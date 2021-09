Közeleg a 10. Szemrevaló

Négy városban moziban, később országosan online jönnek a díjnyertes német nyelvű filmek

Október 7-17. között a Művész moziban, majd Debrecenben, Pécsett és Szegeden rendezik meg az immár 10. SZEMREVALÓ│SEHENSWERT FILMFESZTIVÁL-t. A Svájci Nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum és a Goethe Intézet közös filmhete a német nyelvterület legfrissebb filmjeiből ad ízelítőt, ezúttal is eredeti nyelven, magyar felirattal. Idén 12, túlnyomó részt díjnyertes alkotást vetítenek, köztük két Ezüst Medvével méltatott filmet, az Én vagyok a te embered című romantikus sci-fi vígjátékot és Christian Petzold filmjét, a Hableányt, de láthatjuk majd többek között Svájc idei Oscar-nevezettjét, a Húgocskámat, az Arthur & Claire-t Josef Haderrel, és A saját lifttel a pokolba című filmet Daniel Brühl rendezésében és főszereplésével. Október 18-26. között országosan a Művész Távmoziban (online: film.artmozi.hu) lesznek elérhetőek a legjobb németnyelvű alkotások. A jegyek elővételben már szeptember 30-ától elérhetőek.

2021. szeptember 27. 16:15

A fesztivál nyitófilmje az Én vagyok a te embered (Ich bin Dein Mensch) című német romantikus sci-fi vígjáték, mely Alma és Tom, a humanoid robot egymásra hangolódásáról szól és hol kacagtató, hol megrendítő módon feszegeti az örök kérdést: mi tesz bennünket emberré? Maria Schrader (Másik út) filmjének női főszereplője, Maren Eggert Ezüst Medvét nyert, csakúgy, mint Christian Petzold a titokzatos női vízi szellem mítoszát újraértelmező Hableány (Udine) című filmjének főszereplőnője. Paula Beer emellett tavaly FIPRESCI-díjat és Európai Filmdíjat is kapott.

Daniel Brühl (Good bye, Lenin!) rendezői bemutatkozása, A saját lifttel a pokolba (Nebenan) forgatókönyvét Daniel Kehlmann írta Brühl ötlete alapján. A tragikomikus lélektani filmben két férfi (Daniel Brühl, Peter Kurth) egyre feszültebbé váló kocsmai beszélgetése végül sorsfordítónak bizonyul. Az Erich Kästner regényén alapuló Fabian – A vég kezdete (Fabian oder der Gang vor die Hunde) az 1930-as évek Berlinének dekadens közegében játszódik. Fabian kispénzű reklámszövegíró, s éjszakáit kétes hírű intézményekben tölti.

Egy nap találkozik Corneliával, akinek sikerül megrendítenie a fiatalember alapvető cinizmusát. A 2021-es Osztrák Filmdíjon több elismerést is nyert Hochwald megrendítő alkotás gyászról, bezártságról, kirekesztésről, míg a Német Forgatókönyv-díjat nyert Idegen (Exil) a Németországban élő, koszovói albán Xhafer sorsán keresztül lenyűgöző thriller a paranoiáról és az identitásról. Fekete, szürreális alkotás a műfaji filmek felhangjaival és sajátos humorral. Az idei Max Ophüls Preis Filmfesztiválon a legjobb rendezés díjával elismert A tanár (Fuchs im Bau) című filmben amikor Fuchs tanítani kezd a börtöniskolában, az egyik elítélt lány magánzárkába kerül. Fuchs fokozatosan elnyeri az introvertált lány bizalmát, de közben a saját múltjából is felszínre törnek a traumák. Ugyanezen a fesztiválon közönségdíjat nyert a Dear Future Children című dokumentumfilm, mely három fiatal aktivista lányt mutat be, akik a frontvonalon harcolnak Chilében, Hong Kongban és Ugandában egy igazságosabb társadalomért.

Az Arthur & Claire című osztrák tragikomédiában a halálos beteg Arthur (Josef Hader) Amszterdamba megy, hogy saját akaratából búcsúzzon el az élettől, ám a szállodában egy fiatal holland nő túl nagy zajt csap a szomszédban. Végül együtt járják be az éjszakai Amszterdamot. A film az élet súlyos kérdéseit a fekete humor és az irónia szűrőjén át láttatja. A Lány a Tűparkból (Platzspitzbaby) című filmben, miután a dílerek és drogosok hírhedt találkozóhelyét Zürichben felszámolják, a tizenegy éves Mia és édesanyja vidékre költözik. Édesanyja függősége miatt Mia gyakran fantáziavilágba menekül, és egy gyermekbanda tagja lesz, amely lassan pótcsaládjává válik. Sarah Spale játékát az idei Svájci filmdíjon a legjobb színésznőnek járó díjjal méltatták.

Svájc idei Oscar-nevezettjében, a többszörösen díjnyertes Húgocskám (Schwesterlein) című drámában Lisa elhanyagolja munkáját és családját, hogy önfeláldozóan gondoskodjon beteg ikertestvéréről, Svenről. Mindkettejük lételeme a színház, úgy érzik, nem élhetnek a színpad nélkül, s egymás nélkül sem. Az Irány Moszkva! (Moskau Einfach) című svájci film történelmi pillanatkép, vígjáték, finom romantika és színházi szatíra is egyben. Október 7-17. között a Művész moziban, majd október 9-étől 13-áig Debrecenben, október 20-24. között Pécsett, október 25-29. között pedig Szegeden vetítik majd a filmeket. www.szemrevalofesztival.hu facebook.com/szemrevalo

