Hazánk támogatja Észak-Macedónia EU-tagságát

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke kedden a Karmelita kolostorban fogadta a Belső Macedón Forradalmi Szervezet - Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártja (VMRO-DPMNE) vezetőségét, Hrisztijan Mickoszki elnököt és Alekszandar Nikoloszki alelnököt - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

2021. szeptember 21. 13:25

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k) fogadja a Belső Macedón Forradalmi Szervezet - Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártja (VMRO-DPMNE) vezetőségét, Hrisztijan Mickoszki elnököt (b) és Alekszandar Nikoloszki alelnököt a Karmelita kolostorban 2021. szeptember 21-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország támogatja Észak-Macedónia csatlakozását az Európai Unióhoz, és azt is, hogy az ország aktív részese legyen a jelenleg is zajló, Európa jövőjéről szóló konferenciasorozatnak.



A megbeszélésen a fokozódó migrációs nyomásról is egyeztettek, fontosnak nevezve az érintett országok összefogását, a határvédelem fejlesztését.



A koronavírus-járvány kapcsán kiemelték az oltások szerepét a vírus legyőzésében.

A kormányfő mellett Rahói Zsuzsanna külpolitikai főtanácsadó.



A Fidesz elnöke biztosította támogatásáról a VMRO-DPMNE pártot az októberben esedékes észak-macedóniai helyhatósági választásokon - mondta Havasi Bertalan.

MTI