Híd legyünk a kultúrák, vallások és nemzetek között

Hivatásunknak érezzük, hogy híd legyünk Kelet és Nyugat között, a különböző kulturális és vallási világok és a nemzetek között - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek vasárnap budapesti Hősök terén, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NKE) záró miséjén, amelyet Ferenc pápa mutatott be.

2021. szeptember 12. 16:02

Ferenc pápa (j) és Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a magyarországi zsidó szervezetek delegációjával folytatott találkozón a Szépművészeti Múzeum Márvány Csarnokában 2021. szeptember 12-én. A katolikus egyházfő az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) zárómiséjére érkezett Budapestre. MTI/Máthé Zoltán



Erdő Péter Ferenc pápát köszöntve erős szimbólumnak nevezte a szentmisét, amely kifejezi "egységünket Krisztus körül Szent Péter utóda vezetésével", az egész világból érkezett püspökökkel, papokkal, szerzetesekkel és valamennyi hívővel.



Az ökumenikus jelenlét jelzi "közös vágyunkat minden megkeresztelt ember egysége iránt" - mondta, majd külön köszöntötte I. Bartolomaiosz konstantinápolyi pátriárkát.



Azt is mondta, hogy a nem keresztények, a más világnézetűek, különösképpen a zsidó vallás képviselőinek jelenléte mutatja "az idők élő jelét", az egyház hivatását, hogy "Krisztus küldötte legyen a nemzetek számára".



Erdő Péter a kultúrák közötti híd szerepének betöltésére példaként felidézte, hogy 15 éve írták alá a megbékélés és barátság dokumentumát a magyar és a felvidéki püspöki konferencia tagjai, amiből "testvériség és kölcsönös együttműködés bontakozott ki".



A bíboros szerint "sok áldás kísérte" az eucharisztikus kongresszus szimbóluma, a missziós kereszt útját is Magyarországon és a környező országokban. A magyar és a környező országok szentjeinek, boldogjainak a keresztben elhelyezett ereklyéi "ráébresztették lelkiismeretünket, hogy ma is megélhetjük az életszentséget az elmúlt évszázad nagy vértanúinak és hitvallóinak nyomában" - fogalmazott.



Erdő Péter a missziós kereszt másolatát ajándékozta Ferenc pápának.

