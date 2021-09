Az Eucharisztikus Kongresszus üzenet az egyház számára

Erdő Péter érsek: Teljes szívünkből hálát adunk Neked, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egész folyamán különös erővel átélhettük jelenléted csodáját, szereteted szelíd és ellenállhatatlan erejét. Hittük eddig is, de most meg is érezhettük, hogy ami történt, nagyobb, mint mi vagyunk.

2021. szeptember 26. 17:27