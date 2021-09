A hazugságnál csak a hatalmat szereti jobban - kiosztotta Dobrevet a Fidesz

A "Gyurcsány-korszakban" hajszolták az embereket devizacsapdába - írta a Fidesz frakcióvezetője csütörtökön Facebook-oldalán, hozzátéve: "tényleg elég volt már belőlük, arra kérünk mindenkit, írja alá a petíciót!".

2021. szeptember 2. 20:13

Kocsis Máté: a "Gyurcsány-korszakban" hajszolták az embereket devizacsapdába

Kocsis Máté a Demokratikus Koalíció (DK) miniszterelnök-jelöltjének sajtótájékoztatójára reagált, amelyen Dobrev Klára azt ígérte: ha a 2022-es választás után ő alakíthat kormányt, akkor megalkotnak egy úgynevezett devizahiteles kárpótlási törvényt.

A fideszes politikus azt írta: "kötélidegek kellenek ahhoz", hogy ezt a sajtótájékoztatót higgadtan lehessen értelmezni.

Kocsis Máté elképesztő hamisságnak nevezte, hogy pont a baloldaliak izgulnak az "általuk eladósított családokért", azt pedig felfoghatatlan hazugságnak tartja, hogy mást tesznek felelőssé a 2010 előtti "devizacsapdáért".

"Ez talán az eddigi legnagyobb kamu Klára asszonytól, de mondjuk, akinek olyan személyi edzője van otthon, mint Gyurcsány Ferenc, annál biztosított a folyamatos fejlődés hazudozásban, hamis ígérgetésben, az emberek becsapásában" - fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője, hozzátéve: "önmagában már az is meglepő, hogy Dobrev Klára egy állami vagyon kijátszásából felhízlalt kommunista bankárcsalád sarjaként eljátssza a bankellenes szerepet, de vannak súlyosabb tények is".

A "Gyurcsány-korszakban "tudatosan építették le az otthonteremtési támogatások valamennyi formáját, ezzel belehajszolva az embereket devizacsapdába. "Brutálisan" megugrott a bankok számára előnyös hitelszerződések száma, melyeket sok esetben egyoldalúan módosítottak is, az emberek kárára - írta a politikus.

Ez ellen az akkori kormány semmilyen intézkedést nem hozott, a pénzintézeteknél keletkező extraprofitból pedig Magyarország, a költségvetés semmilyen formában nem részesült, annak ellenére sem, hogy a devizahitel-állomány mérete már az egész ország gazdaságára nézve kockázatos volt - közölte Kocsis Máté, hozzáfűzve: "aztán persze ezt a kockázatot is az emberekkel fizetették meg".

"Minderről elfelejtett Gyurcsány Ferencné említést tenni, ahogy arról is, hogy 2010 után az Orbán-kormány egymillió családot szabadított ki a devizacsapdából", például a hitelek forintosításával, a kedvezményes végtörlesztéssel, az árfolyamrögzítéssel és a Nemzeti Eszközkezelővel - jegyezte meg a fideszes politikus.

Közölte: ezeket az intézkedéseket a baloldal nem szavazta meg, ahogy nem támogatta a bankadót vagy a multik különadóját sem, pedig "azok is kellettek a Gyurcsány-kormány alatt tönkretett ország talpra állításához".

Az, hogy mindezek után épp Dobrev Klára emlegesse a devizacsapdát, "a húr túlfeszítésének tűnik" - írta Kocsis Máté.

Fidesz: ha Gyurcsányékon múlik, a devizahitelesek már földönfutók lennének

"Ha Gyurcsányékon múlott volna, mára egymillió család veszítette volna már el az otthonát és már földönfutó lenne" - reagált a Fidesz csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében a Demokratikus Koalíció (DK) miniszterelnök-jelöltjének sajtótájékoztatójára.

Dobrev Klára előzőleg azt ígérte: ha a 2022-es választás után ő alakíthat kormányt, akkor megalkotnak egy úgynevezett devizahiteles kárpótlási törvényt.

A Fidesz reagálásában kiemelte: "a Gyurcsány-kormány taszította devizahitelbe a magyar családokat, minden segítség nélkül hagyták az otthonteremtőket", eltörölték az első Orbán-kormány által bevezetett otthonteremtési támogatásokat és hagyták, hogy a bankok kockázatos devizahitelekre vegyék rá az embereket.

Jelezték, hogy 2010 után a bajba jutott devizahiteleseket számos kormányzati intézkedés segítette: megszüntették a devizahitelek korszakát, és a családok minden korábbinál több támogatást kapnak az otthonteremtéshez, a lakásfelújításhoz. "Nem szabad hagynunk, hogy mindezt újra elvegyék Gyurcsányék!" - szögezték le, hozzátéve: "Stop Gyurcsány! Stop Karácsony!".

Gulyás Gergely: a Gyurcsány család a hazugságnál csak a hatalmat szereti jobban

"A Gyurcsány-család a hazugságnál csak a hatalmat szereti jobban" - fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

Gulyás Gergely arra reagált, hogy Dobrev Klára interjút adott az index.hu-nak. Ebben - mint a miniszter írta - "a szemkilövető miniszterelnök neje beszél az emberi jogok fontosságáról". Ennek kapcsán Gulyás Gergely megjegyezte, hogy a baloldal miniszterelnök-jelöltje három éve még azt mondta: "a Jobbikkal soha, mert minden porcikám tiltakozik ellene". Akkori nyilatkozata szerint Dobrev Klára "a zsidózást, a cigányozást, a Gyurcsány Ferenc lelövetésével való fenyegetőzést" olyasminek tartotta, amely miatt a Jobbikkal szóba sem lehet állni - jelezte a miniszter, hozzátéve: mostanra a "változás hitelességében" nincs oka kételkedni.

Ezzel együtt Gulyás Gergely azt írta: "legyünk megértőek Dobrev Klárával. Ha ezekben a kérdésekben a feketére nem mondaná, hogy fehér, ha az emberi jogok helyett a szemkilövetésről, a Jobbik magasztalása helyett - pártja korábbi álláspontját követve - a nácikkal kötött szövetségükről beszélne, miniszterelnöki álmai még gyorsabban szertefoszlanának" - fejtette ki.

Azonban - Gulyás Gergely szerint - "a Gyurcsány-házaspár számára a hazugság akkor is örömteli, ha nincsenek sarokba szorítva". Ezt Dobrev Klára azon állítása is bizonyítja, amely szerint "most azt látjuk, hogy Orbán egy személyben dönt arról, hogy (...) milyen vakcinával oltassuk be magunkat" - fűzte hozzá a miniszter.

Leszögezte: Magyarország az egyetlen ország a világon, ahol mindenki szabadon választhat hat különböző vakcina közül. "A világon nincs egyetlen kormány és miniszterelnök sem, aki ilyen széles körben biztosítja a döntés szabadságát az oltóanyag önkéntes kiválasztásában" - tette hozzá.

Gulyás Gergely szerint csak egy kérdés hiányzott a Dobrev-interjú végéről: "Kedves férjével együtt miért lelik örömüket a hazudozásban?"





MTI