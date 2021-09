Soros György blogján publikált Karácsony Gergely

A Project Syndicate nevet viselő oldalon jelent meg a főpolgármester írása, ahol az amerikai milliárdos is rendszeresen közli a terveit.

2021. szeptember 15. 23:56

Teljes behódolás: miután az ex-SZDSZ-es kórus beállt Karácsony Gergely mögé, ma már Soros György blogján, a Project Syndicate-n jelent meg írás tőle. Ezzel szimbolikusan is üzeni: kész teljesíteni az amerikai milliárdos elvárásait, várja a támogatását. – hívja fel a figyelmet Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a Facebook-oldalán, hozzátéve: „De vajon ki írta helyette az angol nyelvű cikket?”

Mint arra a szakértő rámutat: a Project Syndicate Soros György egyik honlapja, az amerikai milliárdos rendszeresen ezen a felületen tudatja gondolatait. 2015-ben például itt közölte a Soros-tervet is, amelyben kijelentette: az Európai Uniónak be kell fogadnia legalább egymillió menedékkérőt évente.

– Karácsony Gergely most ezen a felületen közölt egy írást, aminek a címe: „Hogyan győzhet újra a demokrácia?” A főpolgármester írásában három olyan kihívást emelt ki, amivel a mai demokráciáknak szembe kell nézniük a fennmaradás érdekében: a populizmust mint az antidemokratikus erők mozgatórugóját, a jelenséget kiváltó rendszerváltás utáni gazdasági reformokat, és a kapitalizmust mint a fenntarthatóságot megakadályozó tényezőt – rögzítette Deák Dániel, aki szerint Karácsony ezzel szimbolikusan is megüzente Sorosnak, hogy támogatja őt és kész végrehajtani az elképzeléseit. Vélhetően várja majd Soros támogatását a választási kampányban, nem lepődnék meg, ha az általa indított 99 Mozgalom adományozói között is ott lenne.

– Azt már tudjuk, hogy a Soros-féle ex-SZDSZ-es világ már beállt Karácsony mögé. Korábban Bajnaitól, most az angolul sem tudó Karácsonytól várják azt, hogy megbuktassa az Orbán-kormányt. Nem meglepő, hogy múlt héten Bajnai is támogatásáról biztosította Karácsonyt. Egyetlen kérdés maradt csak: vajon ki írta Karácsony helyett a cikket? A főpolgármester ugyanis nem tud angolul – emlékeztetett a politológus.

magyarnemzet.hu