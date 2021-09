Orbán Viktor: Amit Brüsszel tesz, az árulás

Az oltás működik, Magyarország működik – erősítette meg Orbán Viktor a parlament őszi ülésszakának első napján elmondott beszédében. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy a gazdaság repülőrajtot vett, így képesek leszünk elérni az 5,5 százalékos növekedést is az év végére. A gyermekeseknek és a nyugdíjasoknak ígért támogatásokat semmi nem veszélyezteti. – Hiába hátráltatja Brüsszel a helyreállítási alap kifizetését, a kormány már megelőlegezte az újraindítási programokra szánt összeget – magyarázta a kormányfő. Szerinte Brüsszel elárulja Európát a migrációhoz való hozzáállásával.

2021. szeptember 20. 14:31

A vakcinának köszönhetjük, hogy visszatért az élet a normális kerékvégásba – jelentette ki hétfőn a parlamentben napirend előtt felszólalva Orbán Viktor, és hangsúlyozta, a járványnak lesz negyedik hulláma, ez derül ki a számokból. – Ma már tudjuk, mi az, ami működik, és mi az, ami nem. A korlátozások nem elegendők, csak az oltás működik – mondta a miniszterelnök, aki szerint a negyedik hullámot is az oltással tudjuk kordában tartani.

Ha elegen be vagyunk oltva, nem kell visszatérnünk a lezárásokhoz. Ezért is az oltásalapú védekezést folytatjuk – fejtette ki a kormányfő. A harmadik oltás jobb, ha van, mint ha nincs, aki felveszi, védettebb, mint aki nem – vélekedett Orbán Viktor, és ismertette: 525 ezer magyar már fel is vette a harmadik dózist, és 17 millió adag vakcinánk lesz december végéig, így mindenkit be tudunk oltani. – A magyarok többsége be van oltva, de a többieknek lépniük kellene, vegyék föl, hogy ne kockáztassák az életveszélyt – mondta a kormányfő.

Az oltás működik, felkészültünk a negyedik hullámra – tette hozzá. Orbán Viktor elmondta, az év végéig javasolják a rendkívüli jogrend meghosszabbítását, hogy az ország cselekvőképességét fenntarthassák a járvány végéig. – Az oltás működik, Magyarország működik – fogalmazott a miniszterelnök.

Kilőtt a gazdasági növekedés

Vasárnap repülőrajtot vett a gazdaság, 17,9 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék (GDP), amely a legnagyobb növekedésnek számít, a gazdaság teljesítménye már most meghaladta a koronavírus előtti szintet, miközben az uniós országok többségéé még nem. A gazdasági újraindítás erejét jól mutatja, hogy a szolgáltatások euróban számított exportja 21 százalékkal, a beruházások 10,8 százalékkal, a külkereskedelmi forgalom 16 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest.

A kormány képes lesz 5,5 százalék fölé emelni a növekedést idén, ha az év hátralévő részében nagyobb baleset nem történik – mondta a miniszterelnök. Hozzátette: Júliusban a foglalkoztatottak száma meghaladta a 4,7 millió főt, a rendszerváltás után még soha nem dolgoztak ennyien Magyarországon: Tizenegy év alatt közel egymillió új munkahely jött létre. Egy lépésre vagyunk a teljes foglalkoztatottságtól, a gazdaságban ismét inkább munkaerőhiány van Orbán Viktor szavai szerint. Nemzeti konzultációt indítottunk, mert a veszélyek korát éljük, népvándorlások és járvány formájában – mondta Orbán Viktor, majd hozzátette: 1,4 millió választ kaptak vissza, amelyek többsége támogatta a családtámogatások növelését, a hitelmoratórium meghosszabbítását.

– A vállalkozások közül azok élhetnek a hitelmoratóriummal, amelyek bevétele a járvány alatt minimum huszonöt százalékkal csökkent – jelentette ki a kormányfő. Hozzátette: jövőre visszatérítik a személyi jövedelemadót a gyermeket nevelő családoknak, ennek felső határát a 2021. évi átlagjövedelem jelenti. A kormányfő elmondta: összességében 1,9 millió szülő számára, több mint 600 milliárd forintot térít vissza az állam 2022. február 15-ig.

– Vissza fogjuk téríteni a befizetett személyi jövedelemadót a családosoknak, a gyermeket nevelő katások és a vállalkozók is visszakapják ezt az összeget – jelentette be Orbán Viktor. Emellett a nyugdíjasok is részesülni fognak a növekedés gyümölcseiből, ezért 2022 februárjában folytatódik a 13. havi nyugdíj visszaépítése, amit a Gyurcsány–Bajnai kormányok vettek el.

– A nyugdíjprémium összege várhatóan meg fogja haladni az ötvenezer forintot, ezt az infláció miatt fizetik ki – árulta el Orbán. Bevezetjük a 25 év alatti fiatalok SZJA mentességét, valamint hathavi fegyverpénzt kapnak a rendvédelmi szervek esküt tett tagjai – mondta Orbán Viktor, hozzátéve: a tárgyalások alapján jó esély van arra, hogy kétszázezer forint legyen a minimálbér. A munkát terhelő alacsony adóknak, a családok támogatásának pedig alkotmányos védelmet adna a kormány.

Újabb migránshullám várható

A nyár végén lezárult az afganisztáni misszió, amiben Magyarország az Egyesült Államok felkérésére vett részt. Utólag bizonyítást nyert, hogy az USA rosszul ítélte meg a helyzetet, több hibás döntés vezetett el a kialakult helyzethez. A magyar honvédség sikerrel teljesítette a feladatát, ami abból állt, hogy mindenkit ki tudjunk menekíteni a polgárháborúba süllyedt országból. Új migránshullám indulhat, éppen ezért nem szabad Európába hozni az afgánokat – mondta a kormányfő. A segítséget kell odavinni.

– A magyar határokat is meg kell erősíteni, mert sokan Magyarországon keresztül akarnak bejutni az unióba – tette hozzá. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a balkáni migrációs útvonal újra megtelt, és a Soros-féle NGO-k továbbra is támogatják a migránsokat. Egy év alatt háromszorosára nőtt a határon a nyomás. – A tendencia világos, nem érdemes illúziókba ringatnunk magunkat – mondta a miniszterelnök, aki szerint Brüsszelből és Berlinből rendre hátba lövik hazánkat a migrációs védekezés miatt, de nem engedünk, és a politikai nyomás ellenére is megvédjük a határokat.

Amit Brüsszel tesz, az árulás, Európa elárulása – vélekedett a miniszterelnök, és hozzátette: a migrációról szóló vita szétfeszíti az európai egységet. – Ezért minden migrációs hatáskört Brüsszelnek vissza kell adni a tagállamoknak – vélekedett a kormányfő. Orbán Viktor kiemelte: Brüsszel megtámadta hazánkat, mert nem engedjük a szexuális propagandát a köznevelésben és a médiában.

– A követeléseik abszurdak és ellenkeznek a magyar fölfogással, hogy a gyerekek szexuális nevelése a szülőkre tartozik – mondta a kormányfő. Az álláspontunk világos, nem engedünk a nyomásnak, a végső szót a magyar emberek fogják kimondani a népszavazáson – mondta a miniszterelnök, aki szerint az embereket felháborítja, hogy Brüsszel már most zsarol, és nem kíváncsi a magyarok véleményére. – Nálunk a migrációról és a gyermekvédelemről is az emberek döntenek, Nyugat-Európában viszont nem a nép, hanem az elit döntött. Ezért mondjuk, hogy a jogállamiság és a demokrácia kérdésében söprögessenek a saját portájuk előtt – mondta Orbán Viktor.

Nincs veszélyben az újraindítás

– Nyolc országgal még nem egyezett meg a brüsszeli vezetés, és ez súlyosan sérti a tisztességes verseny alapelvét, amelyen az egész unió nyugszik. Magyarország követeli, hogy a bizottság hagyjon fel a tagállamok megkülönböztetésével – mondta Orbán Viktor az uniós helyreállítási alap kapcsán, hozzátéve: Magyarország nem kerülhet versenyhátrányba más uniós országokkal szemben, ezért a kormány elindítja a programokat, megelőlegezi az erre szánt összeget.

A költségvetés és a nemzetközi pénzpiac a fedezetet már biztosította is. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy 91 tonnára nőtt a hazai aranytartalék a korábbi háromról. Az aranytartalék méretét tekintve a nemzetközi rangsor felső harmadába kerültünk. Magyarország hosszú távú gázszállítási szerződést kötött Oroszországgal október 1-től 15 évre. Évi 4,5 milliárdnyi földgázt kapunk, és így sikerül megőrizni a rezsicsökkentés eredményeit. Az Északi Áramlat kettes gázvezeték Szerbiából jön és rajtunk keresztül Ausztriába megy, megkerülve a bizonytalan Ukrajnát – tájékoztatott a miniszterelnök.

Magyar Nemzet