Stratégiát vázolt fel tegnap Kötcsén a jövő évi választások megnyerésére Orbán Viktor – számolt be róla a miniszterelnök politikai igazgatója ma reggel a Kossuth rádióban. Orbán Balázs beszélt arról is, hogy a kormány nem tervez lezárásokat, az oltástól várja a védelmet a koronavírus ellen. A tegnapi kormányfői beszédből az Európai Unió jövőjét érintő részeket is ismertette az államtitkár.