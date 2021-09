Kriptokommunista szerkesztőség

„Azt írja a Népszava, hogy Orbán Viktor súlyosan beavatkozik a francia belpolitikába, amikor Budapestre hívja Éric Zemmourt. Tényleg meghülyült mindenki a kriptokommunista szerkesztőségben? Habár a cikk leginkább Zemmour karaktergyilkolásával foglalkozik, ahogy általában a baloldali propagandasajtó vadászik a többi világhírű tudósra, művészre, médiaszereplőre és persze minden olyan politikusra is, akik meg merték dicsérni az Orbán-kormány családpolitikáját, de a címbéli állítás akkor is szürreális. A Népszabadság »futottak még« újságíróiból »megerősített« Népszava tényleg ilyen nagyhatalmú politikusnak látja Orbán Viktort? Ugyan! Hipokrita és cinikus állítás egy rossz tréfába bújtatva, hisz arról hosszan lehetne értekezni, hogy az elmúlt egy évtizedben ki, mikor és mennyiszer akart a magyar belpolitikába beavatkozni. Kérdezzék csak meg például Róna Pétert, aki évről-évre megjósolja, hogy most már tényleg megbukik Orbán, pontosabban megbuktatja Brüsszel.

Európa és a nyugati civilizáció az önfeladás állapotában van. A globális nyomás alatt álló kulturális identitás egyre csak halványul és végzetes mértékben fogyatkozunk. A demográfiai probléma ma a Nyugat legégetőbb problémája – hangzott el a IV. Budapesti Demográfiai Csúcson, ahol Orbán Viktor a magyar családbarát politikáról tartott előadást.”

Nagy Ervin: A Népszava szerint Orbán beavatkozik a francia elnökválasztásba

