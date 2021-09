Karácsony-ügy: súlyos jogszabálysértések történtek

Karácsony Gergely az illető, akinek sem tanársegédi, sem adjunktusi kinevezése nem felelt meg a szabályoknak. Nem volt meg a feltételként előírt legalább egy C típusú nyelvvizsgája. Az érintett válasz helyett "lakájozik"...

2021. szeptember 14. 09:52

Súlyos jogszabálysértéseket állapított meg az Oktatási Hivatal (OH) a Corvinus 32 oktatóját vizsgálva, egy személy vonatkozásában – erősítette meg lapunk korábbi értesülését az OH. A Magyar Nemzet nemrégiben számolt be arról, hogy Karácsony Gergely az illető, akinek sem tanársegédi, sem adjunktusi kinevezése nem felelt meg a szabályoknak.



Valóban véget ért a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) 32 oktatóját érintő vizsgálat, az Oktatási Hivatal (OH) az eljárás során egy személy vonatkozásában súlyos jogszabálysértéseket állapított meg, és az ellenőrzésekről készített feljegyzést a törvényi határidőig elküldte a BCE rektorának – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az OH sajtóirodája. Hangsúlyozták, hogy a személyi adatok védelme érdekében a konkrét személyekről nem adnak részletes információt.

Lapunk nemrégiben számolt be arról, hogy az OH vizsgálata során 32 oktató foglalkoztatását vették górcső alá, de csak Karácsony Gergely esetében találtak szabálytalanságokat.



Megírtuk azt is, hogy az OH megállapította: Karácsony tanársegédi kinevezése nem felelt meg az intézményi szabályzatnak, mert nem volt meg a feltételként előírt legalább egy C típusú nyelvvizsgája vagy ezzel egyenértékű államilag elismert oklevele. Az adjunktusi kinevezése is szabálytalannak bizonyult, mert Karácsony a rendelkezésre álló dokumentumok alapján nem kezdte meg a doktorjelölti jogviszonyt. A szabályzat szerint a kinevezési feltételek között rögzíteni kellett volna, hogy Karácsony három éven belül létesítsen doktorjelölti jogviszonyt, ellenkező esetben felmentik állásából. Ez azonban a határidőig nem történt meg; később, 2014. augusztus 31-én Karácsony maga kezdeményezte a jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését.

Úgy tudjuk, az OH vizsgálata összegzően azt állapította meg: Karácsony tanársegédi kinevezése az intézményi szabályzatnak nem felelt meg, adjunktusi kinevezése pedig a törvényi előírásnak sem.



Az elmúlt hónapokban a Magyar Nemzet és más sajtóorgánumok is feltárták, hogy Karácsonynak nincs sem angolnyelv-vizsgája, sem PhD-fokozata, holott korábbi életrajzaiban – 2013-ban és 2018-ban is – előfordult, hogy erre hivatkozott. Az OH ennek nyomán kezdte meg a vizsgálatot. Karácsony Gergely az ATV-nek korábban azt mondta, azért nem sikerült megírnia a doktori disszertációját, mert a PhD-képzés megkezdését követően hamarosan aktív politikus lett, a kettőt pedig egyszerre már nem bírta.

Karácsony egyébként akkor oktatott – az OH vizsgálata szerint jogszerűtlenül – tanársegédként, illetve adjunktusként a Corvinuson, amikor azt a baloldali elkötelezettségéről ismert Mészáros Tamás rektor vezette.



Mészáros baloldali elkötelezettségét jól illusztrálja, hogy 2002–2006-ig olyan bizalmi pozíciót tölthetett be, mint az ÁPV Rt. igazgatósági elnöke. E tisztségében szoros kapcsolatban állt a balliberális kormányok, így a Gyurcsány-kabinet döntéshozóival. Karácsony pedig azokban az években már bizalmi emberként dolgozott az MSZP–SZDSZ-kormánynak is. Cége, a Social Report Bt. összességében 25 millió forintos megbízást kapott a Gyurcsány-kormánytól.

Karácsony ezzel kapcsolatban mindeddig csak annyit reagált: sajnálja, hogy egyetemet, oktatókat, tanárokat vegzálnak a szerinte nagy lejárató akciójukkal. „Legyen hát világos: büszke vagyok arra a közel 10 évre, amit oktatóként töltöttem a Corvinuson, büszke vagyok a tanítványaimra, büszke vagyok a közösen végzett tudományos munkára, és ezt holmi Fidesz-lakájok soha nem fogják tudni elvenni tőlem.”

Ritó Szabolcs

MTI