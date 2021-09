Andrzej Duda lengyel elnök Budapesten

Áder János köztársasági elnök fogadta Andrzej Duda lengyel államfőt a Sándor-palotában. Még az idén elkészülnek a Via Carpatia nemzetközi közúti folyosó Magyarországra eső 230 kilométeres szakaszának hiányzó beruházásai.

Utoljára frissítve: 2021. szeptember 9. 15:13

2021. szeptember 9. 13:01

Áder János köztársasági elnök (b2) és felesége, Herczegh Anita (b) fogadja Andrzej Duda lengyel államfőt (j2) és feleségét, Agata Kornhauser-Dudát (j) a Sándor-palota előtt, a Szent György téren 2021. szeptember 9-én. MTI/Bruzák Noémi

Még az idén elkészülnek a Via Carpatia nemzetközi közúti folyosó Magyarországra eső 230 kilométeres szakaszának hiányzó beruházásai - mondta Áder János köztársasági elnök csütörtökön Andrzej Duda lengyel államfővel folytatott megbeszélése után, Budapesten.

Áder János a látogatást követő közös sajtótájékoztatón kiemelte: a közép-európai régió komoly infrastrukturális hátrányban volt a közúti és a vasúti összeköttetés, illetve az energetikai és a digitális hálózatok összekapcsolása terén 1990 előtt és az azt követő években.



Hangsúlyozta: a Via Carpatia észak-déli nemzetközi közlekedési folyosó a Baltikumtól Görögországig mintegy 3300 kilométeren vezet, ebből 230 kilométeren át Magyarországon.



Áder János arról is beszélt: Lengyelország Magyarország negyedik legfontosabb gazdasági partnere, a két ország közötti áruforgalom értéke tízmilliárd euró. Közölte: az elmúlt években jelentős kétirányú tőkeáramlás volt a két ország közt, ennek eredményeképp Magyarországon már száz lengyel vállalat működik, és ezek mintegy 13 ezer embernek adnak munkát.



A magyar államfő arra is kitért: a belorusz-lengyel határon komoly migrációs válsághelyzet alakult ki, és a határ menti területeken szükségállapotot is ki kellett hirdetni. Hozzátette: az afganisztáni események a későbbiekben még nagyobb nyomást fejthetnek ki Lengyelországra, ami Varsót arra kényszerítette, hogy ne csak a katonai jelenlétet erősítse meg, hanem mintegy 370 kilométer hosszan kerítést is építsen.



Áder János ezért felajánlotta Lengyelországnak, hogy Magyarország megosztja a 2015-16-os kerítésépítésben, valamint a későbbi működtetésben és a határőrizetben szerzett tapasztalatait.





Áder János köztársasági elnök (j) katonai tiszteletadással fogadja Andrzej Duda lengyel államfőt (b) a Sándor-palota előtt, a Szent György téren.

Arra is kitért: november végén ismét Magyarországra látogat a lengyel elnök, hiszen a V4-ek államfői Budapesten találkoznak, nem sokkal később pedig a fenntarthatósági expón is részt vesz a négy közép-európai elnök. Az MTI kérdésére Áder János elmondta: csütörtökön a Magyar Érdemrend Nagykeresztje a nyaklánccal és az arany sugaras csillaggal kitüntetést adja át Andrzej Dudának, amely a legmagasabb rangú, csak államfőknek adható kitüntetés Magyarországon.



A köztársasági elnök döntését Andrzej Dudának a lengyel-magyar barátság erősítésében, a V4-es együttműködés fejlesztésében, valamint a Három Tenger Kezdeményezés elindításában mutatott elkötelezettségével indokolta. Azt mondta: Andrzej Dudában az elmúlt hat évben "a demokrácia, a nemzeti szuverenitás és a jogállam elkötelezett hívét" ismerhette meg.

Áder János köztársasági elnök (b2) és felesége, Herczegh Anita (b) vendége, Andrzej Duda lengyel államfő (j2) beír a vendégkönyvbe.

Áder János köztársasági elnök (b) és felesége, Herczegh Anita (b2) fogadja Andrzej Duda lengyel államfőt (j) és feleségét, Agata Kornhauser-Dudát (j2) a Sándor-palotában.

Lengyel elnök: komolyan vesszük a határ őrzését

Lengyelország nagyon komolyan veszi az európai uniós és schengeni határ őrzésének feladatát - mondta Andrzej Duda lengyel köztársasági elnök csütörtökön Budapesten.

Áder János köztársasági elnök (j) és Andrzej Duda lengyel államfő (b) sajtótájékoztatót tart megbeszélésüket követően a Sándor-palotában 2021. szeptember 9-én. MTI/Bruzák Noémi

A lengyel elnök hivatalos látogatásra érkezett Magyarországra, és csütörtök délelőtt négyszemközti, majd plenáris megbeszélést folytatott Áder János köztársasági elnökkel a Sándor-palotában.

Andrzej Duda a megbeszélést követő közös sajtótájékoztatón elmondta: részletesen tájékoztatta Áder Jánost a lengyel-fehérorosz határon kialakult válsághelyzetről, és biztosította magyar kollégáját, hogy minden lehetséges eszközzel megvédik a határokat.



Közölte, Fehéroroszország "kitolja" a lengyel oldalra a migránsokat, emellett a fehérorosz határ mentén orosz és fehérorosz katonák részvételével hadgyakorlatot tartanak; ezért úgy döntöttek, három kilométeres sávban szükségállapotot hirdetnek ki.



Hozzátette: jelenleg a lengyel határőrséget a hadsereg is támogatja a határ őrzésében, és Lengyelország nagyon komolyan veszi az európai uniós és schengeni határ őrzésének feladatát.



Andrzej Duda megköszönte, hogy Áder János felkínálta a magyar segítséget a határőrizetben, és örömmel fogadják a magyar tapasztalatokat. Emlékeztetett: 2015-ben és 2016-ban, amikor a magyar határnál volt nagy migránsáramlás, a lengyel hadsereg is segített a határt védeni, védve az Európai Unió külső határát.



A lengyel államfő tájékoztatta Áder Jánost a Via Carpatia lengyelországi munkálatairól. Mint mondta, a lengyelországi szakasz az északi, lengyel-litván és a déli, lengyel-szlovák határt köti össze, körülbelül 530 kilométer hosszban. A beruházást a tervek szerint valósítják meg - szögezte le.



Andrzej Duda szerint a Via Carpatia nemcsak a visegrádi együttműködésnek (V4), de a Három Tenger Kezdeményezésnek is része, egy olyan út, ami összeköti a Balti-tenger partját a Fekete-tengerrel, és továbbhalad Görögország felé. A Via Carpatia kulcsfontosságú Európa számára - hangoztatta és reményét fejezte ki, hogy a projekt megvalósulása korszakos változást hoz a közúti szállításban.



A lengyel elnök nagy megelégedéssel fogadta Áder János tájékoztatását arról, hogy idén elkészül a magyarországi szakasz. Mint megjegyezte, ez nagyszerű hír a honfitársai számára, akik jövőre várhatóan Magyarországon keresztül mennek szabadságra Bulgáriába, Görögországba és Horvátországba.



Andrzej Duda szólt arról is: nagyon örül annak, hogy egyre több lengyel cég van jelen Magyarországon, és Lengyelországban is egyre több a magyar cég. Reményét fejezte ki, hogy a pandémia elmúltával ez a tendencia folytatódik. Elmondta azt is, megalakult a lengyel-magyar gazdasági kamara, amelynek tevékenysége tovább erősíti a gazdasági kapcsolatokat a két ország között.



A lengyel elnök jelezte: örömmel fogadta el a meghívást a V4 államfőinek novemberi budapesti találkozójára és a fenntarthatósági expóra.

MTI