőr-tagozat legelkötelezettebb DK-szavazók megakadályozták. Hamvába holt próbálkozás volt a “Gyurcsány nélküli DK” vágyálma is. Amikor 2014-ben a DK-nak “véletlenül” csak 4 képviselője volt, és nem alakíthattak frakciót, "bojkottálták” az Állami Dumát Országgyűlést. A 2018-as választási összefogást már úgy rendezték, hogy biztosan meglegyen a frakció, a kiszorítás nem működött.

A másik módszer sem ígéretesebb. Ahogy Bajnai Gordon (Együtt) és Botka László (kormányváltó szövetség), úgy most Karácsony Gergely (99 Mozgalom) is egy zöldmezős “új” politikai mozgalommal, ernyőszervezettel próbálkozik, amely egyfajta saját politikai hátországként erősítené a kirakatember tárgyalási pozícióját a politikai pártokkal szemben. A pártlogikára épülő magyar politikai rendszerben az ilyen kezdeményezéseknek nem sok fű terem.

A forradalmi élcsapat saját oligarcha párt birtokában a szemlőhegyi villában mertek merészet álmodni, a cél immáron a hatalomba való visszatérés: “Ágaskodhat még a miniszterelnöki ambícióm, ám csak akkor lehetek újra miniszterelnök, ha egy 30-40 százalékos párt áll majd mögöttem.” – A volt miniszterelnök most van legközelebb korábbi interjúiban kitűzött céljához, a 30-40 százaléknak ugyanis már a fele megvan. A 2022-es országgyűlési választáson a DK minimális célja az ellenzék vezető erejévé válni, maximális cél a legerősebb kormánypárttá válás.

A DK “trükkök százaival” szenvedélyes ellenzékiségével a legtöbb ellenzéki pártot egy szövetségbe terelte, amelyen belül immáron a vezető szerepre tör. A három legerősebb ellenzéki párt közül a vidéken erős Jobbikkal kötött szövetséget a városokban erősebb Momentum ellen, így előbb a Momentum, majd a Jobbik mehet a levesbe. A néhány százalékos támogatottságú ellenzéki pártok sem jelentenek ellensúlyt.

Kiszelly Zoltán

“Belülről” tehát már nem lehet a Gyurcsány-pártot megállítani, az előválasztás végén az ellenzék által nyerhető körzetek/mandátumok közel fele várhatóan a DK-nál köt ki. Tisztára, mint a Fővárosi Közgyűlésben, ahol hiába Karácsony Gergely a főpolgármester, a DK adja a legnagyobb frakciót. Amikor a Fidesz a Stop Gyurcsány! Stop Karácsony! petíciót elindította, ránk, szavazókra bízza ennek a politikai képletnek az országos politika szintjén történő megakadályozását. Nem lehet elégszer figyelmeztetni!

