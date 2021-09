Az őszödi beszéd után megverték az embereket

Orbán Viktor miniszterelnök a közrádióban az őszödi beszédet „dermesztő pillanatnak" nevezve a magyar politikában azt mondta: ijesztő dolog, hogy aki ezt az egész helyzetet előidézte, a beszédet elmondta, becsapta az embereket, hazugsággal került kormányra, elvette az emberek pénzét, majd csődbe vitte az országot még ma is a baloldal vezetője.

2021. szeptember 17.

A kormányfő - aki legutóbb augusztus végén adott interjút a Kossuth rádiónak - az az őszödi beszéd kiszivárgásának 15. évfordulóján úgy értékelt: "dermesztő pillanat" volt ez a magyar politikában és ijesztő dolog, hogy aki ezt az egész helyzetet előidézte, a beszédet elmondta, becsapta az embereket, hazugsággal került kormányra, elvette az emberek pénzét, majd csődbe vitte az országot, az még ma is a baloldal vezetője.



"Tehát ez nem a múlt, amiről beszélünk, hanem a velünk élő múlt, amelyik itt van, és állandóan vissza akar térni" - fogalmazott a Gyurcsány Ferencre utalva.



A miniszterelnök szerint ugyanakkor nemcsak arról van szó, hogy "véresre verték az embereket", becsapták őket és az emberek ellenében kormányoztak, hanem gazdasági lépések is követték vagy megelőzték mindezt, hiszen elvették a 13. havi nyugdíjat és a családtámogatási rendszert, elvettek egy havi fizetést az emberektől, és kétszeresére, háromszorosára emelték a gáz és a villany árát.

Ugyanakkor úgy vélte: amit Gyurcsány Ferencék elvettek, azt ez a kormány mind visszaadta, hiszen megvan a családtámogatási rendszer, újraindították a lakástámogatást, növelik a béreket, a minimálbér kétszázezerre emelkedik, és ha a nyugdíjasok is visszakapják az elvett 13. havi nyugdíjat, akkor azt lehet mondani, hogy "teljes egészében magunk mögött hagytuk az őszödi beszédet".

A kormányfő a legutóbbi nemzeti konzultáció fontosságát hangsúlyozva kiemelte: nehéz évtized előtt állunk, migrációk és járványok korát fogjuk élni, erre pedig fel kell készülni, így jó, ha az embereknek van módjuk elmondani, hogy ebben az új korszakban mi az a néhány biztos pont, amihez ragaszkodnak.

Szerinte ezért kellett beszélni a konzultációban a minimálbérről, a magyar vakcinagyártási kapacitásról, illetve a családokról is. Ez utóbbival kapcsolatban hozzátette: az Európai Parlament folyamatosan azt akarja, hogy a gyermekek nevelése a szülőktől átkerüljön a politikai aktivisták kezébe, ennek pedig ellent kell állni, és a migráció ügyében is ki kell majd állni Brüsszellel szemben, Magyarország szuverenitása és jogkörei mellett.



Orbán Viktor a pápa magyarországi látogatásáról szólva kiemelte: megerősítette őt a katolikus egyházfővel való beszélgetés, amelyben a szentatya a családok védelmében folytatott magyarországi harcot a legfontosabbnak nevezte Európa jövője szempontjából.



Mint mondta, Ferenc pápa személyes találkozójukon "keményen fogalmazott", azt mondta, nem lehet engedni, hogy relativizálják a családokat, mert "a család az apa, anya, gyerek és pont".



"Ő is látja, hogy nagy erők dolgoznak, különösen Brüsszelben, a brüsszeli bürokráciában, hogy relativizálják a családot, és olyan keményen fogalmazott, mint ahogy nekem ez még sose sikerült. Azt mondta, hogy nem lehet engedni, hogy relativizálják a családokat. A család, az apa, anya, gyerek, és pont. (...)

Nincsen róla vita. Sőt, azt mondta, hogy +go ahead+, ami azt jelenti, hogy csak csináljátok, hajrá, előre, és csinálni is fogjuk" - fogalmazott.



A miniszterelnök a koronavírus-járványra áttérve kijelentette: jobb ha van harmadik oltás, mint ha nincs.

Kiemelte: ha valaki jelentkezik, két héten belül megkapja a harmadik oltást, az ország bármely pontján. Hozzátette: a járvány negyedik hullámának súlyossága attól függ majd, hogy mennyien oltatják be magukat.



Aki nem veszi fel az oltást, az veszélyben van - figyelmeztetett a kormányfő, aki az időseket és a fiatalok egyaránt arra bíztatta, hogy vegyék fel az oltást.

Ugyanakkor jelezte azt is: a kormány nem tud kötelező oltást elrendelni, általánosan, mindenkire nézve, mert "ezt a magyar ember gyomra nem veszi be".



A kormányfő gazdasági kérdésekre rátérve kijelentette: "mindegy, hogy Brüsszel mit csinál", Magyarország pénzügyileg olyan biztos alapokon áll, hogy minden fontos, a válság után szükséges fejlesztést meg tudnak indítani. Kiemelte: a Brüsszel által újjáépítési forrásként a tagállamok rendelkezésére bocsátott pénz mind hitel, és ha ezeket politikai okokra hivatkozva nem kapja meg Magyarország, egyedül megy a pénzpiacra, hogy onnan pótolja a hiányzó forrásokat.



Ezt a pénzügyminiszter "zseniálisan elvégezte", és egy bonyolult konstrukcióval minden idők talán legkedvezőbb feltételekkel elérhető hitelét hozta be Magyarországra - értékelt.



Arról is beszélt: Magyarországon ma többen dolgoznak, mint bármikor 1990 után, ezért is működik a gazdaság. "Jó, ha mindenki tudja, hogy 2010 után erről a segélyalapú Gyurcsány-féle szocialista típusú munkáról lebeszélő gazdaságpolitika helyett egy munkaalapú gazdaságot építettünk föl" - fogalmazott.



Hozzátette: akkor lehet egy munkára épülő gazdaságot magas életszínvonallal párosítani, ha Magyarország hozzáfér a 400 milliós európai uniós piachoz.

Ezért Orbán Viktor úgy fogalmazott: "hiába recseg-ropog, az utolsók közt leszünk, akik még ott lesznek az unióban, ha az egyszer befejezi a pályafutását".

