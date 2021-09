Semmitmondó hatásvizsgálat alapján döntöttek Karácsonyék

Feltételezéseket tartalmaz és nélkülözi az alapos számításokat az az előzetes hatásvizsgálat, amelynek alapján a főváros szeptember 2-től bevezette a 14 év alattiak ingyenes tömegközlekedését. Nem kizárt, hogy az ingyen közlekedők később mégis kénytelenek lesznek egy szimbolikus összeget fizetni az ingyenesség elszámolása miatt.

Mindössze két és fél oldalt tesz ki az az előzetes hatásvizsgálat, amely alapján a Fővárosi Közgyűlés szeptember 1-jei ülésén a 14 éven aluliak ingyenes tömegközlekedéséről döntött. Az elfogadott előterjesztéshez csatolt melléklet szerint a tanulók visszacsábítása a közösségi közlekedés használatára az utazásszám növelésének egyik kulcsa lehet.

A hatásvizsgálat szerint a 14 év alattiak ingyenes utazása idén 320 millió forintos bevételkieséssel jár.

A főváros a hatásvizsgálatban azt feltételezi, hogy ha az érintett 121 ezer diák közül minden tizediknél el tudják érni, hogy legalább az egyik szülő letegye az autót, és átüljön a tömegközlekedésre, akkor nullszaldós is lehet az intézkedés.

Az elfogadott előterjesztés szerint egyébként a járvány miatt alaposan csökkent a tömegközlekedésben részt vevő utasok száma és az abból származó bevétel: 2021-ben a fővárosban közlekedőknek már csak 28 százaléka választotta a közösségi közlekedést, az utasforgalom 2019-hez képest harminc-negyven százalékkal csökkent, 2020-ban a menetdíjbevételek negyven százaléka kiesett – ez önmagában harmincmilliárdos mínusz jelent. Az eladott havi bérletek száma 2020 első félévében 34, 2021-ben pedig 48 százalékkal csökkent 2019 első félévéhez képest.

A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) a szóban forgó előterjesztést bődületesen semmitmondónak nevezte, amelyből nem derül ki, hogy honnan lesz az intézkedésre pénz.

„A tippelgetések az évi 960 milliós veszteségtől a hétmilliárdig tartó skálán mozogtak” – írták a közösségi oldalukon. A VEKE arra is rámutatott, hogy az előterjesztésben nem számolták bele a veszteségbe az állami kompenzáció elvesztését: az állam ugyanis nem a diákok száma, hanem az eladott bérletek után ad kompenzációt, vagyis ha a BKK nem ad el bérleteket az immáron ingyen utazó 14 év alattiaknak, értelemszerűen az állami kompenzáció is kiesik. A korábbi szabályok szerint a hat év alattiak utazhattak ingyen a tömegközlekedésben, e kor felett teljes árú bérletet kellett váltani (ami 9500 forintba kerül), amelyhez kedvezményt ad az állam, kormányrendelet alapján: minden eladott tanulóbérlet után 3580 forint támogatást kap a BKK. A 14 év alattiak ingyenes utazásával ez a kompenzáció is csökkenne, de ezzel a „hatásvizsgálat” az említés szintjén sem foglalkozik.

Karácsony Gergely főpolgármester a kormánypárti képviselők ezzel összefüggő kérdésére a szeptember 1-jei közgyűlésen azt mondta: a főváros szerint nem eldöntött, hogy hozzájutnak-e a kompenzációhoz ilyen szabályozással. Ha nem, elképzelhető, hogy módosítanak, és egy szimbolikus összeget mégis fizetni kell majd a 14 év alattiaknak.

Az MSZP–SZDSZ-kormányok idején egyébként próbálkoztak már hasonlóval a vasúton és a távolsági buszközlekedésben: az ingyenesen utazóknak akkor úgynevezett regisztrációs jegyet kellett váltaniuk nulla forintért. Mivel ez körülményes volt, és éves szinten több száz millió forintos költséggel járt, alig két év múlva meg is szüntették.

