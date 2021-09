Vasárnaptól Magyarországra figyel a keresztény világ

Az ünnepélyes megnyitóval és szentmisével vasárnap 15 órakor hivatalosan elkezdődik az 52. Nemzetközi Eucha­risztikus Kongresszus, a szertartást a budapesti Hősök terén tartják. A nyitóesemény, ahol mintegy ezerkétszáz gyermek lesz elsőáldozó, egyben az esztergom–budapesti főegyházmegye katolikus iskoláinak tanévnyitó Veni Sancte szentmiséje is. A főcelebráns Angelo Bagnasco bíboros lesz.

A nyitóműsorban fellép csaknem háromszáz néptáncos és hagyományőrző művész, a Tiszavirág Néptáncegyüttes, a Bagi Muharay Elemér Népi Együttes, a Kalocsai Hagyományőrző Együttes, a Palóc Hagyományőrzők, a Bokréta Hagyományőrző Együttes, a Budapest Főváros Bartók Táncegyüttesének felnőtt- és gyerekcsoportja, a Bihari János Táncegyüttes gyerekcsoportja, valamint a Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncosai. Szólistaként közreműködik Petrás Mária. A kongresszus nyitó szentmiséjén és az ünnepségen a zenei szolgálatot a Weiner Leó Katolikus Iskola Zenekara és egy csaknem ezerfős gyermekkar látja el.

Bár a hivatalos megnyitót csak délután tartják, a budapesti Szent István téri vásár és színpad már vasárnap délelőtt 10 órától fogadja az érdeklődőket, ott koncerteket, előadásokat és beszélgetéseket tartanak. A kongresszus idején a Szent István téren rendezik meg a hagyományos Szent István-könyvhetet, emellett több egyházmegye, szakrális kiállító mutatja be tevékenységét, portékáit. Budapest ikonikus terén helyet kapnak a hungarikumok is. Mindez együttvéve egy színes és gazdag képet mutat egyházi és nemzeti értékeinkről. A Szent István téri helyszínen egész héten várják az érdeklődőket délelőtt 10 óra és este 21 óra között.

Tanúságot tesznek Krisztusról

Ugyancsak visszatérő programelem lesz hétköznaponként a reggeli ima, amit a Hungexpo területén tartanak 8.45 órától. A világtalálkozóhoz kapcsolódóan minden nap bemutatnak legalább egy szentmisét, főként a Hungexpo területén, de lesz olyan nap, például a szerda, amikor Budapest-szerte, tucatnyi helyszínen tartanak különböző szertartásokat. Ezeket a szentmiséket tizenkét nyelven mutatják be, lesz köztük bizánci rítusú szent liturgia is.

A napközben zajló programok közül kiemelkednek a katekézisek és tanúságtételek, ahol a világ számos pontjáról érkező bíborosok, papok, valamint más egyházi és világi személyek dicsőí­tik Jézus Krisztust, és tesznek tanúságot hitükről. Az előadók között szerepel majd Áder János köztársasági elnök, João Tempesta bíboros, Rio de Janeiro érseke, Szabó Konstantin görögkatolikus pap, Gérald Lacroix bíboros, quebeci érsek, Louis Raphael Sako bíboros, iraki pátriárka, bagdadi érsek, Charles Maung Bo mianmari bíboros, Moysés Azevedo, a Katolikus Shalom Közösség alapítója, John Onaiyekan bíboros, Mary Healy biblikus teológus, a Pápai Biblikus Bizottság első női tagjainak egyike és Dominik Duka bíboros. Az esti órákban mindennap, a főváros számos pontján lesznek koncertek, fellép mások mellett a Csík zenekar hétfőn, a 100 Tagú Cigányzenekar szerdán, míg pénteken a Papp László Sportarénában Ákos-koncert és Forráspont ifjúsági est lesz.

Közös imádkozás

Az egyhetes rendezvénysorozat egyik felemelő eseménye lesz a közösségek szentségimádása, amelyet csütörtökön 19 óra és 21 óra között tartanak a Szent István-bazilikában. Ekkor a közösségek által kiválasztott magyar és idegen nyelvű énekekkel imádkoznak és Szentírást olvasnak.

Az énekek között lesznek hagyományos gregorián dallamok, taizéi dalok és az utóbbi években keletkezett, közkedvelt dicsőítő vagy szemlélődő énekek. A zenei szolgálatot adó negyvenfős kórus és huszonöt zenészből álló zenekar is a közösségek tagjaiból áll össze. Ezen az estén más módon is lehet találkozni Krisztussal, mégpedig a kiengesztelődés szentségé­ben. A szentségimádás alatt a bazilikában, az altemplomban és a bazilikán kívül is lesz lehetőség szentgyónást végezni magyarul és más nyelveken. A közösségek szentségimádására előzetes regisztráció nem szükséges, mindenkit szeretettel várnak. A liturgia a Szent István téri színpad LED-falas kivetítőjén is követhető lesz.

A szentatya is részt vesz a világtalálkozón

A világtalálkozó idején a fővárosban, a Széll Kálmán téren és az Örs vezér terén missziós színpadok működnek majd, a cél a járókelők megszólítása, az evangelizáció. Ezeken a helyszíneken ismert emberek tesznek majd tanúságot hitükről, emellett zenei és gyermekprogramok zajlanak majd ezeken a helyszíneken hétköznap délutánonként.

Szeptember 11-én, a katolikus világtalálkozó zárónapjának előestéjén Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek celebrál szentmisét a budapesti Kossuth téren, majd a hívek tömege eucharisztikus, gyertyás körmenettel átvonul a Hősök terére, ahol megkapják a záróáldást. Szep­tember 12-én lesz az ünnepi zárómise szintén Budapesten, a Hősök terén, a szertartáson részt vesz Ferenc pápa is.

A zenei szolgálatot a Magyar Állami Opera ének- és zenekara, valamint a magyar katolikus egyházi énekkarok több mint kétezer fős egyesített kórusa adja. Az egyhetes esemény minél gördülékenyebb lebonyolítását több ezer önkéntes segíti.