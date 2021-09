Megírta a Kaltenbach is

2021. szeptember 28. 23:10

Történelmi hétfőre virradtunk. A történelmet nem mi írjuk, hanem a kultúrnépek, akik közé – ezt Kaltenbach Jenő olyan szépen megírta a múlt héten – mi, magyarok nem tartozunk. Szemben a németekkel, akik nagyon kulturáltan tudnak egy láda sörrel ülni a Balatonban, stírölni a magyar lányokat, és közben a magyar tengerbe vizelni. Igen, a németek igazi kultúrnép, Kaltenbach Jenő nem is győzött csodálatának hangot adni, oly lelkesen magasztalta őket, hogy az még Szálasinak is becsületére vált volna. Én viszont csak egy haladásra képtelen, Európa közepén okvetlenkedő, szamojéd erkölcsökkel terpeszkedő magyar vagyok – ahogyan ezt is megírta Kaltenbach Jenő Adyt idézve, akit sokan az egyik legnagyobb magyar költőként tartanak számon. Ráadásul a magyarok azon feléhez tartozom, akik még mindig támogatják „az egész országot a civilizált világ előtt lejárató rezsimet”.

Bármennyire nem tartozom azonban a kultúrnépekhez, és bármennyire is csak egy, a kormánypárti média által mesterséges sötétségben tartott vidéki bunkó vagyok, a hétvége történelmi eseményeinek híre még hozzám is eljutott. Például az, hogy a németek vasárnap megválasztották a Bundestag első transznemű képviselőjét. A Markusból Tessává avanzsált újdonsült képviselő/képviselőnő (?) a Zöldek listájáról került be a berlini parlamentbe. Azt ugyan nem értem, hogyan fog tudni dönteni majd bonyolult törvényhozási kérdésekben, ha azt az egyszerű kérdést sem tudja megválaszolni, hogy fiú-e vagy lány, de az értetlenkedésemet nyilván csak a korlátaim okozzák.

És az is csak a saját korlátoltságom miatt zavar, hogy az állítólag a környezetet oly nagyon féltő Zöldek teljes mellszélességgel támogatják a mérhetetlen mennyiségű hormonkészítményt a vizekbe – többek között az ivóvízbe – juttató nemváltó elmebajt. És nyilván csak én nem látom be, hogy ezt az aprócska, járulékos környezetszennyezést majd kompenzálják a német tudósok, akik éppen vécére próbálják szoktatni a teheneket – ne tessék röhögni, tényleg ezzel kísérleteznek! Érthető persze, hiszen gyerek ebben a szép, új, zöld világban nem nagyon születik, így hát gyerekek helyett a teheneket kell szobatisztaságra szoktatni.

Szóval dübörög a német történelem, transznemű parlamenti képviselőkkel és vécére járó tehenekkel. Gondolom, Bismarck kancellárnak meg-megráng a bajusza odafönt egykori birodalma 21. századi történelemformálását szemlélve.

Németországon kívül történelmet írtak San Marinóban is, ahol népszavazáson legalizálták az eddig tiltott abortuszt, és Svájcban is, ahol a homoszexuális házasság legalizálása mellett döntöttek. Megannyi nagyszerű történelmi esemény!

Én viszont azt gondolom, hogy ideje lenne nekünk is formálni egy kicsit a történelmet, és felpörgetni a közép-európai konzervatív ellenforradalmat, mert különben néhány év múlva majd egy kerítés mögül vicsoroghatunk, miközben a minket egzotikus lényként megbámuló kultúrnépek a pénztárnál vásárolt, műhúsból készült zoo csemegét nyújtogatják felénk.

Felföldi Zoltán: Történelmi hétfő

MNO