A templomot s az iskolát együtt Gútán

"Mindenütt, ahol megerősítjük a magyar közösségeket, egy csöppnyi Magyarországot éltetünk tovább" - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a felvidéki Gútán, ahol ünnepi beszédet mondott a magyar kormány támogatásával elkészült Gútai Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont felújított épületének ünnepélyes átadásán.

2021. szeptember 3. 17:23

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára beszédet mond a magyar kormány támogatásával elkészült Gútai Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont felújított épületének átadása és felszentelése napján tartott szentmise után a gútai Nagyboldogasszony Plébániatemplomban 2021. szeptember 3-án. A több mint kétszáz gyermeknek tanulási lehetőséget biztosító intézmény épületének felújítását a magyar kormány 2016 végén 1,8 millió euróval támogatta, a teljes körű átépítést mostanra sikerült befejezni. MTI/Krizsán Csaba

"Mindenütt, ahol megerősítjük a magyar közösségeket, egy csöppnyi Magyarországot éltetünk tovább" - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a felvidéki Gútán, ahol ünnepi beszédet mondott a magyar kormány támogatásával elkészült Gútai Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont felújított épületének ünnepélyes átadásán pénteken.

A nemzetpolitikai államtitkár ünnepi beszédében a magyar kormány nemzetegyesítő munkájáról s annak közösségerősítő hatásairól szólt. Elmondta: a magyar kormány célja az, hogy mindenütt, ahol magyar emberek, magyar közösségek vannak, ezeket megerősítsék, hiszen ahol erre sor kerül, ott sikerül továbbéltetni Magyarországot is.



"Szimbolikus jelentőségű, hogy a nemzeti újrakezdés évében szinte nap mint nap új üzemeket, gyárakat adunk át, új munkahelyeket teremtünk, támogatjuk a családokat, és emellett a nemzetet újraegyesítjük, iskolákat, óvodákat építünk, s így van ez most Gútán is" - hangsúlyozta Potápi Árpád János. Rámutatott: a gútai intézmény felújításának is nagy jelentősége van, mivel az ott tanuló gyerekek - a hit, a magyarság és a kultúra tekintetében - olyan többletet kapnak, amely más iskolákban nincsen meg. Kiemelte: valószínűleg nincs olyan magyarok lakta település a Kárpát-medencében, amely valamilyen módon ne élvezné a magyar kormány támogatását, s remélhetőleg ezt a nemzetegyesítő munkát sikerül majd a jövőben is folytatni.

Diákok a magyar kormány támogatásával elkészült Gútai Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont felújított épületének átadása és felszentelése napján tartott szentmisén a gútai Nagyboldogasszony Plébániatemplomban 2021. szeptember 3-án.



Tóth Árpád, az iskolaközpont igazgatója az intézmény ünnepélyes átadóján kijelentette: az épület falainak építésével egyidejűleg egy másik építkezés is zajlott, ez utóbbi a helyi magyar közösségen belül, amelyet ugyancsak megerősített az intézmény jobbá, korszerűbbé tétele. Hozzáfűzte: a jövőben is minden igyekezetükkel azon lesznek, hogy a jól felszerelt intézményt a keresztény hiten keresztül olyan tartalommal töltsék meg, amely nagyon jó alapot és tudást ad a diákoknak.

Gyerekek ünnepi műsora a magyar kormány támogatásával elkészült Gútai Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont felújított épülete átadásán és felszentelésén 2021. szeptember 3-án. Balról Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, mellette Tóth Árpád iskolaigazgató és Czimbalmosné Molnár Éva, a Nemzetpolitikai Államtitkárság felvidéki főosztályvezetője (b-j).



A most felújított iskolaközpont elődje, a nyolcosztályos Nagyboldogasszony Egyházi Gimnázium 1992-ben létesült, majd 2014-ben alapiskolával és óvodával iskolaközponttá bővült. A több mint kétszáz gyermeknek tanulási lehetőséget nyitó intézmény épületének felújítását a magyar kormány 2016 végén 1,8 millió euróval támogatta, a teljes körű átépítést mostanra sikerült befejezni.



MTI