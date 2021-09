Eltörölné az őszödi múltat a szélsőség

A jelenlegi budapesti főpolgármesterhez hasonlóan nyilatkoztak 1989-90 táján az MSZP vezető politikusai is, amikor a jogelőd MSZMP viselt dolgait firtató kérdéseket kaptak. Azt hangoztatták, hogy „elhatárolódnak a múltjuktól”. Ez már akkor is nagyon vicces volt, hiszen örök érvényű a költő József Attila intelme, miszerint a múltat be kell vallani.

2021. szeptember 23. 10:59

A múlttagadó.

„We Must Remember the Past to Ensure our Future." Bitonságos jövőnk érdekében emlékeznünk kell a múltra – fogalmazott Sammy Revel izraeli nagykövet az Aischwitz-Birkenau koncentrációs tábor felszabadításának 75. évfordulóján. Ma az erőltetett felejtés a szélsőbaloldal egyik propagandacélja. Dr. Somogyi János nyugalmazott ügyvédnek, politikai publicistának tett föl kérdéseket a Gondola.

– Ügyvéd úr, egy közép-európai ország világvárosvezetője úgy fogalmazott, hogy a kormánypártok „a múlt csatáit akarják újra vívni, én a jövőért küzdök." Mi történne egy bíróságon, ha a vádlott azt mondaná a bírónak, hogy ő nem akar a múlttal foglalkozni, a jövőért harcol?

– Szerkesztő úr kérdései jórészt költőiek, amelyekre nem vár választ, hiszen azt mindenki ismeri. Mégis eszembe jut, hogy a jelenlegi budapesti főpolgármesterhez hasonlóan nyilatkoztak 1989-90 táján az MSZP vezető politikusai is, amikor a jogelőd MSZMP viselt dolgait firtató kérdéseket kaptak. Azt hangoztatták, hogy „elhatárolódnak a múltjuktól". Ez már akkor is nagyon vicces volt, hiszen örök érvényű a költő József Attila intelme, miszerint a múltat be kell vallani és rendezni kell végre közös dolgainkat. A jövő építésének is ez a feltétele, amit a főpolgármester úrnak és miniszterelnök aspiránsnak is illene tudnia.

– Ha egy nyugat-európai politikus annak idején a bunkerből feljőve a bunkert bekerítő keleti hadsereg parancsnokának azt mondta volna, ő nem akarja a múlt csatáit vívni, a jövőért küzd, vélhetően mi lett volna a tábornoki válasz?

– Karácsony Gergely azonban már két éve úgy viselkedik, mint egy túlkoros kamasz, akit gyakran zavarba hoznak és ilyenkor kínjában vigyorogva magyarázkodik, sőt hazudozik. Az a nagy baj, hogy Budapest első embere valójában semmiféle közéleti szerepre nem alkalmas, mert alapvetően hiányzik a jelleméből a felelősségérzet és gyakorlatilag nem ért semmihez (gépkocsi vezetői jogosítványt sem tudott szerezni, mert még egy útkereszteződés forgalmi helyzetében sem volt képes dönteni a haladási irány megválasztásában). Ezen kívül szemmel láthatóan nem hisz semmiben, sem ideológiában, sem erkölcsben. Egyszerűen csak egy nagyravágyó pitiáner karrierista.

– Ha egy bank várja a hiteltörlesztést, ám a hitelfelvevő egy ponton azt mondaná, ő nem akar a múltban fölvett kölcsönnel foglalkozni, mert őt csak a jövő érdekli, milyen jellegű intézményben találná magát?

– Az állítólag a „jövőért küzdő” főpolgármesterünk végtelenül lusta is, hiszen 10 év alatt nem volt képest egy középfokú állami nyelvvizsgát letenni és egy doktori címet szerezni, miközben egyetemi oktatói rangokat használt jogtalanul. Sőt, ha lenne benne némi férfias tartás, akkor például a nyelvvizsga botránya kirobbanása után már elvégzett volna egy intenzív angol nyelvtanfolyamot, ami után letehetné azt a középfokú nyelvvizsgát. De nem, csak sumákol, mindenért másokat hibáztat, mint egy semmiért felelősséget nem vállaló pszichopata. Eközben büszkén emlegeti a tíz éves egyetemi oktatói munkáját, amit a szükséges szakmai feltételek hiányában végzett, szerinte sikeresen. Valóban, Karácsony Gergelynek a főpolgármesteri poszt és a vágyott miniszterelnöki bársonyszék helyett egy oktatási intézményben lenne a helye, pedellusi vagy portási munkakörben.

– A felejtés az állatvilágban sem jellemző, hiszen a kutya, a macska hosszú idő után is megismeri gazdáját. Mi lehet a célja annak a politikának, amely ennél a szintnél is mélyebbre akarja süllyeszteni - zülleszteni - az emberi társadalmat?

– A múltat nem lehet eltörölni, legfeljebb meghamisítani, elhallgatni. A 2022. évi parlamenti választásra készülő ellenzék is éppen a múlt visszahozására készül. És nem is csak a gyurcsányi közelmúlt, hanem egyenesen a proletárdiktatúra bolsevik rendszerének bevezetésével fenyegetőzik nap mint nap, úton-útfélen. Sajnos ebbéli szándékukban valós támogatást remélhetnek az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok vezetésétől is. Bízzunk abban, hogy a fegyveres támogatásig nem merészkednek majd el, ámbár közeli az ukrajnai példa.

Dr. Somogyi János.

– A múltat végkép eltörölni akaró szélsőség ma is a baloldalon helyezkedik el. Ám bálványait ez a szélsőség sem felejti el, hiszen Marx kísértete járja be Európát, sőt Amerikát is. Hogyan védekezhet e rombolás ellen az emberi civilizáció?

– A nyugati civilizáció pusztulása elkerülhetetlennek látszik, de a világ nem csak a nyugati civilizációból áll. Az emberi civilizáció több ennél és a történelem tanulsága szerint az emberiség élni akar mindig, minden körülmények között, minden pusztító szándék ellenére, és legyűri a halál kultuszának romboló erőit.

Molnár Pál

gondola