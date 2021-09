Újra hitet tett a migránsok befogadása mellett az ellenzék

Magyarországnak be kell fogadni menekülteket, ha az Európai Unió dönt a kvóták szerinti szétosztásról – ezt az álláspontot képviselte Fekete-Győr András, a Momentum elnöke pénteken a baloldali miniszterelnök-jelöltek vitáján. Bár most valamennyi résztvevő arról beszélt, hogy a határkerítésnek maradnia kell, Karácsony Gergely például néhány hete egy külföldi lapnak még úgy nyilatkozott, hogy védenék a menedékkérők jogait, de ezt a kampányban eltitkolnák – hangzott el az M1 Híradó műsorán.

2021. szeptember 27. 12:46

„A menedékkérők emberi jogainak garantálása Magyarországon a balliberális szövetség hat ellenzéki pártjának alapprogramja” – ezt nyilatkozta Karácsony Gergely a német Die Zeit című lapnak két hónapja. A baloldali miniszterelnökjelöltségért induló politikus azt mondta: szerinte a bevándorlók védelme konszenzuson alapul, amelyben például még a Jobbikkal sincs vitájuk.

Csakhogy Karácsony Gergely az interjúban arra is utalt, hogy mindezt nem vállalhatják fel nyíltan. „Megmondom őszintén: ezzel nem nyerhetjük meg a választást. A menedékkérők jogai(t védeni) erkölcsi kötelesség, és programunk részét képezik, de ezt nem fogjuk feltenni semmilyen választási plakátra.” – fogalmazott Karácsony Gergely. Vagyis a főpolgármester elismerte, hogy bár a baloldal védi az illegális bevándorlókat, ezt el fogják titkolni a kampányban. „Az egyik a gazdasági típusú bevándorlás, amire a magyar munkaerőpiacnak nincs szüksége” – ezt a mondatot pénteken mondta a főpolgármester a miniszterelnök-jelöltek vitáján.

A baloldali politikusok a műsorban - éppen úgy, ahogy Karácsony Gergely a Die Zeitnak adott interjújában előrevetítette - egytől-egyig arról beszéltek, hogy nem támogatják az illegális migrációt. Emellett állt ki a nyilvános vitában Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára is: „Itt ennél a pulpitusnál egyetlen egy olyan ember nem áll, aki az illegális bevándorlást támogatná ebben az országban. A határkerítés is marad” – mondta. A baloldali miniszterelnök-jelöltek arról viszont hallgattak, hogy az elmúlt években a résztvevők közül többen is a magyar határzár megépítése ellen hangolták a közvéleményt. Dobrev Klára például az ATV-ben ellenezte, hogy Magyarország pénzt kapjon az uniótól a határvédelemre.

Férje, Gyurcsány Ferenc a migrációs válság kirobbanása óta képviselte azt az álláspontot, miszerint az illegális bevándorlás nem rejt veszélyeket. A 2015-ös párizsi terrortámadás után úgy fogalmazott, szerinte jobban kell félni a kutyapiszoktól, mint a terroristáktól és többször is kimondta, hogy be kell fogadni a migránsokat: „Magyarország igenis, nemcsak képes befogadni messziről jött embereket, de jól is jár, jól is járna nagyon sokakkal.” A baloldal bojkottálta a kötelező betelepítésről szóló népszavazást is, képviselőik pedig támogatták, hogy Magyarország nyílt utat adjon az Európai Bizottság kvótákkal kapcsolatos döntésének. A momentum elnöke 2019-ben úgynevezett kvótakereskedelmet javasolt, és arról beszélt, hogy ha egy ország nem akar migránsokat befogadni, akkor ezt csak az uniós kasszába befizetett pénzösszeggel válthassa ki.

Karácsony Gergely pedig korábban a Párbeszéd színeiben úgy fogalmazott: „A menekülteknek is az érdeke, hogy szervezett módon történjen a jelenlétük.” Azt, hogy a brüsszeli kvótatervekben készségesen részt vennének, a két politikus a miniszterelnök-jelöltek pénteki vitáján is elismerte. „Itt ugye nekünk van egy európai uniós kötelezettségünk, és amennyiben az Európai Tanács úgy dönt, hogy el kell osztani a menekülteket, akkor Magyarországnak is be kell fogadni a menekülteket természetesen” – magyarázta Fekete-Győr András. Karácsony Gergely pedig azt mondta: a menekültkérelmek mostani elbírálási gyakorlata szerinte elfogadhatatlan.

MTI