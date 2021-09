„Mesterterv" – Üldözné a baloldal az adózókat

Bizonyos, hogy az adórendszerben korszakváltás lenne, mert véget vetnének az elvonások csökkentésének, és ismét beköszöntene az adóemelések időszaka. Ahogy sok minden másban is, ebben is egyetértenek Gyurcsány Ferenc szövetségesei. Ez nem lenne újdonság, miután 2010 előtt is így csinálták.

