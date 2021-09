A német nemzetiségi közfeladat-átvállalás

A német nemzetiségi közfeladat-átvállalásban óriási változás történt tíz év alatt - hangoztatta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap Sopronban, a felújított Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola épületének átadásán.

2021. szeptember 19. 19:24

Soltész Miklós (b), a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára jelképesen becsönget az iskola régi harangjával, mellette Ritter Imre (k), az Országgyűlés német nemzetiségi képviselője és Krisch Magdolna (j), a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a magyar kormány támogatásával felújított Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola épületének átadásán 2021. szeptember 19-én. Az épület korszerűsítését a kormány 190 millió forinttal támogatta, a fenntartó Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat pedig mintegy 80 millió forint önrészt biztosított. MTI/Filep István

Soltész Miklós elmondta, hogy ma Magyarországon a német nemzetiségi önkormányzatok közel 13 200 gyermekről gondoskodnak óvodákban, általános iskolákban és gimnáziumokban.



Míg 2010-ben néhány intézményt tartottak fenn a német közösségek, addig ma 67-et - fűzte hozzá.



A soproni intézményben közel 800 gyermeket nevelnek. Az épület korszerűsítését a kormány 190 millió forinttal támogatta, a fenntartó Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat pedig mintegy 80 millió forint önrészt biztosított - mondta.



Az államtitkár felidézve a 75 évvel ezelőtti német kitelepítéseket azt mondta, hogy az emlékezésre nagy szükség van, mert a betelepült német elődök az egész nemzet büszkeségévé váltak, "hatottak az egész Kárpát-medencére".



Bár volt nyelvi és kulturális elkülönülés, mégis a nemzet egészévé váltak - hangsúlyozta.



Hozzátette, hogy az első és a második világháború veszteségei a német nemzetiséget is jelentősen érintették, majd a kommunizmus kezdetekor "érthetetlen módon" a német nemzetiséget tették felelőssé. Pedig az egyetlen bűnük az volt, hogy német nemzetiségűek voltak.



A második világháború után Kelet-Magyarországról főleg a gulágra vitték őket, a Dunántúlról pedig elűzték. Ez közel 260 ezer embert jelentett - mondta, hozzátéve, hogy ma "hihetetlenül hiányzik az a sok család, gyermek és unoka, akik nem ide születtek meg".



Ugyanakkor a magyarországi német közösségek az elmúlt években jól kihasználták az együttműködés lehetőségét, táncokat, ruhákat, emlékeket, templomokat, közösségeket és egyéb épületeket mentettek meg és a köznevelésben is jelentős szerepet töltenek be - mondta.



Ritter Imre, az Országgyűlés német nemzetiségi képviselője azt emelte ki, hogy az országban több milliárd forint értékben vannak folyamatban felújítások a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézményekben.



Az elsődleges prioritás a nemzetiségi köznevelésben és közoktatásban az, hogy kulturális identitásunkat a jövőben is meg tudjuk őrizni - hangoztatta.



Barcza Attila, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy soha nem látott mértékű támogatások állnak rendelkezésre a nemzetiségek számára a működésre, a programokra, az oktatásra, az iskolák megújítására, ugyanakkor a támogatások mit sem érnek a helyi közösségek összetartása nélkül.



Sopron és térsége ezen a téren is tud közösen haladni - fogalmazott.



Krisch Magdolna, a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke emlékeztetett, hogy 2015. szeptember 1-jével vették át az iskola fenntartását a soproni önkormányzattól, hogy segíteni tudják a helyi közösségben a nyelv, a zene, a tánc, és a szokások továbbadását, amely által erősíteni tudják az identitás megőrzését.



A Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskolában a felújítás részeként egyebek mellett kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a villamoshálózatot és a fűtési rendszert, hőszigetelték a homlokzatot, valamint hő- és vízszigetelték a tetőt.

