Visszalép a zuglói előválasztástól az MSZP-s Tóth Csaba

Visszalép az előválasztási indulástól az MSZP-s Tóth Csaba – jelentette be ő maga a „Mi történt?” címmel meghirdetett sajtótájékoztatóján. Tóth felolvasott egy nyilatkozatot, amelyben arról beszélt, hogy olyan támadások érték, amelyek ellen nem volt módja védekezni és támogatói is kihátráltak mögüle.

2021. szeptember 27. 14:20

Karácsony Gergelyt többször is „a volt miniszterelnök-jelöltemnek nevezte”. Elmondta azt is, hogy a kampány előtt azzal fenyegették meg, hogy ha nem száll ki a politikából, akkor megölik. Erről állítása szerint Karácsony Gergely is tudott. „Nekem erre a politikai mocsárra nincs semmi szükségem. Úgy döntöttem, hogy visszalépek a jelöltségtől.” - mondta Tóth.

A Telex több forrásból úgy értesült, Tóth visszalépése mögött nem csupán Karácsony Gergely, az MSZP, a Párbeszéd és az LMP közös miniszterelnök-jelöltjének, majd több, korábban mögötte álló párt támogatásának megvonása áll, hanem az is, hogy az előválasztási részvételi, valamint a lebonyolító pártok által ismert adatok fényében Hadházy Ákos, a Momentum és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt által támogatott jelölt áll nyerésre a Budapest 8. választókerületében, ahol – szintén nem hivatalos – információink szerint országosan a legmagasabb arányú a részvétel másfél nappal az urnazárás előtt.

Tóth Csaba Facebook-oldaláról a bejelentés előtt eltűnt a politikus profilképe és az a borítókép, amelyen Karácsony Gergellyel közösen szerepel.

Mi történt?

Az elmúlt napokban sorra hátráltak ki az ellenzéki szövetségesek Zugló erős embere mögül, egyedül saját pártja, az MSZP támogatta volna Tóthot. Zuglóban gyakorlatilag nyílt politikai háború zajlott máig, mióta a Fekete-Győr Andrásék bejelentették, hogy a korrupció elleni küzdelem élharcosának nevezett Hadházy Ákost indítják az elmúlt két választáson győztes szocialista Tóth Csaba ellen az előválasztáson. Hadházy mögé azonban a Momentum mellett eleinte csak a Mindenki Magyarországa Mozgalom (ez Márki-Zay Péter politikai formációja) állt be, miközben a DK és Jobbik is az MSZP-Párbeszéd jelöltjét támogatta.

A Fidesz által kevéssé piszkált, kétes ügyekkel évek óta kapcsolatba hozott Tóth támogatását a Momentum miniszterelnök-jelöltje, Fekete-Győr András többek közt az első miniszterelnök-jelölti vitán is számon kérte ellenfelein. A szocialista jelöltet támogató többi párt számára végül a döntő tényező egy Hadházy Ákos által, dokumentumokkal alátámasztott leleplezés volt. Eszerint Tóth nem tüntetett fel a vagyonnyilatkozatában egy XXII. kerületi gyárat, ami ugyan papíron nem is a tulajdona, de gyakorlatilag ő rendelkezik felette. Ezt követően a Jobbik miniszterelnök-jelöltje, Jakab Péter etikai vizsgálatot kezdeményezett Tóth Csaba ellen, amit az Országos Előválasztási Bizottság elutasított.

Az MSZP és a Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltje, Karácsony Gergely a miniszterelnök-jelöltek vitáján nyilvánosan elhatárolódott Tóth Csabától, mondván: Én Zuglóban biztosan nem Tóth Csabára szavaznék. Ezután a Párbeszéd, a DK és a Jobbik is jelezte, hogy visszavonják helyben a szocialista jelölt támogatását, az MSZP pedig a Telex többszöri megkeresése ellenére csupán annyit közölt: A logókat senki nem tudja visszavonni, így mi sem, de az az álláspontunk, mint az összes többi pártnak, hogy majd a választók döntenek Zuglóban

Telex