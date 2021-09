Márta szerint kirabolta

2021. szeptember 12. 00:29

A mi pénzünkből építi a háttérhatalmat a Fidesz a választási vereség utáni évekre – mondja a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje!

A koronavírus-járvány alatt a Fidesz minden eddiginél nagyobb fokozatra kapcsolata a közpénz-szivattyút. Miközben a szeretteink a kórházakban szenvedtek, vagy otthonaikban rettegtek a vírustól, Orbánék kihasználták a válságot, és 500 milliárd forintra tornázták fel Mészáros Lőrinc vagyonát.

Háttérhatalom!

Ezt a folyamatot tetézik most be, hiszen már csak 8 hónap van a parlamenti választásokig. Orbáné tudják, hogy el fogják veszíteni a megmérettetést, most már azért lopnak, hogy ellenzékből is tovább tudják manipulálni a magyarokat:

"Több mint 1700 ingatlan került át Fidesz-közeli alapítványokba. A lopási cunami minden korábbinál erősebben pörög!"

Mondta el Demeter Márta, Gyöngyösi Mártonnal közösen megtartott sajtótájékoztatóján. A Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje szerint a fideszes tolvajok nem futhatnak el a felelősség elől, jövőre pedig végre elkezdődhet egy valódi kormányzás:

"A választás után el fogunk számoltatni mindenkit, aki belenyúlt a közösbe. A kormányváltás után pedig végre a magyar emberek érdekében költjük el az a 2500 milliárd forintot, amit az Európai Unió ad a magyar gazdaság újraindítására!"

Demeter Márta: a járvány alatt a Fidesz kirabolta az országot

ezalenyeg.hu