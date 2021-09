Ötezer hallgatót érint kedvezően a kormány döntése

Továbbra is állami finanszírozásban folytathatja tanulmányait az a nagyjából ötezer felsőoktatási hallgató, aki tavaly nem teljesítette a feltételeket, és önköltséges képzésre került át - jelentette be a családokért felelős tárca nélküli miniszter, a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs keddi ülése után tartott sajtótájékoztatón, Budapesten.

2021. szeptember 7. 12:56

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter, a testület vezetője és Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs ülését követően tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnökség Kossuth téri épületében 2021. szeptember 7-én.

Novák Katalin, az operatív törzs vezetője ezt azzal indokolta, hogy az előző tanévben távoktatás volt, és elképzelhető, valaki emiatt nem tudta az elvárt teljesítmény nyújtani.



Beszámolt arról is, hogy a kormány több mint 600 millió forinttal támogatja a Nemzeti Művelődési Intézet kezdeményezését, amely szerint szakköröket kell hirdetni azoknak, akiket érdekelnek a hagyományos magyar szakmák, mint például a gyöngyfűzés, a hímzés, a csipkeverés és a mézeskalácssütés.



A támogatásból háromezer, a szakmák elsajátítását segítő szakkör valósulhat meg 440 településen szeptember és április között. A program akár 16 ezer embert is megszólíthat - közölte.



A miniszter kérdésre válaszolva elmondta: semmi nem indokolja, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezés jelenlegi szabályait felülírják, és általános korlátozásokat vezessenek be.



A rendezvények szűk körénél most is előírás a védettségi igazolvány, de ezen körök bővítésére egyelőre nincs szükség - tudatta Novák Katalin.



Hozzátette: a kormány oltási kampánya jelenleg is tart, a kampányban szakembereket kértek meg, érveljenek az oltás mellett.



Arra a kérdésre, hogy a választásokig milyen támogatásokra számíthatnak még a magyarok, azt felelte: ha a gazdasági növekedés 3,5 százalék feletti lesz, nyugdíjprémiumot kapnak a nyugdíjasok, a 13. havi nyugdíj fokozatos visszavezetése pedig januárban újabb egyheti nyugdíjat jelent.



Emellett januártól bevezetik a 25 év alatti fiatalok szja-mentességét, ha pedig sikerül elérni az 5,5 százalékos GDP-növekedést, a gyermeket nevelő szülők visszakapják a 2021-ben befizetett személyi jövedelemadójukat.

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter, a testület vezetője a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs ülését követően tartott sajtótájékoztatón.



A helyreállítási alapot illető kérdésekre azt válaszolta, hogy az EB szándékai szerint szeptember végéig lezárják az erről szóló tárgyalásokat.



Ettől függetlenül minden olyan programot elindít a kormány, amelyet a helyreállítási alapból tervezett finanszírozni - mondta a miniszter.

Dömötör: több mint 1,4 millióan töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet

Több mint 1,4 millióan töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kedden, a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs ülése után tartott budapesti sajtótájékoztatón.

Dömötör Csaba elmondta: a legutóbbi tájékoztatást a feladási határidőt követően adták. Nagyon sokan az utolsó napokban adták fel a konzultációs ívet, így azóta további ívek is beérkeztek. Ez azt jelenti, hogy a résztvevők száma tovább emelkedett, 1 millió 423 ezren töltötték ki a kérdőívet. 93 százalékuk a postai visszaküldést választotta, 7 százalékuk az internetes kitöltést.



A minimálbér 200 ezer forintra emelésével a kitöltők 94 százaléka, a gyermeket nevelő szülők szja-visszatérítésével a válaszadók 95 százaléka ért egyet, a családtámogatások és a munkát terhelő adók alkotmányos védelmében 98 százalékos az egyetértés, a hitelmoratórium meghosszabbítását pedig a résztvevők 91 százaléka támogatja - ismertette a megélhetést és a gazdasági ügyeket érintő kérdések eredményeit az államtitkár.



Hozzátette: a következő napokban témakörönként mutatják be a konzultáció eredményeit, majd a kormány honlapján közzéteszik a részletes eredményeket, a kabinet ezután hozza meg a konzultáció eredményeiből fakadó döntéseket.

