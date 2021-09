A családnak nincs alternatívája

A családnak nincs alternatívája - jelentette ki a családokért felelős tárca nélküli miniszter pénteken a IV. Budapesti Demográfiai Csúcson mondott zárszavában.

2021. szeptember 24. 19:02

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter (k) beszél, mellette Ekler Gergely moderátor, családokért felelős stratégiai államtitkár (b) és Milan Krajniak szlovák munkaügyi, szociális és családügyi miniszter a Jó gyakorlatok a demográfia és a családpolitika területén című panelbeszélgetésen a IV. Budapesti Demográfiai Csúcson a Várkert Bazárban 2021. szeptember 24-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Novák Katalin a Várkert Bazárban megrendezett nemzetközi konferencián hangsúlyozta: a kétnapos csúcstalálkozón arra jutottak, hogy a családnak nincs alternatívája.



A miniszter tíz pontba szedett megállapításai közül többek között azt emelte ki: a nyugati világ legnagyobb problémája, hogy nem születik elég gyermek. Nincs fenntartható fejlődés gyermekvállalás nélkül - mondta.



Novák Katalin egyúttal a hagyományos értékek melletti határozott kiállást, valamint olyan döntések meghozatalát sürgette, amelyek valóban támogatják a gyermekvállalást, családalapítást.



Novák Katalin úgy fogalmazott: "ha nem vagyunk határozottak, ha nem látszik rajtunk az elszántság (.), akkor elveszítjük azokat az értékeinket, amiket olyan fontosnak tartunk".



A konferencia fontosságáról szólva a miniszter úgy vélte: kellenek a hasonló alkalmak, amikor "tudunk beszélgetni, közösen gondolkodni".



"Egyre többen vagyunk" - jelentette ki továbbá a politikus arra is utalva, hogy az idei csúcson nyolc európai uniós tagállam magas szintű kormányzati képviselői vettek részt. "Nyolc tagállam a huszonhétből, ez nem egy olyan rossz arány" - értékelt Novák Katalin azt is hozzátéve, hogy "2015-ben egyedül voltunk és most vagyunk nyolcan". "Ha így (.) haladunk, 2030-ra eljuthatunk odáig, hogy az EU-s tagállamok többsége családpárti erő lesz" - hangoztatta, majd kiemelte: "mi mindenesetre ezért fogunk dolgozni".



Novák Katalin megállapításainak hetedik pontjában annak fontosságáról beszélt, hogy a konferencián elhangzott inspiráló gondolatokat, izgalmas okfejtéseket "akciókra, tettekre kellene átfordítani". Az előadókat méltatva kitért arra is, hogy olyan civil aktivisták, gondolkodók és értelmiségiek vettek részt a csúcson, akik "nemcsak gondolkodnak, hanem cselekednek is".



A miniszter összegzésének nyolcadik pontjaként úgy fogalmazott: Magyarország gazdag ország, "nincs más dolgunk, mint a reflektort odairányítani azokra a kincsekre, amelyekkel rendelkezünk".



Novák Katalin azt is kiemelte: elutasítják azt a logikát, hogy a világ gyarmattartókra és gyarmatokra van felosztva, és - mint fogalmazott - "semmilyen körülmények között sem fogunk gyarmattá, ideológiai gyarmattá válni (.) és nem akarunk az ideológiai gyarmatok és gyarmattartók táborába tartozni".



A miniszter szavai zárásaként azt mondta: szükségük van legalább még egy kormányzati ciklusra, mivel ha az ország letért a "határozottan, rendíthetetlenül családközpontú kormányzati logikáról (.), akkor egy pillanat alatt lehet lerombolni mindent". Egyúttal rögzítette: a gyermekvállalással kapcsolatos döntés nem egy, két vagy három ciklusra, hanem egész élethosszra meghozott döntés. "Amikor ezt a döntést meghozzák a fiatalok, akkor biztonságban kell, hogy érezzék magukat" - jelentette ki Novák Katalin.

