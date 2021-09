Munkáját szolgálatnak tekinti az Év polgármestere

2021. szeptember 14. 08:55

Átadták az Év polgármestere díjat a 26. Városi Polgármesterek Találkozóján Szarvason. Az elismerést Balaicz Zoltán Zalaegerszeg polgármestere kapta, aki 2014 óta vezeti a várost. Őt kérdezte a Gondola.

– Polgármester úr, természetesen gratulálunk a sikerhez! Ön 2001-2010 között a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány igazgatója volt. Ezekben az években indult el Zalaegerszegen a műszaki-mérnöki oktatás, bővült a többi képzés, és önálló karrá vált a számviteli főiskolai intézet. Miért volt fontos, hogy a megyeszékhely felsőfokú oktatásnak adjon otthont?



– A magas színvonalú oktatás elengedhetetlen feltétele az erős gazdaságnak, így Zalaegerszeg számára is rendkívül fontos a versenyképes felsőoktatás, melynek támogatását kiemelt stratégiai célnak tartja a zalai megyeszékhely önkormányzata. Örvendetes, hogy mostanra a város valamennyi felsőoktatási intézménye egyetemi rangra emelkedett, így a zalai megyeszékhely „egyetemi város” lett. Az egyetemek a várossal együttműködve azon dolgoznak, hogy minél jobb oktatási körülményeket teremtsenek hallgatóiknak, és a képzések kapcsolódjanak a helyi gazdasághoz. A versenyképes tudás ily' módon bázisa lehet a járműipari tesztpályának, és természetesen a környezetében működő innovatív vállalatoknak is. Mindez jó a hallgatóknak és jó a városnak is.



– Ön 2002-től a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség tagja, 2015-től a zalaegerszegi szervezet elnöke. Hogyan lehet elérni, hogy egyértelműen pártpolitikusként hatalmas fölénnyel – legutóbb több mint 70 százalékkal – nyerje a polgármesterválasztást?



– A munkámat mindenekelőtt szolgálatnak tekintem, a közösség építése, az emberekre való odafigyelés, a problémáik megoldása a legfontosabb számomra. A titok az összefogásban rejlik. Jómagam, és a velem dolgozó csapat is igyekszik megadni mindenkinek a tiszteletet. Arra törekszünk, hogy minden vállalkozó, társadalmi szereplő és polgár megértse, mik a prioritások a városban, és utána közös erővel, egy irányba tudjunk húzni. Zalaegerszeg politikai szempontból mindig a béke szigetének számított. A közgyűlési patkóban ülők egymást nem ellenségnek, hanem nemes ellenfélnek tekintik. Amikor a városunk érdekében dolgozunk, nincsenek jobboldali vagy baloldali polgárok, csak zalaegerszegi polgárok vannak, akikért együttes erővel kell dolgoznunk.









A zalaegerszegi városháza – zalamedia.hu

– Az Év polgármestereként miket tesz azért, hogy az önkormányzati kultúra ne „csak" Zalában, hanem az országban, sőt a Lajtától a Berecki-havasokig, a Dunajectől a Tengermellékig elterülő térségben színesedjen, a köznapok természetes értékévé váljon?



– Tesszük a dolgunkat, miként eddig, úgy ezután is, és ha az eredményeinket látva követendő példaként tekintenek a munkánkra, az öröm számunkra. A fejlesztések folyamatosak a városban, számos, nemzetközi szinten is jelentős beruházás valósult, valósul meg a városban. Mindez azt igazolja, hogy érdemes azt keresni, ami összeköt, nem azt, ami szétválaszt. Sokan sok félék vagyunk, sokféleképpen gondolkodunk, de a legfontosabb célokban és Zalaegerszeg fejlesztésében egyet tudunk érteni és együtt tudunk működni. Az Év polgármestere díj, ami persze nem csak nekem szól, hanem a velem együtt dolgozóknak, és minden zalaegerszegi polgárnak, szintén fontos visszajelzés. Arra sarkall bennünket, hogy az eddigiekhez hasonló módon folytassuk a munkát.

Molnár Pál

gondola