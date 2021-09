Rekordmagas lehet a gazdasági növekedés az idén

Magyarország elérte a járvány előtti teljesítményét, a következő időszakban marad a növekedési lendület, és rekordmagas lehet a bruttó hazai termék (GDP) növekedése az idén - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter pénteken Budapesten, az 59. Közgazdász-vándorgyűlésen tartott előadásában.

2021. szeptember 24. 15:08

A tárca becslései szerint 7-7,5 százalék közötti növekedés lehet 2021-ben.



A világgazdaság növekedési motorjai újraindultak a meghozott gazdaságpolitikai intézkedésekkel, így 2021 már a növekedés jegyében telik - mondta.



Kilenc olyan uniós ország van, amelyik elérte a válság előtti állapotot, ezen kevesek közé tartozik Magyarország is - tette hozzá.



A gazdaság újraindulását a munkaerőpiaci helyzetkép jól tükrözi: soha nem dolgoztak annyian, mint most, amikor meghaladta a 4,7 milliót a foglalkoztatottak száma. Március vége óta a tárca heti gazdasági indexe (HGI) folyamatos növekedést jelez; július és szeptember között átlagosan 6,3 százalékos növekedést mutat.



Azért volt erős a magyar gazdaság teljesítményének felpattanása, mert mind monetáris, mind fiskális oldalról jelentős intézkedések történtek. A gazdaság újraindítására hozott intézkedések a GDP 30 százalékát tették ki 2020-ban - jelezte. A 7,5 százalékos költségvetési hiánycélt uniós összevetésben átlagosnak nevezte a pénzügyminiszter, és megjegyezte, a gazdaság-újraindítási akcióterv több mint 13 ezermilliárd forinttal segíti a vállalkozásokat és családokat 2021-ben és 2022-ben.



Kitért arra, hogy a hitelminősítők elismerik az ország teljesítményét, eredményes volt a gazdaságpolitika, az ország sérülékenysége folyamatosan csökkent. A Moody's-tól pénteken este pozitív visszajelzést vár. Hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság saját erejéből oldotta meg a járvány miatti teljes leállás kihívásait.



A digitalizáció szerepe jelentős lesz - jegyezte meg hozzátéve, hogy a járvány előremozdította a fejlődést. Megemlítette ugyanakkor, hogy négy fókuszterületen gyorsítani kell Magyarországon a digitalizáció fejlődését: a digitális készségek fejlesztésével, a közszolgáltatások digitalizációjával, az egészségügy digitalizációjával, és a digitális eszközök használatát terjeszteni kell a kkv-k körében. A digitalizációt a kormányzati politika három legfőbb prioritása közé kell emelni - mondta Varga Mihály.



Kockázatot jelent a tárcavezető szerint a fiskális egyensúly, a korábbi nagy hiányok ledolgozását követően mostanra egyensúlyhoz közeli a külfölddel szembeni finanszírozási képesség, a járvány ellenére. Az államnak vissza kell fognia a költekezést, arra kell törekedni, hogy folyamatosan csökkenő legyen az államadósság. A háztartások adóssága alacsony uniós összevetésben, a vállalatoké a középmezőnybe tartozik - mondta.



A fiskális politikának arany középúton kell maradnia, ezt a következő időszak fő célkitűzései közé sorolta.



Arról is beszélt, hogy az uniós források körüli viták csillapodnak, és remélte, hogy megegyezés születik a kérdésben.



