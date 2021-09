Családközpontú gyermekvédelem

Fülöp Attila az Európa Tanács (ET) magyar elnöksége által szervezett fórumon elmondta, hogy a kormányzat tíz évvel ezelőtt két cél jelölt meg a családközpontú gyermekvédelem érdekében. Az egyik a nevelőszülői hivatás erősítése, a másik pedig az volt, hogy a gyermekvédelem területére az állam mellé segítő szereplőket hívjanak - mutatott rá.



Az államtitkár közölte: Magyarországon 23 ezer gyermek részesül gyermekvédelmi szakellátásban, és 70 százalékuk nevelőszülőnél él. Ez az arány soha nem volt még ilyen magas, és azon dolgoznak, hogy még nagyobb legyen - jegyezte meg.



Fülöp Attila kiemelte, ma Magyarországon a nevelőszülői hivatás speciális foglalkoztatási jogviszony; ez már hét éve egyfajta biztonságot ad számukra.



Kitért arra is, hogy 2014-ben született az a jogszabályi kötelezettség, miszerint Magyarországon 12 éven aluli gyermek esetében kötelező a nevelőszülői elhelyezés, hacsak nincs olyan körülmény, amely ezt kizárja. Ma a 12 éven aluli gyermekek 86 százalékban nevelőszülőknél vannak elhelyezve - mondta.



Fülöp Attila az állam melletti segítő szereplőkről szólva jelezte, hogy "kiemelten" számítottak az egyházi szereplőkre, mert azt gondolják, hogy szükség van a munkájukra a gyermekek érdekében. Magyarországon 75 százalékban egyházi fenntartók látnak el gyermekvédelmi szakellátást - közölte.



A Gondoskodás. Család. Jövő címmel, a nevelőszülőségről rendezett tanácskozást Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere videóüzenetben köszöntette.



A tárcavezető kiemelte, a nevelőszülők a legjobb tudásuk szerint igyekeznek biztosítani a szerető gondoskodást azon gyermekeknek, akiknek nem adatott meg, hogy a vér szerinti családjuk vegye őket körül.



A rászoruló gyermekekről való gondoskodás "a legősibb magyar és keresztény értékeink, hagyományaink" közé tartozik - jelezte Kásler Miklós, felhívva a figyelmet arra, hogy "a mi feladatunk az, hogy a mai kor kihívásaira emberséges válaszokat adjuk és megteremtsük a lehetőségét" a szép, teljes családi életnek. A nevelőszülői feladat nem munka, hanem szolgálat és hivatás - szögezte le.



Maria-Andriani Kostopoulou, az ET Gyermekjogi Bizottságának elnöke, aki online kapcsolódott be a tanácskozásba, elmondta, az Európa Tanács 47 tagállamában a becslések szerint 1,5 millió gyermek él "valamilyenfajta alternatív gondoskodásban".



A bizonyítékok azt mutatják, hogy a családi és közösségi alapú gondoskodási formák sokkal inkább megfelelnek a gyermekek szükségleteinek, mint az intézeti, bentlakásos gondozás. Az Európa Tanács ezért támogatja az intézményi elhelyezés megszüntetését - mondta.



