Közpénzből kampányol a főpolgármester

Baloldali pártok is nehezményezik, hogy a fővárosi önkormányzat közpénzből segíti Karácsony Gergely kampányát. A főpolgármester és miniszterelnök-jelölt a telefonos üzenetében úgy fogalmaz: „Évtizedes adósságot törlesztenek a zajló felújításokkal, ami átmeneti kellemetlenséggel jár, mégis megéri.” Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója amiatt bírálta Karácsonyt, hogy a villamosok kárára állíttatta át a nagykörúti lámpaprogramot.

2021. szeptember 6. 09:47

elefonos kampányba kezdett Karácsony Gergely. A baloldali miniszterelnök-jelölt az üzenetében úgy fogalmaz: „Fejlesztjük Budapestet, évtizedes adósságot törlesztünk a Lánchíd, a Blaha Lujza tér és a pesti alsó rakpart felújításával. Mindez átmeneti kellemetlenséggel jár, mégis megéri. Tegyünk közösen azért, hogy Budapesten kevesebb dugó és tisztább levegő legyen!”

Az Atv.hu információi szerint a telefonos kampánnyal összefüggésben meglehetősen éles vita alakult ki a baloldali előválasztást koordináló Országos Előválasztási Bizottság legutóbbi ülésén. A DK, a Jobbik és a Momentum ugyanis úgy értékelte, hogy a fővárosi önkormányzat közpénzből segíti Karácsony Gergely előválasztási kampányát, ezért azt javasolták, hogy a bizottság kérjen tájékoztatást a főváros vezetésétől a kampányról, ám az MSZP, a Párbeszéd és az LMP delegáltjai nem értettek ezzel egyet, így határozat végül nem született.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy Karácsony Gergely a bezuhant népszerűségén próbál javítani: csak az elmúlt héten harmincmillió forintot költött a saját Facebook-oldalára, valamint óriásplakát- és telefonos kampányt is indított. Karácsonyt bírálta Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója is, a nagykörúti, korábban villamosbarát lámpaprogram felszámolása miatt. Vitézy szerint a villamos a legtöbb ember által használt és egyben legzöldebb közlekedési mód, ám most naponta több százezer ember szenvedi meg a rossz forgalomtechnikai döntés következményeit. Ez minden, csak nem zöld közlekedéspolitika – jegyezte meg. Vitézy rámutatott: az átállított lámpaprogram miatt a 4-es, 6-os villamosok a menetrendhez képest már reggel 6-tól kezdve késnek, a menetidejük átlagosan két-három perccel lett hosszabb. Ahogy pedig ezt a késést görgetik maguk előtt, a villamosok közlekedése egyre kiszámíthatatlanabb és egyenetlenebb lesz a nap folyamán. A késéseken túl további probléma – tette hozzá Vitézy –, hogy a hatvan helyett kilencven másodperces lámpaprogramok eleve rossz hatással vannak a kétpercenként járó villamosokra, így a négyperces vagy annál ritkább követés már rendszeressé vált a Nagykörúton. Vitézy arra is emlékeztetett, hogy a Nagykörúton a legtöbb ember villamossal jár: háromszor annyian – egy átlagos munkanapon 330-350 ezer ember –, mint autóval és legalább tizenötször annyian, mint biciklivel.

A BFK vezérigazgatója felszólította Karácsonyt, hogy a lehető leghamarabb állítsa helyre a villamosbarát lámpaprogramot. – A Fidesz aljas hazugságokkal vádolja a városvezetést és vezeti félre az embereket – közölte szombaton a főpolgármester közösségi oldalán. Mint írta, szerinte a fennakadások valódi oka az, hogy egyre több az autó a budapesti utakon.

