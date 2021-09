Jogi bástyákkal is védeni kell a család intézményét

2021. szeptember 28. 20:46

Vejkey Imre, a KDNP frakcióvezető-helyettese napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. szeptember 28-án. MTI/Illyés Tibor

„Magyarország jövője azon múlik, miképpen őrizzük meg a családokat, ezért meg kell védenünk a családot és magát az élethez fűződő jogot is" – mondta Vejkey Imre, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezető-helyettese ma napirend előtt a magyar törvényhozásban. Őt kérdezte a Gondola.



– Képviselő úr, a nemrégiben Magyarországon megtartott demográfiai csúcson egyértelművé vált, hogy szűklátókörű az a gondolkodás, miszerint a gyermekvállalás kérdése csak magánügy. Mi lehet az a mögöttes érdek, amely a keresztény ember felszámolásán ügyködik?



– Mi, magyarok tudjuk, hogy ezer éven át az Istenbe és a Hazába vetett hitünk tartott meg minket úgy, hogy minden egyes új család egy újabb bástyát jelentett a nemzet szabadságáért és nagyságáért folyó küzdelemben.

Mi, magyarok keresztény nemzet vagyunk! Államalapító Szent István királyunk idején még sok nemzet mondhatta el magáról ezt, de mára már egyre kevesebb.

A magát fejlettnek mondott világ pedig végképp nagy bajban van, mert feladta keresztény gyökereit, és ezért kicsúszott a talaj a lába alól.

Tudjuk, a történelem az élet tanító mestere, mely arra tanít minket, magyarokat, hogy csak keresztényként maradhatunk meg, továbbá arra tanít minket, hogy csak Istenben bízzunk és ne a magukat Isten fölé helyező hatalmakban! Ezek a hatalmak a sötét erők szolgálatába szegődtek, céljuk nem más, mint a társadalom hagyományos keresztény erkölcsi felfogásának a lerombolása, továbbá a keresztény világ démonizálása annak érdekében, hogy felépítsék a maguk által humánusnak vélt istentelen új világot, mely felhagy mindazzal, amit mi értéknek tekintünk. Ez hát a mögöttes érdek, mely a keresztény ember felszámolásán ügyködik. Ez ellen fogalmazzuk meg értékeinket, ez ellen küzdünk! Ezért támadnak minket! Mi, magyarok azonban minden támadás ellenére kiállunk a világosság mellett. Kiállunk, mert úgy gondoljuk, hogy nem nézhetjük ölbe tett kézzel a világ hanyatló sorsát! Meg kell vívnunk ezeket a csatákat! Meg kell védenünk a családokat! Ez a mi történelmi feladatunk!

A velünk szemben álló világ nem védi meg a családokat, sőt tabuként kezeli a családtámogatás kérdését. Így csak azzal foglalkozik, hogy a migrációval miképpen pótolja az egyéni önzés és a gender térnyerése miatt zuhanó születésszám okozta hiányt! Nem teszik fel azonban a valódi kérdést, mégpedig azt, hogy mi az oka ennek a népességcsökkenésnek!

– A kormánynak kötelezettsége támogatni, hogy minden család annyi gyermeket vállaljon, amennyit szeretne. Nekünk minden család és a minden gyermek számít. Hogyan lehet elérni, hogy a gyermekvállalási kedv bátorítása érdekében Magyarországon a nemzeti-keresztény kultúra legyen az első számú kultúra?

– A kormányzás egyik legfontosabb kérdése, hogy értéknek tartja-e a gyermeket, és tovább akarja-e erősíteni a gyermekes családokat. A mi válaszunk erre egyértelműen igen, hiszen a Fidesz-KDNP számára a gyermek az első. Ezért van az, hogy a nemzeti-keresztény kormányzásunk ékköve a családok az irányú támogatása, hogy annyi gyermeket vállaljanak, amennyit szívből szeretnének és őket méltó anyagi háttérrel, tisztességben fel is tudják nevelni.

Ezen családpolitikánk megvalósítása öt pilléren nyugszik:

• Egyrészt azon, hogy a gyermekvállalás a család számára ne anyagi hátrányt jelentsen, hanem anyagi előnyt.

• Másrészt, hogy a családokat saját tulajdonú lakáshoz segítsük.

• Harmadrészt, hogy a családpolitikánkat az édesanyákra alapozzuk.

• Negyedrészt, hogy az egész ország működését családbaráttá alakítsuk.

• Ötödrészt pedig, hogy a jog eszközével megvédjük a család intézményét és a gyermekeket.

Mindezek megvalósulása érdekében az elmúlt bő 11 évben olyan nemzeti-keresztény politikát folytattunk, amely egyszerre támogatta a munkát és a családokat, amely szolgálta a nemzetpolitikát, továbbá Hazánk gazdasági fejlődését is. Európában egyedülálló családtámogatási rendszert építettünk ki, mely által Magyarország ma a GDP 5 százalékát fordítja családtámogatásokra.

Látnunk kell, hogy ahogyan a választás közeledik, úgy az egyesített baloldal egyre jobban támadja itthon és külföldön a családvédelmi intézkedéseket!

Nem véletlen, hogy holnap – szerdán – Budapestre érkezik az Európai Parlament LIBE bizottságának küldöttsége, hogy növelje az ezirányú nyomást irányunkba. Ők azt szeretnék, hogy a magyar óvodákba és iskolákba engedjük be az LMBTQ-propagandát, és telepítsük be a migránsokat.

Mi azonban nem kérünk sem a gyermekekre irányuló agresszív szexuális propagandából, sem a migránsokból!

Ma ott tartunk, hogy a liberális „mainstream” komoly támadást indított a családok, a vallásszabadság és az őshonos nemzeti kisebbségek ellen! Ma ott tartunk, hogy ezen területeken gyakorlatilag véleménydiktatúra, véleményhegemónia alakult ki.

Vejkey Imre kereszténydemokrata képviselő felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. szeptember 21-én. MTI/Bruzák Noémi



Minket azért bírálnak, mert mindezek ellenére fel merünk szólalni a nemzeti-keresztény értékek mellett. Minket azért akarnak kiközösíteni, mert megvédjük a családokat és a gyermekeket, mert nem engedjük a család relativizálását! Egyetértünk Ferenc pápával, aki budapesti látogatása során búcsúzóul azt üzente a magyaroknak és az egész világnak, hogy „a család apából, anyából és gyermekekből áll, pont”.

Mi kiállunk nemzeti-keresztény értékeink mellett, és úgy gondoljuk, Európának kellene sürgősen visszatérnie a saját gyökereihez, amíg még nem késő, megvédve ezzel a család intézményét, illetve biztosítva ezzel a vallásszabadságot és a nemzeti kisebbségeket megillető jogok érvényesülését.

– Szükségessé vált az ingatlan- és feladatátadás a Színházért és Filmművészetért Alapítványnak. Ezt elsősorban mi indokolja?

–A hazai közgyűjtemények szakmai és gazdasági működésének stabilizálása érdekében szükségessé vált az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI) és ingatlanjai Színházért és Filmművészetért Alapítvány részére történő átadása.

A közfeladat révén a színházi szakképzésnek olyan egységes központja alakítható ki, amely komplex módon, a múzeumi és színházi környezetet egyaránt biztosítva járul hozzá a színházművészeti egyetemi képzésben részt vevő hallgatók eredményes oktatásához.

Molnár Pál

gondola