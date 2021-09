Aki teheti, kezdje újra törleszteni a hiteleit!

A Magyar Bankszövetség egyetért és megalapozott döntésként támogatja, hogy lezárásra kerül a koronavírus járvány kapcsán bevezetett hitelfizetési moratórium általánosan biztosított változata – fogalmazott Kovács Levente főtitkár.

2021. szeptember 14. 14:55

Kovács Levente – MTI/Mohai Gábor

Aki teheti, kezdje el újra törleszteni a hiteleit; a bankok támogatják az ügyfeleket a felelős egyéni döntés meghozatalában a 2022. június 30-ig meghosszabbított moratóriumban történő részvételről – hangzott el a Magyar Bankszövetség sajtótájékoztatóján kedden Budapesten. Kovács Levente főtitkárt kérdezte a Gondola.

– Főtitkár úr, mennyire látja elérkezettnek az időt a moratórium lezárásához?

– A Magyar Bankszövetség egyetért és megalapozott döntésként támogatja, hogy lezárásra kerül a koronavírus járvány kapcsán bevezetett hitelfizetési moratórium általánosan biztosított változata. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a magyar bankszektor a Covid veszélyhelyzet 2020 tavaszi kihirdetésétől felelősen végrehajtotta a számára előírt kötelezettségeket. A moratórium lehetőségét késedelem nélkül kialakított adminisztrációval biztosította, a különadót zokszó nélkül befizette. A bankszektor alapvető társadalmi feladata és vállalása is az volt, hogy gyors segítséget nyújtson a járványhelyzetben kialakult fizetési nehézségek enyhítésére mind a lakossági, mind a vállalati ügyfélkörnek. Az is tény ugyanakkor, hogy a magyar moratórium időbeli és jogosultságbeli kiterjedtségében az egész régióban egyedi megoldás volt. Mostanra mindenhol másutt lezárult a moratórium.

– A konkrét intézkedésekre, bejelentésekre a bankszektor hogyan reagál?

– A bejelentéseket a bankszektor folyamatosan tanulmányozza. Az mindenesetre máris elmondható, hogy a korábbi szakmai jelzések és felelős kommunikáció után, továbbá a bankszektor elmúlt másfél éves áldozatvállalása és teljesítménye alapján méltányosnak éreznénk ha a mi szempontjaink mélyebben figyelembe lennének véve a végső jogszabály kialakításában. A magyar gazdaság teljesítőképessége stabilizálódott, eredményei gyors javulást, erősödést mutatnak. Meggyőződésünk, hogy a családok és a vállalatok is új lendülettel képesek dolgozni saját jólétükért, valamint a társadalom teljesítményéért. Természetesen továbbra is előfordulhatnak olyan háztartások, cégek, akik a Covid veszélyhelyzet miatt nehéz helyzetbe, akár válságba kerültek és még ma is abban vannak. A hitelállomány kezelésének klasszikus feladata az ügyfelek helyzetének figyelemmel kísérése. A bankok ezt a feladatot mindenkor felelősen végzik, s így a moratórium 2022 június végi lezárása után is számíthatnak ránk a nehéz helyzetben levő ügyfeleink.

– A bankok mit tesznek azért, hogy ügyfeleik ésszerűen döntsenek?

– A moratórium igénybevételéről a döntés mindvégig az ügyfél kezében volt, és van jelenleg is. Továbbra is azt kérjük, hogy aki eleget tud tenni fizetési kötelezettségének, az NE vegye igénybe a moratóriumot. Minden moratórium rövid távú könnyebbséget jelent, melynek az árát hosszabb távon kell majd megfizetni. Ennek érdekében kötelességünk sokadszorra is felhívni a figyelmet, hogy aki a moratóriumot igénybe veszi, annak a tartozása a moratórium idején is kamatozik. Ezért mindenkit arra bíztatunk - ahogy ezt a Magyar Nemzeti Bank is többször hangsúlyozta -, hogy ha teheti, térjen vissza a hitele törlesztéséhez. Ha lehetősége volt megtakarítani, akkor éljen a moratóriumi tartozás előtörlesztésének lehetőségével. Ha nem tud előtörleszteni, akkor a javasolt megoldás a havi törlesztőrészlet megemelése, hogy a korábban meghatározott futamidő végéig eleget tudjon tenni a visszafizetési kötelezettségének. A távoli jövőbe – például nyugdíjas időszakra – áthelyezett fizetési teher fokozott kockázatot jelent és akkor majd igen fájdalmas lehet. Könnyebb az aktív, munkás időszakban többlet terhet vállalni, mint a nyugdíjas időszakra extra terheket hagyni. Ezért is ösztönözzük az ügyfeleket a törlesztés folytatására.

