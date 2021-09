Néhány órás leállással indult ma reggel az előválasztás

A szombati teljes összeomlás után a baloldali pártok, és az előválasztás szervezői ma reggelre hirdették meg kampányeseményük újraindítását. Ennek ellenére honlapjukon nagyjából reggel nyolc és tizenegy óra között továbbra sem lehetett online szavazni. A hibát később helyreállították, a négylépcsős online szavazási folyamat első fokáról már a második is elérhető: Lehet időpontot foglalni az ún. online azonosításra.

2021. szeptember 20. 12:34

Az online szavazás lehetősége a baloldali pártok összeborulása során is mindvégig vitatott pont volt. A DK és az MSZP nem szerette volna, hogy az interneten is lehessen voksolni, míg a Momentum kifejezetten ragaszkodott hozzá. Köztes megoldásként egy négylépcsős folyamatként valósulhat meg az online előválasztás. A regisztráció után időpontot kell foglalni.

A választott idősávban pedig webkamerával kell a számítógép előtt ülni, hogy a szervezők elvégezhessék az azonosítást. E-mail cím és telefonszám mellett a személyi igazolványon és a lakcímkártyán szereplő összes adatot is meg kell adni a baloldali pártoknak, ehhez jön még a kamerás azonosítás, majd végül, ha minden igaz leadhatják a szavazatukat a baloldali előválasztáson részt vevők. A szombati teljes összeomlás után egyébként többen arra panaszkodtak, hogy elveszett a foglalt időpontjuk, amit vasárnapra adtak meg.

A sátraban is lassú az azonosítás

Az internetes voksoláshoz hasonlóan az előválasztási sátrakban is rendkívül hosszadalmas a voksolás menete. A szervezők állítása szerint itt csak a lakcímkártya ellenőrzéséhez használnak internetes kapcsolatot, azonban a múlt hétvégén a személyes voksolás is teljes egészében ellehetetlenült. A Magyar Nemzet néhány helyszínen is járt, ahol jórészt idősek álltak sorban, hogy részt vehessenek a baloldali kampányeseményen.

Lassan már azt is tudni fogják, hogy milyen gyógyszer szedünk – jegyezte meg epésen az egyik várakozó. Egy másik szimpatizáns arról kérdezte a szervezőket, hogy miért nem működik az online választás lehetősége. A sorban állókat szórakoztató szervező szerint természetesen az online rendszer is kifogástalanul működik.

Magyar Nemzet