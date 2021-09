Adolf is, Viktor is

Amikor egy vadliberális idióta azt hiszi, hogy gondolkozik

2021. szeptember 16. 00:30

Adolf Hitler ugyanezt a beszédet mondta el nem egyszer, de százszor, hogy a német népnek küldetése van.

„Miért tekinthető Orbán beszéde a Mathias Corvinus Collegium tanévnyitó ünnepségén korunk hitleri retorikájának? Ha egy mondatban kell válaszolni, akkor azért, mert semmi másról nem szól, mint arról, hogy az egyén, a szabadnak született ember személyiségét, cselekedeteit, egész életét nem saját vágyai beteljesülésének szándéke kell vezérelje, hanem alá kell vetnie magát, életét, törekvéseit egy közösség, mégpedig nem túl nagy közösség, mert nem Európa, nem a világ, nem az emberiség, hanem egy nemzet, egy ország, egy Führer érdekeinek.

Ezt az alávetettséget Orbán küldetéstudatnak hívja, és szerinte ez a küldetéstudat az, ami megkülönbözteti a nyugat-európai individualista nézőpontot, amit Orbán szerint a nyílt társadalom eszméje testesít meg, a közép-európai eszmerendszertől, amely (természetesen csak Orbán fejében létezik) azért más, mert az emberi cselekvést egy küldetés teljesítésének tekinti, amely küldetés a magyarok számára – szerinte – a Kárpát medence védelme.

Adolf Hitler ugyanezt a beszédet mondta el nem egyszer, de százszor, hogy a német népnek küldetése van, meg kell védeni a nemzeti értékeket, amelyek más nemzetek, régiók, kontinensek és más bőrszínűek, más vallásúak kultúrája fölött áll, mégpedig pont amiatt a küldetéstudat miatt, amely ezt mondatja a mindenkori náci vezetőkkel.

Orbán szerint a magyar ember, aki nála egy személyben maga a közép-európai ember is, még ma is küldetéstudattal él, az utcaseprőtől az egyetemi professzorig, és nap mint nap azzal kel, hogy meg kell védenie a Kárpát-medencét, mindenkitől, főleg a nyugat nihilizmusától, annak nyílt társadalmától, most éppen a muzulmán vallás befolyásától, amely immár Spanyolországtól északra is kiépítette hídfőállásait, és a napi politikában migrációs válság formájában jelenik meg.

A közép-európai magyarok azért felsőbbrendűek, mint a nyugat-európai emberek, mert nem vesztették el a hitüket abban, hogy küldetésük van, hogy egy nyelvi, nemzeti vagy regionális közösség érdekében fel kell lépniük egy másik ilyen közösség ellen, ami – és ez sokat elárul Orbán agytekervényeinek beteges működéséről – Nyugat-Európa és az Egyesült Államok, semmiképpen nem Oroszország vagy Kína, hiszen ezek az új, feltörekvő birodalmak sikeresebb államformát és gazdaságot üzemeltettek, amit a magyar kormányfő statisztikai adatokkal is igazolni próbált.

Nem annyira arról van tehát szó, bár a rétor azt sugallja, hogy a keresztény kultúra és a rá épülő társadalmi modell lenne felsőbbrendű minden másnál, hanem valójában azt, hogy a diktatórikus, központi irányítás alatt működő, az orbáni illiberális demokráciájára hajazó keleti modell követendő példa a jövőben a magát kiélt és küldetéstudattal nem rendelkező, a saját kiválóságában és felsőbbrendűségében hinni már képtelen nyugattal szemben. Ha nem az akármilyen ideológiai alapon álló diktatúra fölényét akarná igazolni a polgári demokráciák fölött, akkor nem hivatkozna a kereszténységet üldöző Kínára, valamint a lelkiismereti szabadságot és minden egyéb – Orbán szerint – a kereszténységtől eredő emberi szabadságot szintén keményen korlátozó Oroszországra.”

Zsebesi Zsolt: Orbán egyetemi tanévnyitóját Adolf Hitler sem fogalmazhatta volna szebben

