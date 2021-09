Harmóniában kell élni a teremtett világgal

A koronavírus-járvány világos figyelmeztetés arra, hogy békében és harmóniában kell élni a teremtett világgal, nem pedig kisajátítani, kizsigerelni, irtani és rombolni azt - mondta a köztársasági elnök pénteken a gödöllői Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztiválon.

2021. szeptember 10. 16:09

Áder János köztársasági elnök (b) Dani János makói juhtenyésztő standjánál a gödöllői Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztiválon 2021. szeptember 10-én. MTI/Szigetváry Zsolt

„Amikor a természeti környezetet bolygatjuk, leromboljuk, és a vírusok, baktériumok életterét szűkítjük, akkor azt a bajt idézhetjük elő, hogy a korábbi zárt közösségükből kitörve beláthatatlan károkat okozhatnak" - mondta Áder János a vasárnapig tartó rendezvényen.



Az immár hetedik alkalommal megszervezett fesztivál idei kiemelt témája: az érzékeny bolygó.



Az államfő a Gödöllői Királyi Kastély udvarán újságírók előtt kiemelte, hogy a fesztiválra évről-évre egyre több kiállító érkezik, a program egyre gazdagabb.



"Itt a felnőttek és a gyerekek egyaránt tanulhatnak a természetről és környezetünkről. Egy ilyen rendezvény információt ad, kíváncsivá tesz, kielégíti a legkisebbek tudásszomját és felkelti az érdeklődésüket, hogy utána például megnézzenek egy Attenborough-filmet" - fogalmazott a köztársasági elnök.



A fesztivál filmes része a 95 éves világhírű brit természettudós és dokumentumfilmes, Sir David Attenborough munkája előtt tiszteleg. A két filmszemle vetítési programját róla nevezték el, és két filmjét vetítik le többször is: az Attenborough - egy vadregényes élet, valamint az Attenborough csodálatos világa című alkotást.



Áder János üdvözölte, hogy a fesztiválon a népművészek és a nemzeti parkok termelői is megjelennek termékeikkel. Hozzáfűzte: az adott terület védelme és mellette a felelős gazdálkodás nem összeegyeztethetetlen.



Az államfő - kíséretében Rácz Andrással, az agrártárca környezetügyért felelős államtitkárával és Kátai Róbert főszervezővel - sétát tett a kastély környékén berendezkedett fesztivál sátrainál. Találkozott diákokkal, tanárokkal, termelőkkel, a nemzeti parkok képviselőivel. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület standján beszámolót hallgatott meg a veszélyeztetett madarakat védő programokról, bemutatták neki a mindegy harminc vadon élő faj lábnyomát felismerni képes applikációt.



A köztársasági elnök megtekintette a Trash Art Magyarország állatszobrait (például a sörösdobozokból készült medvét és az autógumikból összeállított pulit) is.

Vészity Kata, az Ökologistic Környezetvédelmi Alapítvány kuratóriumának elnöke és Áder János köztársasági elnök (középen, b-j) a gödöllői Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztiválon 2021. szeptember 10-én. MTI/Szigetváry Zsolt



A vasárnapig tartó Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztiválon mintegy száz filmet nézhetnek meg ingyenesen az érdeklődők.



A koronavírus-járvány miatt a tavalyhoz hasonlóan májusról szeptemberre halasztott fesztivál keretében idén is két filmszemlét tartanak: a tágabb nemzetközi seregszemle mellett a Kárpát-medence értékeinek bemutatására fókuszáló mustrát is. A fesztivál célja, hogy a természettel kapcsolatos filmalkotásokon keresztül hívja fel a társadalom figyelmét a világ, és ezen belül Európa és a Kárpát-medence természeti értékeire, szépségeire, környezetünk védelmére, valamint a biodiverzitás fenntartásának fontosságára.



A filmfesztiválra idén csaknem kétezer nevezés érkezett a világ minden tájáról; a díjátadó gálát szombaton tartják. Az érdeklődők szabadtéri fotókiállításokat is megtekinthetnek.

