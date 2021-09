A Bodajki Vadászkastély művészi élményt nyújt

A Bodajki Vadászkastély kiállítása művészi kifejeződése a vadászati kultúrának - hangsúlyozta a miniszterelnök-helyettes szombaton a Fejér megyei városban, ahol átadta a teljesen felújított kastélyt, a hozzá kapcsolódó kiállítást és élményközpontot.

2021. szeptember 18. 19:49

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszédet mond a felújított Bodajki Vadászkastély, a hozzá kapcsolódó kiállítás és élményközpont átadóünnepségén 2021. szeptember 18-án. A klasszicista Hochburg-Miske-kastélyt teljesen felújították, a beruházás összköltsége 3,2 milliárd forint volt, ebből 1,4 milliárdot a Magyar Turisztikai Ügynökség biztosított a Kisfaludy Program keretében. A közel héthektáros angolpark is teljesen megújult, valamint megépült egy portaépület, ahol további két kiállítótér jött létre. A Bodajki Vadászkastélyban látható trófeagyűjtemény több mint másfél milliárd forintot ér, és magánfelajánlásokból került a kastélyba. MTI/Máthé Zoltán

Semjén Zsolt rámutatott, hogy Bodajk a hamarosan kezdődő vadászati világkiállítás egyik "vidéki ékszerdoboza", amely sajátos módon mutatja be a magyar vadászati kultúrát. Mint mondta, a tárlaton a természetből kiindulva, a kultúra és a művészet segítségével mutatják be a vadászatok során elejtett vadakat.



A miniszterelnök-helyettes kiemelte, hogy a Bodajki Vadászkastély egy ékszerdoboz, olyan zászlóshajója lesz a vadászati kultúrának, amely a magyar vadászat nagyszerűségét, a magyar vadgazdálkodás legendáját hirdeti, és lehetővé teszi azt, hogy "Magyarország újra vadászati nagyhatalommá váljon". Kovács Zoltán, az "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítás lebonyolításáért felelős kormánybiztos arról beszélt, hogy az elmúlt egy hónapban, napról napra újabb oldalát mutatták meg annak a kultúrának, hagyatéknak, amit a magyar vadászok létrehoztak.



Hangsúlyozta, hogy ennek újabb bizonyítéka ez a kiállítás, amely Paár Attilának, a WHB Group tulajdonosának és ügyvezetőjének köszönhető, akinek a vadászat iránti szenvedélye összekapcsolódik az értékmentéssel. Ez Bodajkon kézzel fogható, valamint tevékenysége társadalmi hasznossággal is párosul - fogalmazott, hozzátéve: ez a hármasság jellemzi az egy hét múlva induló világkiállítást is.

A felújított Bodajki Vadászkastély az átadóünnepség napján, 2021. szeptember 18-án.



A klasszicista Hochburg-Miske-kastélyt teljesen felújították, a beruházás összköltsége 3,2 milliárd forint volt, ebből 1,4 milliárdot a Magyar Turisztikai Ügynökség biztosított a Kisfaludy Program keretében. A közel héthektáros angolpark is teljesen megújult, valamint megépült egy portaépület, ahol további két kiállítótér jött létre. A Bodajki Vadászkastélyban látható trófeagyűjtemény több mint másfél milliárd forintot ér, és magánfelajánlásokból került a kastélyba.



Bodajkon a 17. század végén Haas-Hochburg János épített udvarházat, ennek felhasználásával épült meg a 19. század közepén a klasszicista kastély báró Miske József jóvoltából. Építőjéről nincs információ, a szakemberek Hild Józsefhez kötik a stílusjegyek alapján.



Grünfeld Jakab 1893-ban vásárolta meg a birtokot és a kastélyt, amelyen családja az 1940-es évekig gazdálkodott. A háború során megrongálódott épületet 1964-ben újították fel, majd az 1990-es évek elejéig turistaszállóként működött. 2007-ben az önkormányzat eladta, azóta üresen állt.

