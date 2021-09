Állam- és kormányfők a demográfiai csúcson

Közös konferencianyilatkozatot ír alá Orbán Viktor miniszterelnök az eseményen részt vevő állam- és kormányfőkkel a csütörtökön kezdődő IV. budapesti demográfiai csúcson - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter szerdán sajtótájékoztatón.

2021. szeptember 22. 16:43

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter beszél a IV. Budapesti Demográfiai Csúcs nyitó sajtótájékoztatóján a Várkert Bazárban 2021. szeptember 22-én.

Novák Katalin azt mondta: a nyilatkozat célja, hogy az aláírók tanúságot tegyenek arról, ők is a családokban látják a megoldást a demográfiai problémákra. A nyilatkozat szövege még egyeztetés alatt van - tette hozzá.



A miniszter ismertette azt is, hogy a Várkert Bazárban zajló kétnapos rendezvényre ötszáz vendéget várnak, köztük olyan vezető politikusokat, közéleti szereplőket, tudósokat, civil és egyházi szereplőket, valamint a vállalati szféra képviselőit, akiknek van mondanivalójuk arról, miként lehet családközpontúan gondolkodni, elősegíteni a gyermekvállalást és a demográfiai kihívásokra családközpontú válaszokat adni.



A demográfiai csúcson tizennyolc országból hetvenen szólalnak majd fel, és az eseményre több mint száz sajtóorgánum regisztrált - fűzte hozzá.



Az előadók szekciókban beszélnek majd demográfiáról, fenntarthatóságról és családközpontúságról. A panelbeszélgetéseken egyebek mellett az európai jó gyakorlatokról lesz szó, családszervezetek, egyházi szereplők mondják el tapasztalataikat, de elméleti, ideológiai témájú blokk is lesz, valamint vállalatvezetők is megosztják gondolataikat arról, hogyan járulhatnak hozzá a családközpontú élethez - tudatta.



Novák Katalin felhívta a figyelmet arra, hogy Európában és a fejlett világ egészében nem születik elég gyermek, folyamatosan fogy a népesség. Magyarország válasza a demográfiai kihívásokra családközpontú, mert a kormány szerint a családban van a megoldás - hangsúlyozta, hozzátéve: az idei demográfiai csúcs fő témája a fenntarthatóság, amelynek záloga a család.



Azt mondta: bízik benne, az esemény végére még többen tudják majd, Magyarország mi mindent tett, hogy jobb legyen családban élni, gyermeket vállalni és gyermeket nevelni, valamint látják majd, hogy "az eredmények magukért beszélnek", hiszen Magyarországon nőtt például legnagyobb mértékben a gyermekvállalási kedv.



A miniszter kitért arra is, hogy a rendezvényt több fórumon is lehet majd követni: a Duna World mind a két napot élőben közvetíti, csütörtökön délelőtt pedig az M1-en is követhetők az események, utóbbi csatornán szakkommentátorok értelmezik majd az elhangzottakat. Emellett a www.budapestidemografiaicsucs.hu honlapon és Novák Katalin Facebook-oldalán is lesz online közvetítés - mondta.

