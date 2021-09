Megnyílt a XV. Ars Sacra Fesztivál

Megkezdődött a XV. Ars Sacra Fesztivál, amely idén a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz (NEK) kapcsolódik; a szeptember 4-től 12-ig tartó rendezvénysorozaton országszerte rendeznek koncerteket, lesznek filmvetítések, beszélgetések, családi és szerzetesi programok.

2021. szeptember 3. 17:35

Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, a rendezvény egyházi fővédnöke köszöntőt mond a XV. Ars Sacra Fesztivál megnyitóján a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében 2021. szeptember 3-án.

"Életünk belső valóságai csak akkor találják meg a helyüket, ha az egész világmindenségnek az alkotóhoz fűződő kapcsolata is valamiképpen megjelenik bennük" - mondta Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, a rendezvény egyházi fővédnöke, aki a Magyar Nemzeti Múzeumban megnyitotta a fesztivált.



Mint hangsúlyozta, az idei év különleges, mert számos kiállítás foglalkozik Magyarországon a művészetek és az eucharisztika kapcsolatával, másrészt "az igazi nemes művészet szavak nélkül tanítja, építi az embert, képes erősíteni és vigasztalni".



"Az értelmező tevékenységben van a mai művészet fogalmának a kapcsolata a szent valósággal, hiszen az ember és a világ létének, nagy tényeinek értelmezése abban áll, hogy feltárjuk a közöttük lévő viszonyokat" - jelentette ki Erdő Péter. Hozzáfűzte: az újkori meghatározás szerint míg a mesterségek csupán a hasznosság követelményének felelnek meg, a művészetek képesek gyönyörűséget kelteni.



Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége, a rendezvény világi fővédnöke köszöntőjében kiemelte: az Ars Sacra Fesztivál immár tizenöt éve tárja a jóság, a szépség és az igazság Istentől eredő értékeit a látogató elé.



"A száz éve született költő, Pilinszky János jól ismerte a titkot, ami az Ars Sacra Fesztivált is élteti: a szakrális művészet titokzatos elvét, amely átlépve a tér és az idő korlátait, az ég felé mutat" - mondta Herczegh Anita.



L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója arról beszélt, hogy az általa vezetett intézmény két kiállítással, a pálosokat, valamint a premontrei rendet bemutató tárlattal illeszkedik az eucharisztikus kongresszushoz.



"A következő hetekben beszélgetésekkel, tárlatvezetésekkel szeretnénk kapcsolódni az Ars Sacra Fesztiválhoz. Bízom benne, hogy a következő években is hasonló, a magyar keresztény kultúrát mélyen feltáró, értékes és izgalmas kiállításokat fogunk megvalósítani. Tervezzük például, hogy kapcsolódni fogunk az Esztergomi Vármúzeum fejlesztéséhez" - jegyezte meg L. Simon László.



A főigazgató beszámolt arról, hogy jövő tavasztól a Várkert Bazár téli palotájában időszaki kiállításokat rendeznek és arra is kitért, hogy az intézmény pálos kiállítását Székelyföldre, Marosvásárhelyre és Székelyudvarhelyre is elviszik.

Herczegh Anita, Áder János köztársasági elnök felesége (b2) és Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, a rendezvény egyházi fővédnöke kezet fog, jobbról L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, balról Bán Teodóra, a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetségének elnöke a XV. Ars Sacra Fesztivál megnyitóján a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében 2021. szeptember 3-án.



Az idei Ars Sacra Fesztivál kiemelt helyszíne a Szent István-bazilika előtti szabadtéri színpad, ahol egész héten zenei programokkal, beszélgetésekkel készülnek a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából. Fellép Sebestyén Márta, a Kaláka Együttes, a 4Akkord Show Kórus, Petrás Mária, Agócs Gergely. A templomi koncertsorozatban Fassang László, Bogányi Gergely, a Szent Efrém Férfikar és a Központi Református Kórus hallható. Szeptember 11-én Margitszigeti Víztoronynál egész napos családi programot rendeznek, ugyanott mutatják be a Szent István, Rex Hungarorum című zenés bábdarabot.



Pilinszky János születésének 100. évfordulóján kiemelt figyelmet szentelnek a költő életművének, szeptember 4-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban Tolvaly Ferenc dokumentumfilmjét mutatják be, a Dominikánus udvarban gyertyafényes vesperás lesz. A vidéki települések közül kiemelkedik Eger, ahol szeptember 6. és 12. között az Eszterházy Károly Egyetem a fő helyszín.

