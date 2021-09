Kajak-kenu vb – Magyarország a csúcson

A magyar csapat hat arany éremmel élen végzett a koppenhágai kajak-kenu világbajnokságon. Nyolc ezüstöt és négy bronzot is nyertek kiválóságaink.

2021. szeptember 19. 19:56

A későbbi aranyérmes Noé Bálint (k) a kajak-kenu világbajnokság kajak egyesek férfi 5000 méteres versenyének döntőjében a koppenhágai Bagsvaerd-tavi versenypályán 2021. szeptember 19-én. MTI/Szigetváry Zsolt

A magyar válogatott 6 arannyal, 8 ezüsttel és 4 bronzzal fölényesen nyerte a vasárnap zárult koppenhágai kajak-kenu világbajnokság nemzetek közötti versenyét, s végzett az éremtáblázat élén.

A vb-n 22 ország képviselői állhattak dobogóra.



ARANY EZÜST BRONZ



MAGYARORSZÁG 6 8 4

Fehéroroszország 4 2 2

Ukrajna 3 1 1

Oroszország 3 - 5

Németország 2 2 1

Spanyolország 2 1 -

Olaszország 2 - 1

Portugália 1 3 -

Dánia 1 1 3

Svédország 1 1 -

Chile 1 - 1

Kanada 1 - -

Új-Zéland 1 - -

Lengyelország - 3 3

Csehország - 2 1

Kuba - 1 2

Nagy-Britannia - 1 1

Szlovákia - 1 1

Írország - 1 -

Belgium - - 1

Lettország - - 1

Moldova - - 1

Hüttner Csaba szövetségi kapitány a legeredményesebb csapatnak járó díjjal a kajak-kenu világbajnokság döntőnek végén, a koppenhágai Bagsvaerd-tavi versenypályán 2021. szeptember 19-én. MTI/Szigetváry Zsolt

Egy arany-, négy ezüst- és két bronzérmet szereztek a magyar versenyzők a koppenhágai kajak-kenu világbajnokság vasárnap délelőtti döntőiben. A koppenhágai kajak-kenu világbajnokság vasárnap délelőtti döntőiben érmet szerzett magyar versenyzők nyilatkozatai:

Csizmadia Kolos (vegyes K-2 200 m, 1. hely): „Csalódott voltam az egyes szereplés után, hogy nem sikerült dobogóra állnom, de nem tehettem meg a páros társammal, hogy összetörök. Nagyon örülök ennek a győzelemnek, most végre már én is kimondhatom, hogy felnőtt világbajnok vagyok."



Lucz Anna (vegyes K-2 200 m, 1. hely): „Nagyon örülök, hogy megmutattuk, nemcsak egyénileg vagyunk jók, hanem párosban is. Egy aranyat és két ezüstöt szereztem a világbajnokságon, ezzel Csipes Tamara mellett a magyar csapat legeredményesebb versenyzője lettem, ezt nem gondoltam volna a rajt előtt."



Csipes Tamara (K-1 500 m, 2. hely): „Természetesen nyerni szerettem volna, de azt kell mondanom, hogy a körülményekhez és a mostani állapotomhoz képest nem mentem rossz pályát. Lisa Carrington helyett egy másik új-zélandi lány indult, róla azt kell tudni, hogy egy nézeteltérés miatt kirakták az új-zélandi olimpiai csapatból, s az elmúlt hónapokban maximálisan erre a versenyre készült, hogy bizonyítson, ez látszott is a teljesítményén. Kicsit persze fáj, hogy megint megvert egy új-zélandi, de szeretnék továbbmenni ezen az úton."



Hajdu Jonatán (C-2 500 m, 2. hely): „Elégedettek vagyunk, nem rontottunk, nem is javítottunk az előző vb-hez képest. A hátszélben arra számítottunk, hogy gyorsabb lesz a pálya, de így alakult."



Fekete Ádám (C-2 500 m, 2. hely): „Kevésen múlott, hogy meglegyen a győzelem is, nem gondoltam, hogy valaha ezt mondom, de kellett volna még ötven méter. Sok alázatos munkára lesz szükségünk, hogy ebben az új olimpiai számban Párizsban legyen keresnivalónk. "



Takács Kincső (C-4 200 m, 2. hely): "Megtört a rossz szériánk, végre érmet szereztünk! Párosban a negyedik hely volt idén a jellemző, most végre másodikok lettünk."

Az ezüstérmes Balla Virág, Takács Kincső, Gönczöl Laura és Opavszky Réka a kajak-kenu világbajnokság kenu négyesek női 500 méteres versenyének döntője utáni eredményhirdetésen a koppenhágai Bagsvaerd-tavi versenypályán 2021. szeptember 19-én. MTI/Szigetváry Zsolt



Balla Virág (C-4 200 m, 2. hely): „Nagyon izgultam, mert ez volt az első 500 méterünk itt együtt, ráadásul balos szél volt, ez sem könnyítette meg a dolgomat. Óvatosan adagoltam a ritmust, aztán Laura a vége felé szólt, hogy még nyomjuk meg, ezért harminc méterrel a cél előtt megindultunk."



Csipes Tamara (K-4 500 m, 2. hely): „Ennél mehettünk volna jobban is. Lassú volt az eleje, belülről is így éreztem, aztán a végén hiába indítottunk, már nem tudtuk utolérni a fehéroroszokat. Lehet, hogy előbb kellett volna hoppolnom, de most már késő bánat."



Kozák Danuta (K-4 500 m, 2. hely): „Volt a táv közben egy kis billenés, azt hittem, kiesek a hajóból és lehagynak a lányok, aztán majd Tami sztrókol, de szerencsére nem így történt. 2024-ig szerződésem van a Ferencvárossal, úgyhogy folytatom!"



Bragato Giada (C-2 200 m, 3. hely): „A rajtot sajnos elrontottam, ehhez képest a végére jól felhoztuk magunkat. Nem figyeltem a többieket, csőlátással csak előre néztem, csak arra törekedtem, hogy minél előbb érjünk be a célba."



Nagy Bianka (C-2 200 m, 3. hely): „Most még nem tudok örülni a bronzéremnek, mert sajnos nem tudtunk tökéletes pályát menni. Jó a végsebességünk, de ezt most a rossz kezdés után nagyon későn értük el. Holnap talán már szebben csillog majd ez a bronz."



Korisánszky Dávid (vegyes C-2 200 m, 3. hely): „Nagy öröm nekem ez az érem, mert nagyon régen volt sikerélményben részem nemzetközi versenyen."



Takács Kincső (vegyes C-2 200 m, 3. hely): „Az volt a célom, hogy ne hátráltassam nagyon Dávidot, ez hellyel közzel talán sikerült. A négyes után nehéz volt újra hajóba ülni, de örülök az újabb éremnek. Nagyon kellett a lelkemnek ez a mai nap."

Az aranyérmes Kőhalmi Emese a kajak-kenu világbajnokság kajak egyesek női 5000 méteres versenyének döntője utáni eredményhirdetésen a koppenhágai Bagsvaerd-tavi versenypályán 2021. szeptember 19-én. MTI/Szigetváry Zsolt

Az aranyérmes Adolf Balázs a kajak-kenu világbajnokság kenu egyesek férfi 5000 méteres versenyének döntője utáni eredményhirdetésen a koppenhágai Bagsvaerd-tavi versenypályán 2021. szeptember 19-én. MTI/Szigetváry Zsolt

