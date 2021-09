A tényekkel cáfolja Dobrev Klára kijelentését Varga Mihály

A baloldal részéről eladósodással riogatni nemcsak hiteltelen, hanem káros is – fogalmaz a tárcavezető.

2021. szeptember 16. 23:53

Gyurcsány Ferenc felesége kijelentette, ha még egyszer valaki azt mondja neki, hogy a baloldali kormányok adósították el az országot, nagyon dühös lesz. A tények attól még tények maradnak, tehát ma dühös lesz – írja Varga Mihály a legújabb Facebook-bejegyzésében. A pénzügyminiszter emlékeztet arra: 2002-ben az Orbán-kormány 52,4 százalékos államadóssággal adta át a kormányzást. A baloldali kormány viszont már akkor kiugró mértékben növelte az államadósságot, amikor válságnak még híre sem volt, sőt a nemzetközi gazdasági környezet kifejezetten kedvező volt: 2002 és 2007 között 66 százalékra rontották az adósságmutatót. Tették ezt úgy, hogy ebben az időszakban az uniós átlag csökkent – hangsúlyozza a pénzügyminiszter.

A hosszú évek hibás kormányzása miatt a 2008-as válság során a piac már nem volt hajlandó finanszírozni a magyar gazdaságot, így az államcsődöt az akkori kormányzat csak a nemzetközi szervezetektől felvett jelentős hitellel tudta elkerülni. Ezzel az államadósság devizaarányát ötven százalékra, a külföldi befektetők arányát hatvan százalékra rontották.

Varga Mihály felidézi: 2010 közepén a baloldal 83,8 százalékos adósságrátát hagyott maga után. Ezt fegyelmezett költségvetési politikával 2019 végére 65,5 százalékra javította a kormány.

A 2010–2019 közötti időszak negyedik legnagyobb adósságráta-csökkenését tudta felmutatni Magyarország, míg az EU adósságrátája mindössze három százalékponttal mérséklődött. Eközben a kormány az önkormányzatok 1200 milliárd forintos adósságállományát is átvette, kivezette a devizahiteleket, az államadósság devizaarányát húsz százalékra javította – írja Varga Mihály.

Mindezek után éppen a baloldal részéről eladósodással riogatni – függetlenül a show-ban leosztott szerepektől – nemcsak hiteltelen, hanem káros is – fogalmaz a tárcavezető. A járvány elleni védekezés, a gazdaság védelme és újraindítása miatt átmenetileg ugyan megemelkedett a magyar adósságráta – ahogyan minden más országé is –, de még így is jóval az EU-átlag alatt maradt. Szintén különbség, hogy ma a piac négyszeres kereslet mellett is finanszírozza Magyarországot, a baloldal idejében erre nem volt hajlandó, az ország a nemzetközi szervezeteknek volt kiszolgáltatva.

Ahogyan az is tény, hogy az újraindítás után ismét csökkenő pályára állítjuk a hiányt és az adósságot, szemben a baloldali kormánnyal, amelynek nyolcévnyi kormányzása alatt évente átlagosan 6,6 százalékos költségvetési hiányt sikerült összehozni – világít rá a miniszter.

Szerinte tehát több mint egy évtizede az eladósodottság oka az volt, hogy a Gyurcsány-kormány a válságot megelőző években folytatott hibás gazdaságpolitikájával eladósította a költségvetést, az önkormányzatokat és a háztartásokat is a külföldnek. Majd válságkezelés helyett megszorításokat vezettek be, tovább mélyítve a válságot.

Ezzel szemben ma Magyarország egy világjárvány után is a saját lábán áll, a nemzetközi szervezetektől függetlenül, a piacról képes finanszírozni magát. A válságot nem megszorításokkal, hanem támogatásokkal kezeljük: jut forrás az adócsökkentésekre, a családtámogatásokra, a gazdaság újraindítására. Az átmenetileg megemelkedő adósságot pedig – ahogyan tettük azt 2010 és 2020 között – következetes és felelős költségvetési politikával ismét csökkenő pályára állítjuk – zárja sorait a tárcavezető.

MNO