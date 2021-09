A magyarok mindig rendes feltámadásra várnak

"Mi, magyarok mindig rendes feltámadásra várunk", ez pedig csak akkor van, ha saját erőnkből tudjuk elhárítani a fenyegető veszélyt vagy saját erőnkből tudunk változtatni a sorsunkon - jelentette ki az Országgyűlés elnöke pénteken az Országházban rendezett Petneházy történelmi konferencián.

2021. szeptember 17. 17:49

Kövér László, az Országgyűlés elnöke köszöntőt mond a Petneházy történelmi konferencián az Országház Felsőházi üléstermében 2021. szeptember 17-én. MTI/Kovács Tamás

Kövér László arról beszélt, hogy a magyar történelmi emlékezetben három megszállás - az oszmán hódoltság, a náci, majd az azt követő szovjet megszállás - emléke hagyott mély nyomot, és mindhárom tragikus, végzetes következményekkel járt a magyar életre.



A házelnök "egyfajta évszázadokon átívelő magyar fátumnak" nevezte, hogy e megszállások alól "nem önerőnkből szabadultunk fel, hanem mások ereje szabadított fel bennünket", majd úgy folytatta: az oszmánok alól a nemzetközi keresztény hadak szabadították fel az országot, a nácik alól a Vörös Hadsereg, a kommunizmus alól pedig "egy hasonló nemzetközi alku szabadított fel bennünket, mint amilyen alku az alávetésünkhöz vezetett". Szavai szerint a magyarok megtanulták, hogy "soha nincs köszönet abban, ha mások szabadítanak fel bennünket, mert az soha nem vezet el önrendelkezésünk teljes visszaszerzéséhez".



Kövér László azt hangoztatta: "rendes feltámadás pedig mindig csak akkor van, a magyar balsors mindig csak akkor törik meg, ha mi, magyarok saját erőnkből tudjuk elhárítani a fenyegető veszélyt vagy saját erőnkből tudunk változtatni a sorsunkon". Erre példaként említette, hogy "jobban szeretjük" az országból a törököt kiverő Habsburgokkal szembeszálló Rákóczi Ferencet és kurucait, mint az oszmán megszállás alóli nemzetközi felszabadítókat, és az 1956-os pesti srácokat is, mint a náci megszállás alól felszabadító szovjeteket.



A házelnök a jelenre térve úgy fogalmazott: "a magyar választópolgárok megbízásából és támogatásával 2010-ben közösen megkíséreltük megtörni a magyar fátumot, lehetővé tenni a rendes magyar feltámadást". "Örömmel jelentem, hogy a kísérlet sikerülni látszik" - hangoztatta. Mint rámutatott, a rendszerváltoztatást követő két évtized posztkommunizmusát "önmagunk demokratikusan szervezett erejéből zártuk le".



Közölte: az elmúlt évtizedben "közösen megerősítettük" a magyar nemzeti összetartozást és azt a nemzeti szellemi erőt, amely "nélkülözhetetlen mindannak megvédésében, fenntartásában és gyarapításában, amit közösen létrehoztunk".



Kövér László Budavár oszmánoktól való visszafoglalásának 335. évfordulójának jelentőségét is méltatva úgy zárta szavait: "Isten óvja a magyarságot újabb idegen megszállásoktól és újabb idegen felszabadítóktól!"

Petneházy Dávid, a tanácskozást szervező Petneházy Alapítvány elnöke köszöntőjében a többi között szólt arról, hogy Budavár 1686. szeptember 2-án befejezett visszafoglalása a kollektív magyar öntudat részévé vált; "nemzeti büszkeségünk egyik fontos alappillére". A magyar történelem elmúlt évszázadaira utalva azt mondta: "nagyon is sok jutott nekünk gyávaságból, árulásból és megalkuvásból", ugyanakkor mindezekkel szemben "megtaláljuk ott a bátorságot, a hűséget és a hazáért való elhivatottságot" is.



Az alapítvány hivatásáról szólva közölte: arra törekszenek, hogy a jelen és a jövő generáció is méltóképpen őrizze magyarságát, és a neves elődök törekvései, küzdelmei jelöljék ki számukra a követendő utat.

Martonyi János volt külügyminiszter, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület (MPPE) tiszteletbeli elnöke a Petneházy történelmi konferencián az Országház Felsőházi üléstermében 2021. szeptember 17-én. MTI/Kovács Tamás



A konferencián felszólalt Martonyi János korábbi külügyminiszter, előadást tartott Fodor Gergely, a Budavári Palotanegyed, a Citadella és a visegrádi vár megújításáért felelős kormánybiztos, Pálffy Géza, a "Lendület" Szent Korona Kutatócsoport vezetője, Kasza Péter, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat tudományos főmunkatársa és Végh András, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészeti intézetének docense.

MTI