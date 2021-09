Láng Zsolt: Budapest gazdátlanná vált

A Fidesz politikusa szerint érthetetlen, miért akar miniszterelnök lenni Karácsony, ha a fővárossal sem bír.

2021. szeptember 4. 10:36

Gőzerővel beindult a baloldali előválasztásnak nevezett színjáték, a kampányoló főpolgármesternek már nyáron se nagyon volt ideje a fővárosra. Ez meg is látszik Budapest utcáin: a közlekedés katasztrofális, dugók mindenhol, a közterületek elhanyagoltak és szemetesek – nyilatkozta Láng Zsolt, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a Magyar Nemzetnek. A kormánypárti politikus arról is beszélt, hogy legutóbb Demszky Gábor idejében vett a főváros használt, klíma nélküli villamosokat, és arra is emlékeztetett: Karácsony pártja kampányolt fürdőlepedőben a 3-as metróban a légkondicionálást hiányolva még 2019 nyarán, klíma pedig azóta sincs a járműveken.

– Csaknem egy év kihagyás után szeptember 1-jén ülést tartott a Fővárosi Közgyűlés. Bár az önkormányzatok már június 15. óta a veszélyhelyzet előtti rendnek megfelelően ülésezhetnek, Karácsony Gergely főpolgármester eddig mégsem hívta össze a testületet. Mi lehet ennek az oka? – A főpolgármester elkényelmesedett a járványidőszakban. Karácsony Gergelynek megtetszett, hogy a veszélyhelyzet alatt egy személyben dönthetett. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy egy nappal a rendkívüli jogrend megszüntetése előtt, az utolsó pillanatot kihasználva a közgyűlés nélkül döntött számos fontos kérdésben, például a használt, klíma nélküli frankfurti villamosok beszerzéséről, hétmilliárd forintért. – Hogyan készül a Fidesz–KDNP-frakció az őszi ülésekre? Mit várnak a főpolgármestertől, mire számítanak, mostantól gyakrabban lesznek közgyűlési ülések? – Nem hiszem, miért lennének gyakrabban? Gőzerővel beindult a baloldali előválasztásnak nevezett színjáték, a főpolgármesternek már nyáron sem volt ideje a fővárosra. Ez meg is látszik Budapest utcáin. A közlekedési helyzet katasztrofális, dugók mindenhol, a közterületek elhanyagoltak és szemetesek. Közben Karácsony Gergely a minap is azzal dicsekedett egy baloldali kampányrendezvényen, hogy egész nap kampányol. Neki nem Budapest a fontos, hanem a saját politikai ambíciói. Pedig lenne feladat bőven! A miniszterelnöki ambíciók helyett a dugók megszüntetésével, a közterületek rendbetartásával, a köztisztaság rohamos romlásának megállításával, Budapest mindennapi ügyeivel kellene foglalkoznia. Erre tette le az esküjét, ezért kapja a fizetését. Mi szívesen élnénk javaslatokkal, folytatnánk szakmai vitákat, de a baloldal ezt láthatóan nem akarja. Csak a saját politikai harcaikkal vannak elfoglalva. Cinikusak és arrogánsak. – A 14 éven aluliak ingyenes utazását is megszavazta a Fővárosi Közgyűlés szerdán, egyes hírek szerint ez csaknem tízmilliárd forintba is kerülhet évente a fővárosnak, miközben csődöt vizionálnak. Valójában hogyan áll anyagilag a főváros? – Lehet, hogy a tízmilliárd kicsit túlzó, de mindenképp hat-hét milliárd forint kieséssel jár az intézkedés évente. Ha valóban csődközeli helyzetben lenne Budapest, akkor ez nem férne bele. Komolytalannak tartom, hogy idén már sokszor csődöt emlegettek. Ez egyszerűen nem igaz! Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes pedig a napokban elismerte, hogy egy fillérrel sem lesz kevesebb az iparűzési adóból származó bevétel, mint amennyit terveztek. Szerintünk még meg is haladja a költségvetésben szereplő összeget. A nagy baj az, hogy kifolyik a pénz a kezükből, a beruházások megdrágulnak, a közbeszerzések gyakran szabálytalanok és gyanúsak. – Húsz éve, a hannoveri villamosok beszerzése óta nem fordult elő, hogy a főváros használt, klíma nélküli villamosokat szerezzen be. Miért dönthetett úgy Karácsony, hogy a Frankfurtban már használt, kiszuperált villamosokat vásárolja meg Budapestnek? – Jól emlékszik, legutóbb Karácsony elődje, Demszky Gábor vett használt, klíma nélküli villamosokat. Úgy látszik, ezeket szeretik, de azért a metróban fürdőlepedőben kampányoltak a klímáért. Azóta két forró nyár telt el, és a kampányígéret valóra váltása, a metrószerelvények azonnali klimatizálása még mindig sehol. – Egyre többet hallani mutyigyanús közbeszerzésekről, először a BKV használtbusz-tendere, majd a hajóüzemeltetési eljárás kapcsán. Hozzá nem értés vagy szándékosság állhat a háttérben? – Nehéz kérdést tett fel, de vegyük sorra. A mutyigyanús busztenderen Tüttő Kata szocialista főpolgármester-helyettes érintettsége merült fel, szintén felveti a mutyi gyanúját a dunai kishajótender. A Lánchíd felújítását a lezajlott közbeszerzésnél ötmilliárddal drágábban és csökkentett tartalommal kezdték el, a Blaha Lujza tér átépítése 1,1 milliárddal drágább, és kaotikus forgalmat generál, a reklámtenderrel is évi egymilliárd forintot bukik a főváros, közben pedig több mint kétszázmillió forint büntetést kaptak a szabálytalan közbeszerzések miatt. Az „átláthatóság” jegyében a BKK igazgatótanácsában helyet foglaló kollégám nem kapja meg az általa kért céges dokumentumokat. Alkossanak véleményt a kedves olvasók. – Karácsony azt állítja, hogy nyolc órában dolgozik a városért, ám a Facebook-oldalán közzétett bejegyzések tanúsága szerint szerte az országban kampányol, a városházán viszont ritkán látni. Eközben dugók, közlekedési káosz, kosz és gaz jellemzi Budapestet. Meddig lehet ezt így folytatni? – Régi igazság, hogy egy fenékkel nem lehet két lovat megülni. Karácsony Gergely 2019 őszén Budapest irányítására kapott felhatalmazást a választópolgároktól, főpolgármesterként éjt nappallá téve a budapestiekért kellene dolgoznia. Ehhez képest ő naponta büszkén hirdeti a közösségi médiában, hogy nem azt a munkát végzi, amivel megbízták, amiért a fizetését kapja az adófizetőktől. Budapest gazdátlanná vált. Karácsonynak el kellene döntenie, hogy ő most főpolgármester, vagy ha nem, akkor a teendőit bízza másra, és dédelgetheti tovább miniszterelnöki ambícióit. Bár azt nem értem, ha Budapest vezetése kifogott rajta, miért akar miniszterelnök lenni.

magyarnemzet.hu