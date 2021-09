Nem jó ötlet az Európai Egyesült Államok

2021. szeptember 10. 09:00

Ferguson – MTI/Rosta Tibor

Történelmi összevetésben nem kiemelkedően jelentős katasztrófa a koronavírus-járvány – mondta Niall Ferguson a könyvbemutatóján Budapesten. A világhírű konzervatív történész, aki a Mathias Corvinus Collegium meghívására érkezett hazánkba, azt is kifejtette, hogy meg kell érteni a különbséget a sikeres és a sikertelen bevándorlás között, asszimilálódniuk kell a migránsoknak, és tévedés volt, hogy az európaiak hittek abban, hogy működik a multikulturalizmus.



Nem lehet megjósolni a nagy katasztrófák bekövetkezésének idejét, de évek óta tudhattuk, hogy egyre valószínűbb egy súlyos világjárvány kialakulása a globalizációval megnövekedett mobilitás miatt – mondta Niall Ferguson a katasztrófák és a politika viszonyáról szóló könyve, a Doom: The Politics of Catastrophe bemutatóján csütörtökön Budapesten.

A világhírű történész, aki napjaink egyik legfontosabb konzervatív gondolkodója, a Mathias Corvinus Collegium meghívására érkezett hazánkba, és elmondta, hogy azért írta a legújabb könyvét, hogy a koronavírus-járvány jelentette katasztrófát perspektívába helyezze.

Niall Ferguson szerint az a narratíva vált világszerte elfogadottá, hogy a koronavírus-járvány olyan erős volt, mint a spanyolnátha, és ezért sok országban a döntéshozók arra jutottak, hogy be kell zárni az embereket az otthonaikba, pedig a mostani pandémiában a világ lakosságának csak 0,06 százaléka vesztette életét, míg a spanyolnátha elvitte az akkor élő emberek közel két százalékát.



– Valódi katasztrófa a koronavírus-járvány, de történelmi összehasonlításban nem nevezhető jelentősnek – vonta le a következtetést a történész, aki megjegyezte, ugyanakkor figyelemre méltó, hogy a mai elképesztő mértékű tudományos tudásunk ellenére is hasonlóan küzdöttünk a járvánnyal, mint az ókori görögök, rómaiak vagy a középkori Európa a komoly járványokkal annak idején.

A stanfordi Hoover Institution kutatója hangsúlyozta, hogy noha elsőre tisztán természeti csapásnak tűnhet a koronavírus, de még ha nem is fogadjuk el, hogy laboratóriumból szabadult ki kórokozó – amit ő személy szerint valószínűnek vél –, mégis biztosan tudjuk, hogy a Kínai Kommunista Párt megpróbálta eltitkolni a történéseket, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy világjárvány alakult ki. Ez az emberi felelősség fontosságát mutatja – tette hozzá Niall Ferguson.

A történész kifejtette, hogy eleinte úgy tűnhetett, Kína jobban teljesített a járványkezelésben, és „megnyerte” a járvány elleni küzdelmet, geopolitikai előnyt szerezve magának. Niall Ferguson szerint ugyanakkor Kína sikere megkérdőjelezhető, hiszen az ázsiai óriás nemzetközi reputációja nagyban sérült a kezdeti titkolózása, majd későbbi agresszív nemzetközi kommunikációja miatt. Kína gazdasági problémái is mélyültek, valamint eddig is időzített demográfiai bomba ketyegett az országban, ezért nagy gondot jelent, hogy a járvány miatt még jobban visszaesett a gyermekvállalási kedv. Mindez egyre keményebb politikára készteti a kínai vezetést, ami már a fiatalok videójátékkal töltött idejét is szabályozza – hívta fel rá a figyelmet Niall Ferguson, és hozzátette, noha elsőre úgy tűnt, a nyugati államok rosszabbul kezelték a járványt, reménykedésre adhat okot nekik, hogy a vakcinafejlesztési versenyt megnyerték, mert gyorsabban és hatékonyabb oltóanyagokat tudtak előállítani, mint Kína. Emellett azt is mondta a Niall Feguson, hogy meglepő módon egyelőre úgy tűnik, az amerikai pénzügyi dominancia sem gyengült meg.

A történészt az európai helyzetről is kérdezték, mire kifejtette, hogy nem tartja jó ötletnek az Európai Egyesült Államok létrehozását, mert az brüsszeli túlhatalomhoz vezetne.



Niall Ferguson csupán illúziónak tartja, hogy Európa stratégiai autonómiát érhet el, ami nem menne sokra az amerikai biztonsági védelem nélkül.

– A migrációs hullám még csak most kezdődött, hiszen az afrikai népesség hatalmas mértékben növekszik, és ezért meg fog ismétlődni a 2015-ös migrációs válság, de a korábbinál nagyobb léptékben – vélekedett Niall Ferguson, kifejtve, hogy a migráció kapcsán két fontos szabály van. Egyrészt tudomásul kell venni, mennyire nehéz megakadályozni, hogy az összeomlott országokból tömegek induljanak el, másrészt viszont a bevándorlás kontrollálására és szabályozására kell törekedni.

A történész Amerika sikerének nevezte, hogy hosszú időn keresztül integrálta a tehetséges embereket. – Ennek kell történnie, asszimilálódniuk kell a bevándorlónak! Tévedés volt, hogy az európaiak hittek abban, hogy erre nincs szükség, és működik a multikulturalizmus – fejtette ki Niall Ferguson, hangsúlyozva, hogy meg kell érteni a különbséget a sikeres és a sikertelen bevándorlás között.

Csekő Imre

magyarnemzet.hu