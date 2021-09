Áder: Kettőzött erővel hűségesek, akik két hazához és két nemzethez tartoznak

Aki hazához és nemzethez kétfelé egyformán tartozik, az nem megosztja a ragaszkodását, hanem megkettőzi azt - jelentette ki Áder János köztársasági elnök szombaton Szentgotthárdon, a Magyarországi Szlovének Szövetsége megalakulása 30. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepségen, amelyen Borut Pahor szlovén államfővel közösen vett részt.

2021. szeptember 4. 20:33

A magyar köztársasági elnök beszédében úgy fogalmazott: Magyarország Alaptörvénye szerint minden velünk élő nemzetiség "államalkotó tényező", de ez korántsem azt jelenti, hogy a többségi társadalom - valamiféle kegyet gyakorolva - pusztán elismeri, hozzászámolja az államhoz nemzeti közösségeinket. Ennél sokkal többről van szó: a velünk élő nemzetiségek is mi vagyunk, ők honfitársaink, szomszédaink, sorstársaink, osztozunk velük a közös életben és a közös hazában - jelentette ki.

Borut Pahor szlovén köztársasági elnök ünnepi beszédében azt emelte ki: a történelem az itt élő népekre bízta azt a küldetést, hogy megőrizzék identitásukat, és ezzel hozzájáruljanak a sokszínűséghez. Magyarország és Szlovénia közös feladata, hogy saját területén elősegítse a kisebbségek fennmaradását és fejlődését - hangsúlyozta.

Áder János rámutatott: az a nemzet, amely nem veszi természetesnek nemzetiségei jogait, nem támogatja őket abban, hogy megéljék egyediségüket, az nemcsak az európai értékek ellen vét, de önmagát sem szereti, önmagát sem becsüli, magát rövidíti meg, magától vesz el.

A magyar és a szlovén nemzet sok évszázados békés együttélése példaértékű az örökölt ellentétektől szabdalt Kelet-Közép-Európában - mondta.

Hozzáfűzte: az országainkban élő nemzeti közösségeket kölcsönösen megbecsüljük, mindkét nemzetet gazdagítóan a magunkénak érezzük az egymás területén élő nemzetrészeinket.

A magyar államfő pozitív példaként említette meg, hogy a szlovén alkotmány őshonos nemzeti közösségként tekint a muravidéki magyarságra, széleskörű kulturális, nyelvhasználati és önrendelkezési jogokat biztosítva nekik.

A legkevesebb, hogy mi is ugyanezt tesszük a magyarországi szlovénekkel, mert ez az elvárásunk önmagunkkal és másokkal szemben, mert ez a mércénk - mondta.

Borut Pahor úgy fogalmazott: a Magyarországi Szlovének Szövetsége fennállásának három évtizede alatt sok mindent elért, szerény eszközeit gyakran bátorsággal és a Rába-vidéken élők szeretetével és támogatásával toldotta meg.

Hálásak vagyunk, hogy korán felismerték a határon átnyúló együttműködésben rejlő esélyeket, és a két ország európai uniós tagsága által kínált fejlesztési lehetőségeket, amelyek nyomán sikeres projektek valósultak meg.

Borut Pahor szlovén és Áder János magyar (j) államfő, valamint Kovács Andrea, a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke a szövetség 30 éves jubileumi ünnepsége előtt Szentgotthárdon 2021. szeptember 4-én. MTI/Varga György

A szlovén államfő kijelentette: mindkét ország, Szlovénia és Magyarország is minden eddiginél nagyobb támogatást nyújt a területén élő nemzeti kisebbségeknek, amelyek így híd szerepet tölthetnek be a két szomszédos ország között, egyaránt erősítve nemcsak a kulturális, hanem a gazdasági kapcsolatokat is.

Most, amikor az egymást követő válsághelyzetek újra és újra emlékeztetnek bennünket a jószomszédi viszony és a határon átnyúló kapcsolatok jelentőségére, ez különösen fontos - mondta.

A Magyarországi Szlovének Szövetsége az Országos Szlovén Önkormányzattal együttműködve az elmúlt három évtizedben sokat tett a Rába-vidéken élő szlovén nemzetiség anyanyelvének, kulturális és vallási értékeinek, hagyományainak, identitásának megőrzéséért és továbbadásáért. A szlovén és a magyar kormány támogatásával felépítették és működtetik Szlovén Kulturális és Információs Központot, saját rádiójukon és havilapjukon keresztül nyújtanak tájékoztatást a térség történéseiről, szlovén nemzetiségi óvodákat és iskolákat tartanak fenn, a helyi gazdaság élénkítésére létrehozták a Szlovén Vidék Gazdaságfejlesztési Kht-t amelynek célja olyan munkahelyeket teremtő projektek megvalósítása, amelyek a fiatalok helyben maradását és boldogulását segítik.

Áder János köztársasági elnök (b) és Borut Pahor szlovén államfő Szentgotthárdon, a Magyarországi Szlovének Szövetségének 30 éves jubileumi ünnepségén 2021. szeptember 4-én. MTI/Varga György

