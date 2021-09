Vágó tényleg csontig

2021. szeptember 1. 00:51

Azt mindig is lehetett tudni, hogy Vágó István a bukott tévésből lett DK-s elnökségi tag valósággal rajong főnökéért, Gyurcsány Ferencért, azonban sosem fejezte ki ennyire erősen imádatát, mint mostani, keddi posztjában. A magát korábban kvízmesternek hívató politikus közösségi oldalán szolgalelkűen egy papírfecnivel bizonygatta, hogy mivel Gyurcsány fejből mondta vasárnapi beszédét, ezért egyeduralkodó a baloldalon.

Mint az közismert, a Demokratikus Koalíció elnöke folyamatosan fitogtatja erejét, rendszeresen megalázza kiválasztottját, Karácsony Gergelyt.

Legutóbb pártja vasárnapi kongresszusán fölényeskedett, és fenyegetőzve arra utasította a küldötteket, hogy "ne féljenek attól, hogy háborúba kell menni". Az agresszív megnyilvánulás meghökkentette a magyar közvéleményt, és egyúttal megmutatta, miért van létjogosultsága a Fidesz Stop Gyurcsány! Stop Karácsony elenevezésű petíciójának.

A pártelnök őrjöngése azonban tetszett Gyurcsány régi, fanatikus hívének, Vágó Istvánnak. A TV2-ből sikertelensége miatt kirakott, egykori kvízmester közösségi oldalán hitet tett felettese mellett.

A fentiek alátámasztása érdekében közreadott egy papírfecnit, amin állítása szerint a pártelnök beszédének vázlata látható. A mellékelt dokumentumból nem sok derül ki, hiszen azon nem lehet elolvasni az írást, Gyurcsány a jelek szerint nagyon sietett. Mindenesetre Vágó - a százszázalékos gyurcsányista - büszkén kürtölte világgá, hogy főnöke "ebből beszélt fél órán át".

Egyébként az is érdekes, hogy a volt tévés nem Gyurcsánynét éltette, hiszen hivatalosan ő a párt miniszterelnök-jelöltje, ráadásul a kongresszuson is beszédet mondott - ez is mutatja, hogy Karácsony a kiválasztott jelölt.

Vágó ömlengése persze meglehetősen nevetséges, Gyurcsány ugyanis zavarosan, összevissza beszélt, egyetlen végiggondolt eleme volt a beszédének:a fenyegetőzés.

A bukott tévés egyébként rendszeresen áradozik főnökéről, az Azonnalinak adott tavaly februári interjújában úgy fogalmazott, szerinte elképzelhetetlen, hogy ne Gyurcsány vezesse a DK-t, és "nincsen DK Gyurcsány nélkül."

Legutóbb feleségét, Gyurcsánynét is nyilvánosan szembedicsérte, amikor egy, Rákosi-korszakot idéző, rajongói levelet írt neki.

Bordács Bálint: Vágó István vigyázzba áll és tiszteleg, ha főnökéről, Gyurcsány Ferencről van szó

