Megújult a salgótarjáni főplébániatemplom

Megújult a salgótarjáni főplébániatemplom a kormány támogatásával, a Modern Városok Programban (MVP). A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az ünnepi liturgia után azt mondta: megújul a városban a református, az evangélikus templom és környezete is.

2021. szeptember 18. 14:28

Résztvevők a kormány támogatásával, a Modern Városok Programban megújult salgótarjáni főplébániatemplomban tartott ünnepi szentmisén 2021. szeptember 18-án. MTI/Komka Péter

Megújult a salgótarjáni főplébániatemplom a kormány támogatásával, a Modern Városok Programban (MVP). A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az ünnepi liturgia után azt mondta: megújul a városban a református, az evangélikus templom és környezete is.

Soltész Miklós úgy fogalmazott: hiszi, hogy az az összefogás, amely jellemzi most a környéket, megváltoztatja a közgondolkodást, és végre felelősen tud mindenki gondolkodni más emberekért, más tájakért, más városokért is.



A főplébániatemplomban megújították az orgonát, a szobrokat, a falfestményeket, a bejáratot, a lépcsőt, a támfalat, a környező teret, átépítették a vízelvezetést, mellékkápolnát alakítottak ki, és új hangosítást is kapott az épület a mintegy 600 millió forintos beruházás keretében.



A megújult templomot Marton Zsolt váci megyés püspök áldotta meg.



Soltész Miklós beszélt arról is, hogy a Salgótarjában és környékén évszázados múltú szénbányászat megszűnésével a térség "egyik pillanatról a másikra kiesett az ország vérkeringéséből".

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a kormány támogatásával, a Modern Városok Programban megújult salgótarjáni főplébániatemplomban tartott ünnepi szentmise után.



Az államtitkár feladatként jelölte meg ennek orvoslását.



A magyar kormány nevében mondhatom, hogy számíthatnak ránk a jövőben is, oda fogunk figyelni arra a közösségre, amely múltjából fakadóan megérdemli a segítséget - mondta Soltész Miklós.



Becsó Zsolt (Fidesz) országgyűlési képviselő kiemelte, hogy Salgótarjánban minden beruházásnak, közös gondolkodásnak és cselekvésnek jelentősége van. Kitért arra, Salgótarján önkormányzata nyitott volt az egyházi beruházásokra, és azt is lehetővé tette, hogy a fejlesztések több településen valósulhassanak meg.



Fekete Zsolt (Salgótarján, Szeretem! Egyesület - DK, Jobbik, LMP, Momentum, MSZP, Párbeszéd, Tarjáni Városlakó Egyesület), a nógrádi megyeszékhely polgármestere emlékeztetett arra, hogy 2017. március 21-én tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnökkel a Modern Városok Programról, ennek része volt a főplébániatemplom és környezetének megújítása is, a projekt lezárultával pedig a templom a városrész éke lett.

A salgótarjáni főplébániatemplom 2021. szeptember 18-án.



Szólt arról, hogy a program időközben több ponton változott és jelentősen bővült az egyházi beruházások köre.



A városvezető azt mondta, bízik benne, hogy a Modern Városok Program további elemeinek megvalósításához hamarosan megérkeznek a megígért kormányzati támogatások, mert Salgótarján élhetősége, jövője szempontjából kiemelten fontosak a fejlesztések, majd köszönetet mondott a már megvalósult beruházásokért.

MTI