A Vadászati Védegylet 140 éves jubileuma

Fenntartható vadászat nélkül nincs természetgazdálkodás; sem erdőgazdálkodás, sem mezőgazdaság, sem vadgazdálkodás - hangsúlyozta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes pénteken, a Fejér megyei Nádasdladányban, az Országos Magyar Vadászati Védegylet (OMVV) 140 éves jubileumi ünnepségén.

2021. szeptember 3. 23:32

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke beszédet mond a védegylet 140 éves jubileumi ünnepségén Nádasdladányban, a Nádasdy-kastélyban 2021. szeptember 3-án. Az asztalnál balról jobbra ülnek: Zambó Péter, az Agrárminisztérium (AM) erdőkért és földügyekért felelős államtitkára (b), Kovács Zoltán, a 2021-es "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítás lebonyolításáért felelős kormánybiztos, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár (b2), Pechtol János, az Országos Magyar Vadászati Védegylet ügyvezető elnöke (j2) és Hrabovszki János, a védegylet alelnöke, a Békés Megyei Vadászkamara elnöke (j).

Fenntartható vadászat nélkül nincs természetgazdálkodás; sem erdőgazdálkodás, sem mezőgazdaság, sem vadgazdálkodás - hangsúlyozta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes pénteken, a Fejér megyei Nádasdladányban, az Országos Magyar Vadászati Védegylet (OMVV) 140 éves jubileumi ünnepségén.

Az emlékülést a Nádasdy-kastélyban tartották, mert 1881-ben a kastély építtetője, gróf Nádasdy Ferenc szorgalmazta az OMVV alapítását, s őt választották meg a szervezet első elnökének.



Semjén Zsolt az emlékülésen kifejtette: a közelgő világkiállítás fő üzenete a magyar vadászati hagyományok bemutatása mellett a fenntartható vadászat legitimitásának bizonyítása lesz. Úgy vélte, amennyiben a világkiállításon Magyarország észérvekkel alátámasztva bemutatja a vadászat legitimitását a gasztronómiától kezdve a kultúráig bezárólag, akkor hazánkból kiindulva az egész világon megkísérlik bizonyítani a fenntartható vadászat legitimitását.

Kovács Zoltán, a 2021-es "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítás lebonyolításáért felelős kormánybiztos, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár beszédet mond az Országos Magyar Vadászati Védegylet 140 éves jubileumi ünnepségén Nádasdladányban, a Nádasdy-kastélyban 2021. szeptember 3-án.

A miniszterelnök-helyettes, aki egyben az OMVV elnöke, beszélt a védegylet elmúlt tíz évéről is, amelynek kezdetén két célt tűztek ki maguk elé: a fegyvertörvény és a vadászati törvény megalkotását, amelyek 21. századiak és megfelelnek a társadalmi elvárásoknak.



Semjén Zsolt felidézte, hogy a korábbi fegyvertörvény ésszerűtlen és életszerűtlen volt, ma pedig olyan fegyvertörvénye van hazánknak, amelyről ez nem mondható el. Példaként említette, hogy ma már a fegyvertartási engedélyek nem járnak le, amennyiben valaki megszerezte azt, csak időszakos megújításukat orvosi vizsgálathoz kötik.



Az újraalkotott vadászati törvénnyel kapcsolatban leszögezte: "ez ma a világ legjobb vadászati törvénye". Mint mondta, a három legfontosabb dolog, ami általa megvalósult, a húszéves haszonbérlet, a 3000 hektáros minimális vadgazdálkodási területnagyság, valamint a trófeabírálat visszaállítása.



Kovács Zoltán az "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítás lebonyolításáért felelős kormánybiztos szerint, amikor 140 évvel ezelőtt gróf Nádasdy Ferenc létrehozta a védegyletet, maga sem gondolta volna, milyen tartós és fontos civil szervezetet hoz létre. A védegylet sohasem volt politikai szervezet, ugyanakkor képes volt megőrizni a hagyományokat akkor is, amikor politikailag nem volt egyetértés egy adott kérdésben - fűzte hozzá.



A világkiállításról elmondta, hogy egy metszetet mutat majd be a vadászatról, amelynek gyökerei nem 140 évre, hanem ennél sokkal messzebbre nyúlnak vissza, egészen a magyarság eredetéig.





Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke (b3), Kovács Zoltán, a 2021-es "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítás lebonyolításáért felelős kormánybiztos, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár (b2), Pechtol János, az Országos Magyar Vadászati Védegylet ügyvezető elnöke (j2), Hrabovszki János, a védegylet alelnöke, a Békés Megyei Vadászkamara elnöke (j), Zambó Péter, az Agrárminisztérium (AM) erdőkért és földügyekért felelős államtitkára (b2) és Jámbor László, az Országos Magyar Vadászati Védegylet alelnöke, az Országos Magyar Vadászkamara elnöke (b) a védegylet 140 éves jubileumi ünnepségén Nádasdladányban, a Nádasdy-kastélyban.

A világkiállítás missziót teljesít, mert a 21. század elején a vadászat támadás alatt áll, amely nem politikai természetű, hanem a természetvédelem és környezetvédelem ürügyén az embert akarják kitiltani a természetből - mondta az államtitkár. A vadászok a felelősség felől közelítik meg a kérdést, az Egy a természettel szlogen is erre utal - tette hozzá.





A Nádasdy-kastély Nádasdladányban 2021. szeptember 3-án. Ezen a napon itt tartották az Országos Magyar Vadászati Védegylet 140 éves jubileumi ünnepségét. MTI/Varga György

Kovács Zoltán jelezte, hogy 98 ország jön a világkiállításra, ahol állatvédők, környezetvédők és civil szervezetek is ott lesznek, s értelmes párbeszédet fognak folytatni. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a vadászok az utolsó pillanatban vannak érveik hangsúlyozásában, mert "öt éven belül megpróbálják eltakarítani a vadásztársadalmat a Föld színéről, mert Nyugat-Európában nincs helye tradíciónak, kultúrának, szakmai szempontoknak sem".

MTI