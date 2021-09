Csodát csinált háromszor is

2021. szeptember 7. 01:02

Az ellenzéki politikus az ATV-ben nyilatkozott többek között arról is, hogy szerinte Dobrev Klára és Jakab Péter összefogott Karácsony Gergely ellen.

Márki-Zay Péternek összejött a 20 ezer aláírás, végül 33 ezret gyűjtött össze. Ennek kapcsán az ATV Egyenes Beszéd című műsorában nyilatkozott Rónai Egonnak. Elmondta, hogy szerinte sokan nem bíztak abban, hogy meglesz a 20 ezer aláírás.

Harmadjára is megcsináltuk a csodát! – jelentette ki a sikeres aláírásgyűjtés kapcsán.

Az aláírások számát tekintve már bekerültünk a legjobb három közé – válaszolta Rónai Egon azon felvetésére, hogy nem most jön-e a legnehezebb része az előválasztásnak azzal, hogy be kell kerülnie a három legtöbb szavazatot kapott miniszterelnök-jelölt-jelölt közé.

Nagyon remélem, hogy ez sikerülni fog és hogy a második fordulóba is be fogok jutni.

Kifejtette, hogy úgy érzi, hogy sikerült azokat az ellenzéki szavazókat megszólítania, akik eddig passzívak voltak.

A többi miniszterelnök-jelölt-jelölt

Nem akarom kritizálni Karácsony Gergelyt, mert olyan sokat megtették.

De én azt láttam, hogy az elmúlt időszakban nem véletlenül erősödött Dobrev Klára illetve akár Jakab Péter is Karácsony Gergely kárára. Egyrészt a kettejük között lévő szoros együttműködésnek köszönhetően, de szerintem azért is mert Karácsony Gergelyék biztosra vették ezt a győzelmet. Biztosra vették azt, hogy ő lesz ennek az előválasztásnak az esélyese, és ez most egyáltalán nem biztos” – mondta az előválasztás több résztvevőjéről.

A műsorvezető kérdésére elmondta, hogy szerinte arra, hogy Orbán Viktort leváltsák Dobrev Klárának és Jakab Péternek kevesebb az esélye, mint Karácsony Gergelynek, így hogy ha esetlegesen nem tud bejutni a második fordulóba, akkor Karácsonyt fogja támogatni.

Elmondta, hogy látványos hogy a Jobbik és a DK egy összehangolt kampányt folytat, leginkább abban, hogy ne Karácsony Gergely legyen az előválasztás győztese.

